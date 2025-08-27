비트코인 전망: UAE 7천억원 채굴 보유량, 연준 혼란, 시콴스 2천억원 재무 투자

최종 업데이트: 8월 28, 2025

면책조항: 이 기사를 투자 조언으로 받아들여서는 안됩니다. 암호화폐는 변동성이 큰 투자상품이기 때문에 투자 전 자체적인 조사를 수행하시기 바랍니다.

비트코인이 111,700달러를 기록하며 지난 24시간 동안 1.75% 상승했고, 시가총액은 2조 2,200억 달러에 달했다. 이러한 수치 뒤에는 기관과 정부의 활동이 비트코인을 글로벌 준비자산으로 형성하고 있었다. 블록체인 분석업체 아캄 인텔리전스는 UAE 정부가 국가 지원 채굴 운영을 통해 직접 획득한 6,300개 이상의 비트코인을 보유하고 있으며, 이는 약 7억 달러 가치에 해당한다고 밝혔다.

이 지분은 국제지주회사(IHC)를 통해 아부다비 왕실과 연결된 시타델 마이닝과 관련이 있다.

🇦🇪 Arkham reveals that the UAE holds $700M in Bitcoin through Citadel Public Mining Group.



This makes the UAE one of the largest sovereign #Bitcoin holders. pic.twitter.com/WrUH2rc5kh — Cryptic (@Cryptic_Web3) August 26, 2025

이로써 UAE가 엘살바도르보다는 앞서지만 6번째로 큰 국가 차원의 비트코인 보유국인 부탄보다는 뒤처져 있음이 확인된다. 앞서 UAE가 42만 BTC를 보유하고 있다는 추측이 제기되었으나, 현재 이는 사실이 아닌 것으로 밝혀졌다.

중국, 미국, 영국이 합쳐서 거의 20만 BTC를 보유하고 있는 것에 비해 훨씬 적은 규모이지만, UAE의 직접 채굴 전략은 국가 보유고의 일환으로 비트코인을 축적하려는 의도적인 움직임을 보여준다.

연준 혼란으로 비트코인 헤지 매력 부각

비트코인이 대안 준비자산으로서의 서사는 미국의 정치적 혼란 속에서도 탄력을 받고 있다. 도널드 트럼프 대통령은 모기지 서류와 관련된 위법행위를 주장하며 연방준비제도 이사인 리사 쿡을 해임했다. 쿡은 이러한 혐의를 부인하고 있으며, 법률 전문가들은 트럼프가 그녀의 임기가 끝나기 전에 해임할 수 없다고 말하고 있다.

The dollar weakened against every major peer after President Donald Trump moved to oust Federal Reserve Governor Lisa Cook from her post, denting sentiment toward the world’s reserve currency https://t.co/1xJCfDbMm9 — Bloomberg (@business) August 26, 2025

이번 논란은 글로벌 투자자 신뢰의 핵심인 연방준비제도의 독립성에 대한 우려를 불러일으키고 있다. 옵차케비치 리서치의 알렉스 옵차케비치를 비롯한 분석가들은 연준의 정치화가 세계 기축통화로서 달러의 역할을 약화시킬 수 있다고 경고하고 있다.

암호화폐 전문가들은 이러한 불안정성이 중앙은행 개입에 대한 헤지 수단으로서 비트코인의 역할을 강화할 수 있다고 본다. 비트코인이 달러를 대체할 준비가 되어 있지는 않지만, 불확실성이 높아지는 순간에 정치적으로 중립적인 자산으로서의 인식이 가속화되고 있다.

시콴스 , 2억 달러 규모 비트코인 재무 계획 발표

시콴스가 2억 달러 규모의 비트코인 재무 전략을 공개했다. 이 계획은 회사의 현금 보유 자산을 비트코인으로 전환하는 내용을 담고 있다.

회사 측은 인플레이션 헤지와 장기적 가치 보존을 위한 전략적 결정이라고 밝혔다. 이번 움직임으로 시콴스는 기업 재무에 암호화폐를 도입하는 기업들의 대열에 합류하게 된다.

French Chipmaker Sequans Plans $200 Million Share Sale to Build Bitcoin Treasury

► https://t.co/MWzXsssLmt https://t.co/MWzXsssLmt — Decrypt (@DecryptMedia) August 26, 2025

업계 전문가들은 기업들의 비트코인 채택이 가속화되고 있는 추세라고 분석했다. 특히 전통적인 현금 보유 방식에서 벗어나 디지털 자산으로 다각화하려는 기업들이 늘어나고 있다는 평가가 나온다.

시콴스의 이번 결정은 암호화폐 시장에서 기관 투자자들의 참여 확대를 보여주는 또 다른 사례로 받아들여지고 있다.

한편 기업들의 채택은 계속 확산되고 있다. 파리에 본사를 둔 반도체 기업 시콴스 커뮤니케이션즈(NYSE: SQNS)는 비트코인 보유량 확대를 위해 주식 매각을 통해 최대 2억 달러를 조달할 계획이라고 발표했다.

이 회사는 이미 3,000 BTC(3억 3,100만 달러) 이상을 보유하고 있으며, 2030년까지 10만 BTC라는 과감한 목표를 설정했다.

CEO 조르주 카람 박사는 자금을 “신중하게” 배치하여 기업 재무를 강화할 것이라고 밝혔다. 지분 증자가 기존 주주들의 지분을 희석시킬 수 있지만, 분석가들은 기업 확장을 비트코인 축적과 연결하는 것이 상장 기업들 사이에서 증가하는 추세를 반영한다고 주장하고 있다.

시콴스의 이번 행보는 BTC를 대차대조표의 핵심 축으로 전환한 마이크로스트래티지의 전략과 유사한 양상을 보인다.

비트코인 가격 전망: 13만 달러를 향한 행보

기술적으로 비트코인은 이달 초 124,450달러에서 정점을 찍은 후 하락 채널 내에서 횡보하고 있다. 113,495달러의 50일 단순이동평균선이 반등을 제한하고 있으며, 단기 지지선은 112,000달러에 위치한다.

모멘텀은 혼재된 양상을 보이고 있으며, RSI가 46을 기록하며 초기 회복 신호를 나타내고 있고 MACD가 평평해지면서 하락 모멘텀이 약화될 가능성을 시사하고 있다.

비트코인이 116,850달러를 돌파할 경우 강세장에서 120,900달러를 재시험하고 최종적으로 8월 고점인 124,450달러까지 상승할 가능성이 있다. 하지만 110,000달러를 유지하지 못한다면 108,695달러와 105,150달러까지 하락할 위험이 존재한다.

국가 차원의 비트코인 축적, 기업 자금 유입, 그리고 연준의 혼란스러운 정책이 결합되면서 비트코인 급락 가능성은 줄어들고 상승 가능성은 높아지고 있다는 분석이 나온다. 이러한 모멘텀이 지속될 경우 비트코인은 13만 달러까지 회복하며 세계 디지털 준비자산으로서의 지위를 확고히 할 수 있을 것으로 전망된다.

