도지코인, 저항선 돌파 눈앞…11월 0.5달러 재도전할까

도지코인은 0.20달러 구간에서 지지선을 형성하며 회복세를 이어가고 있으며 0.218달러 저항선 돌파를 시도하고 있다.

작성자 Robert Jang 작성자 Robert Jang 작성자 소개 크립토뉴스에서 크립토 콘텐츠 크리에이터로 활동하고 있는 Robert Jang은 MIT 블록체인 교육 과정을 이수한 뒤 자산운용사, 스타트업 등에서 금융, 테크... 작가 정보 공유하기 복사됨 제휴사 면책조항 제휴사 면책조항



크립토뉴스는 독자 여러분과 투명하게 소통하고자 합니다. 크립토뉴스 콘텐츠 중 일부는 제휴 링크를 포함하고 있으며, 이러한 제휴를 통해 커미션을 받을 수 있습니다. 그러나 이는 당사의 분석, 의견, 리뷰에 영향을 미치지 않습니다. 크립토뉴스의 모든 콘텐츠는 당사가 확립한 원칙에 따라 마케팅 파트너십과는 독립적으로 제작됩니다. 크립토뉴스는 독자 여러분과 투명하게 소통하고자 합니다. 크립토뉴스 콘텐츠 중 일부는 제휴 링크를 포함하고 있으며, 이러한 제휴를 통해 커미션을 받을 수 있습니다. 그러나 이는 당사의 분석, 의견, 리뷰에 영향을 미치지 않습니다. 크립토뉴스의 모든 콘텐츠는 당사가 확립한 원칙에 따라 마케팅 파트너십과는 독립적으로 제작됩니다. 더 보기 최종 업데이트: 10월 28, 2025

면책조항: 이 기사를 투자 조언으로 받아들여서는 안됩니다. 암호화폐는 변동성이 큰 투자상품이기 때문에 투자 전 자체적인 조사를 수행하시기 바랍니다.

도지코인이 일주일째 0.20달러 근처에 머물고 있다. 도지코인이 밈코인 중 가장 높은 상승률을 기록하고 있지는 않지만 10월 10일 가상자산 시장 전체의 급락 후 회복력을 보여주며 도지코인 전망에 시선이 집중되고 있다.

비트코인은 11만 5,000달러까지 회복했다가 다시 11만 3,800달러로 후퇴했다.

대형 밈코인 중에서는 도지코인이 유일하게 1년 전 대비 39.44% 상승해 상승 흐름을 유지했다. 일주일 전에 비하면 2.73% 상승했으며 다시 저항선 돌파에 도전하고 있다.

도지코인, 11월 0.5달러 가능할까

출처: 트레이딩뷰

도지코인 차트는 차분하지만 중요한 순간을 보여주고 있다. 도지코인 가격은 0.20달러 구간에서 반등해 지지선을 형성했으며 이제 다음 저항선인 0.218달러에 도전하고 있다.

저항선을 성공적으로 돌파한다면 다음 목표 가격으로 0.252달러를 고려할 수 있으며 이후 0.27달러에도 도달할 수 있다.

상대 강도 지수(RSI)는 47로 중립 상태를 시사했으며 MACD선은 간신히 양의 영역에 존재해 아직 추가 강세 신호를 기다릴 필요가 있다. 반대로 0.20달러를 유지하지 못하면 다시 0.185달러 혹은 0.18달러까지 빠르게 하락할 수 있다.

맥시도지: 이번 사이클에서 도지코인 대안으로 떠오른 강아지 밈코인

출처: 맥시도지 공식 X

도지코인이 강하게 버티고 있지만 맥시도지(Maxi Doge, MAXI) 같은 신생 프로젝트가 더 큰 상승 잠재력을 제안할 수 있다. 시장이 서서히 하락장에서 회복하고 있는 가운데 밈코인 시즌이 시작하면 신선한 밈과 탄탄한 커뮤니티를 가진 맥시 도지 같은 프로젝트가 빠른 속도로 새로운 주인공으로 떠오를 수 있다.

MAXI는 도지코인이 유명해진 초창기의 밈에너지를 담았지만 더욱 정교한 토크노믹스와 실질적 보상을 제시한다. MAXI 보유자는 토큰을 스테이킹해 APY 80%의 보상을 얻을 수 있다. 따라서 토큰을 사놓고 오를 때까지 기다리는 대신 매일 조금씩 패시브 인컴을 받을 수 있다.

함께 읽기: 맥시 도지 구매방법 – 초보자도 쉽게 MAXI 매수할 수 있는 단계별 가이드

출처: 맥시도지 홈페이지

MAXI는 성장에 목말랐으며 빠른 속도로 커뮤니티를 확장하고 있다. 고래 투자자의 참여 활동도 온체인에서 확인할 수 있으며 사전 판매 모금액은 380만 달러에 육박한다.

가상자산 시장의 회복에 따라 다음 밈코인 시즌이 오면 도지코인처럼 이미 전성기를 보낸 프로젝트뿐만 아니라 맥시 도지 같은 신규 프로젝트도 함께 고려할 만하다. 맥시 도지는 초기 프로젝트의 성장 잠재력과 커뮤니티 인센티브로 주요 강아지 밈코인이 될 조건을 갖추었다.