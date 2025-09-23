[오늘의 코인 시세] 리플(XRP), 파이코인(PI), 페페 코인(PEPE)

가상자산 시장이 전체적으로 4% 이상 하락하며 리플(XRP), 파이코인(PI), 페페코인(PEPE) 모두 단기적으로 부정적 영향을 받았지만 리플과 페페는 ETF 승인 가능성과 고래 매집으로 반등 여력이 남아 있다.

전체 가상자산 시장이 어제 4% 이상 하락하면서 리플(XRP), 파이코인(PI), 페페 코인(PEPE) 가격 전망에 부정적 영향을 미쳤다.

전체 가상자산 시가총액은 다시 4조 달러 아래로 떨어졌으며 이더리움(ETH)과 솔라나(SOL)가 각각 6%,7% 하락하며 특히 큰 타격을 받았다.

그러나 오늘의 하락은 향후 있을 반등을 위한 기반을 형성하고 있으며 전체 가상자산 시장은 여전히 긍정적인 면이 남아있다. 특히 리플 코인과 페페 코인은 이번주 후반에 강하게 랠리할 가능성이 존재한다.

[오늘의 코인 시세] 리플 (XRP) – 강세 펀더멘털과 ETF가 신고가로 인도할까

리플 코인 가격은 어제 5% 이상 하락한 후 기사 작성 시점 기준 2.87달러에 거래되고 있다. 24시간 하락률은 0.28%이며 주간 하락률은 4.38%, 원간 하락률은 5.67%이다.

어제 리플 코인이 크게 하락한 이유 중 하나는 바로 레버리지, 혹은 고레버리지 포지션의 대량 연쇄 청산 때문이었다.

Crypto Leverage Just Snapped



Why this report matters



Yesterday, we felt compelled to publish a rare Sunday note, “Why High Leverage and Low Liquidity Could Be a Dangerous Mix,” warning that “the combination suggests faster traders are turning more cautious, leaving BTC, ETH,… pic.twitter.com/a6agJBqgF7 — 10x Research (@10x_Research) September 22, 2025

이러한 흐름이 리플 코인에 분명 영향을 미쳤지만 여전히 1년 전 가격에 비하면 380% 높아 중장기적으로 강한 모멘텀을 유지하고 있다고 볼 수 있다.

강세 모멘텀은 바로 리플의 국경 간 결제 사업 성장에서 온다. 리플은 지난 몇 주 사이 파트너십을 체결하고 새로운 영역으로 사업을 확장했다.

위의 성과를 고려할 때 리플 코인이 저조한 움직임을 보이고 있다고 할 수 있다. 리플 코인의 주요 기술적 지표는 지난주에 회복 조짐을 보였지만 다시 과매도 상태로 떨어졌다.

상대 강도 지수(RSI)는 50 아래로 하락했으며 MACD도 곧 음전하기 직전이다.

미 증권거래위원회(SEC)가 몇 주 안에 복수의 리플 ETF를 승인할 가능성이 매우 유력하기 때문에 지금은 오히려 리플 코인을 저가 매수할 기회라고 할 수 있다.

결국 리플 코인은 주요 호재에 힘입어 10월 중순에 3달러를 회복할 것으로 전망하며 ETF 승인으로 11월에 4달러, 그리고 연말에 5달러까지 돌파할 수 있다.

[오늘의 코인 시세] 파이코인(PI) – 한때 인기였으나 이제는 영구적 하락?

파이코인 전망은 매우 비관적이며 지난 24시간 동안 21% 하락한 사실 때문만은 아니다.

기사 작성 시점 기준 $0.2720에 거래되고 있는 파이코인은 한 달 전보다 24.15% 하락했으며 지난 2월 말(상장 직후) 사상 최고가 2.99달러를 달성한 후 90% 이상 하락했다.

차트를 보면 파이코인이 영구적인 하락 추세를 겪고 있다고 추측할 수 있다.

5월 말의 일시적 랠리를 제외하면 2월 말 후 파이코인은 꾸준히 하락 곡선을 그렸으며 이제 가격 채널의 바닥까지 뚫을 것으로 보인다.

바닥을 받쳐주지 못한다면 추가 매도가 발생하며 끝없는 하락이 이어질 수 있다. 파이코인의 하락이 특히나 우려스러운 점은 파이코인 개발자들이 프로젝트 유틸리티를 개선하려는 노력에도 불구하고 가격이 반등하지 못하고 있다는 데 있다.

파이코인 팀은 파이 노드의 리눅스 버전을 출시하고 개발을 도와주는 파이 앱 스튜디오를 출시했다. 또한 2억 달러 규모의 벤처 펀드도 출범했지만 어떠한 계획도 파이코인 시세를 살리지는 못했다.

어쩌면 파이코인 가격을 부활시킬 수 있는 유일한 호재는 바이낸스 상장 혹은 다른 주요 가상자산 거래소의 상장일 수 있다.

이 경우 파이코인이 연말에 1달러 혹은 2달러까지 오를 잠재력이 있으나 그렇지 않다면 추가 하락할 것으로 보인다.

[오늘의 코인 시세] 페페코인(PEPE) – 고래 매집은 4분기 랠리 가능성 시사

페페코인(PEPE)은 기사 작성 시점 기준 $0.000009597에 거래되고 있으며 24시간 전 대비 0.15% 하락했다. 한 달전과 비교하면 무려 13.63% 떨어졌다.

1년 전과 비교하면 페페 코인 가격이 여전히 17.36% 높아 상대적으로(암호화폐치고) 연간 상승률이 적어 추가 상승 여력이 남았을 수 있다.

차트에서 볼 수 있듯이 페페코인 역시 지난주에 회복 초기 신호를 보였다가 다시 과매도 상태로 떨어지고 있다.

이에 실망한 투자자도 많겠지만, 기술적 지표가 바닥을 다진 후 다시 페페 코인 가격이 반등할 수 있다.

가령, RSI가 40 아래로 하락했으나 30 혹은 그 아래로 떨어진 후에야 다시 반등을 시작할 가능성이 있다.

지난주에 고래 투자자들이 대량으로 PEPE 코인을 매집한 점을 고려하면 머지 않아 회복할 수 있다.

페페 코인이 앞으로 주말까지 $0.00001을 회복하고 11월에 $0.00002, 그리고 연말에 $0.00005까지 상승할 것으로 전망했다.

페페노드(PEPENODE) – 조용히 마인투언 제국 건설 중… 올해의 프리세일일까

위에 소개한 주요 알트코인이 4분기에 랠리할 가능성이 물론 존재하지만, 신규 코인이 더 큰 상승 잠재력을 보여줄 수도 있다.

여기에는 일부 프리세일 코인도 포함된다. 사전 판매 코인은 거래소에 최초 상장 시 급등 움직임을 보이는 경향이 있으며, 특히 사전 판매가 성공적으로 진행되는 경우 모멘텀도 클 수 있다.

최근 사전 판매에서 높은 성과를 보여주고 있는 흥미로운 프로젝트로 페페노드(Pepenode, PEPENODE)가 있다. 페페노드는 이더리움 기반 밈코인으로 채굴을 혁신적 방식으로 접근했으며 페페 밈에서 영감을 얻은 귀여운 개구리 캐릭터를 자랑한다.

페페노드는 사전 판매에서 130만 달러 이상 모금했다. 초반부터 보여준 강한 성과는 올해 상장 후 얼마나 급속도로 성장할 수 있는지 암시하는 신호라고 할 수 있다.

Log in and Mine WHEREVER you are 🔥https://t.co/FaKIaBoHfa pic.twitter.com/hE6oLXBvMi — PEPENODE (@pepenode_io) September 20, 2025

페페노드는 최초의 마인투언 토큰이라고 내세운다. 이용자는 게이미파이드 생태계에서 가상 채굴 장비를 구매해 보상을 얻을 수 있다.

PEPENODE 토큰으로 채굴 노드를 구매하거나 업그레이드하면 채굴 능력치를 강화해 더 많은 토큰을 얻을 수 있다. 이러한 메커니즘은 꾸준한 참여 및 장기 토큰 수요를 유발할 수 있다.

결국 이용자들이 채굴 게임을 즐길수록 PEPENODE 수요도 유기적으로 증가할 수 있다.

게다가 초기에 채굴 노드를 구매할수록 더 강력한 노드를 구매할 수 있다. 이러한 인센티브가 초기 참여를 한층 더 장려하고 있다.

국내 암호화폐 유튜버 코인만렙 역시 페페노드의 마인투언 게임을 소개하며 크로노스의 뒤를 이을 프로젝트로 소개했다.

투자자는 페페노드 웹사이트에 방문해 베스트 월렛 같은 호환 지갑을 연결한 후 PEPENODE 토큰을 구매할 수 있다. PEPENODE 가격은 $0.0010702이지만 사전 판매 기간이 종료할 때까지 점진적으로 인상될 예정이다.