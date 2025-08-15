불리시 가상자산 거래소 뉴욕증시 데뷔, IPO 첫 날 83% 상승

피터 틸이 지원하는 가상자산 거래소 불리시(Bullish)가 13일 뉴욕증권거래소에 “BLSH”로 상장해 첫날 83% 급등했다. 불리시는 2025년 1분기 일평균 거래량 25억 달러로 글로벌 상위 5대 거래소로 자리매김했다.

피터 틸이 지원하는 가상자산 거래소 불리시(Bullish)가 지난주 금요일 기업공개(IPO)를 신청한 후 성공적으로 13일에 뉴욕증권거래소에 상장했다.

불리시는 2025년 1분기 일 평균 거래량이 25억 달러 이상이라고 보고했다.

불리시 기업공개는 기관 투자자 사이 채택 증가 바람이 불며 연이어 암호화폐 관련 기업이 상장한 흐름을 따른다.



톰 팔리(Tom Farley) CEO가 이끄는 불리시가 뉴욕증시에 화려하게 데뷔하며 지난 13일 티커 “BLSH”로 기업공개를 진행, 상장 첫날 83% 폭등했다. 팔리는 뉴욕증권거래소 전 사장이다.

불리쉬는 블록체인 소프트웨어 회사 블록원(Block.one)의 자회사로 시작했으며 피터 틸의 파운더스 펀드(Founders Fund)와 틸 캐피털(Thiel Capital), 노무라, 마이크 노보그라츠(Mike Novogratz) 등이 초기 투자자로 참여했다.

불리시, 일 거래량 25억 달러로 주요 가상자산 거래소 중 한 곳으로 부상

IPO 신청 서류에 따르면 불리시는 2025년 1분기 일 평균 거래량이 25억 달러를 넘어 빠르게 주요 가상자산 거래소 중 하나로 성장했다.

불리시는 비트코인(BTC)과 이더리움(ETH) 현물 거래량에서 전 세계 거래소 중 상위 5위 안에 들어 바이낸스, 코인베이스, 크라켄 등과 어깨를 나란히 한다고 주장했다.

불리시는 거래소 출시 후 누적 거래량이 1조 2,500억 달러를 넘었다고 주장했다. 지난해 불리시는 암호화폐 매체 코인데스크를 인수해 화제를 모으기도 했다.

불리시의 이번 상장은 암호화폐 산업이 주류 시장의 수용 및 기관 투자자 채택을 꾸준히 추진하는 데 있어 중요한 이정표로 볼 수 있다.

2025년에 여러 디지털 자산 기업이 기업공개를 진행했다. 6월에는 스테이블코인 발행사 서클이 IPO를 진행하고 상장 후 7배 이상 오르며 화려하게 데뷔했다.

암호화폐 거래 서비스를 제공하는 온라인 트레이딩 플랫폼 이토로는 5월에 상장했다.

마이크 노보그라츠가 이끄는 갤럭시 디지털은 올해 초 토론토 증권거래소에서 나스닥으로 상장을 이전했다.

윙클보스 쌍둥이 형제가 창업한 가상자산 거래소 제미니(Gemini)는 미국 증시 상장을 위한 서류를 비공개로 제출해 가상자산 거래소의 상장에 대한 시장의 강한 믿음을 시사했다.

한편 비트코인은 연초 9만 4,000달러선에서 거래되다가 오늘 12만 4,000달러 위 신고가를 경신한 후 11만 7,000달러대에 거래되고 있다.

규제 측면의 변화를 살펴보면 도널드 트럼프 대통령이 지니어스법에 최종 서명했다. 지니어스법은 스테이블코인 규제를 포괄적으로 다룬 법안으로 소비자 보호 규정, 발행사 요건 등을 규정했다.

지니어스법 환영하는 가상자산 업계 리더들

온도 파이낸스, 비트판다, 글루와(Gluwa) 등 가상자산 기업의 임원들은 최근에 지니어스법안이 통과한 사실을 두고 디지털 자산의 규제 환경에서 결정적인 변화라고 보았다.

이안 드 보드(Ian De Bode) 온도 파이낸스 최고전략책임자는 지니어스법을 두고 “새로운 규제 시대의 시작”이라고 표현하며 법적 명확성이 완전한 기관 투자자 참여를 방해하던 최대 장애물이었다고 강조했다.

그는 트럼프 대통령 서명 당시 옆에 있던 패트릭 맥헨리(Patrick McHenry)의 역할에 주목하며 암호화폐 산업에 중요한 순간이었다고 시사했다.

비트판다의 루카스 엔처스도르퍼 콘라드(Lukas Enzersdorfer-Konrad) 부대표는 미국 내 규제 환경의 변화가 투심을 개선해 비트코인 뿐만 아니라 리플(XRP), 도지코인(DOGE) 등 알트코인에 대한 낙관론도 강화했다고 주장했다.

그는 시장 전체의 랠리는 강한 투자 자신감을 필요로 하며 명확한 규제가 이를 제공한다고 지적했다.

테 오(Tae Oh) 글루와 창시자는 지니어스법이 미국 달러 페깅 스테이블코인을 위한 연방 차원의 규제 프레임워크를 확립하는 역할을 강조했다. 그는 지니어스법이 책임 있는 혁신, 소비자 보호, 그리고 페이먼츠, 디파이, 금융 인프라 등 여러 분야에 걸친 장기 성장을 위한 기반을 마련한다고 주장했다.