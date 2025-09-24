아스터 전망: 코인 하락장에 신고가 랠리 이어가는 ASTER

아스터 코인은 시장 하락세에도 불구하고 신고가를 경신하며 60% 이상 급등했고, DEX 매출·거래량에서도 하이퍼리퀴드를 앞지르며 주목받고 있다.

작성자 Robert Jang 작성자 Robert Jang 작성자 소개 크립토뉴스에서 크립토 콘텐츠 크리에이터로 활동하고 있는 Robert Jang은 MIT 블록체인 교육 과정을 이수한 뒤 자산운용사, 스타트업 등에서 금융, 테크... 작가 정보 공유하기 복사됨 제휴사 면책조항 제휴사 면책조항



크립토뉴스는 독자 여러분과 투명하게 소통하고자 합니다. 크립토뉴스 콘텐츠 중 일부는 제휴 링크를 포함하고 있으며, 이러한 제휴를 통해 커미션을 받을 수 있습니다. 그러나 이는 당사의 분석, 의견, 리뷰에 영향을 미치지 않습니다. 크립토뉴스의 모든 콘텐츠는 당사가 확립한 원칙에 따라 마케팅 파트너십과는 독립적으로 제작됩니다. 크립토뉴스는 독자 여러분과 투명하게 소통하고자 합니다. 크립토뉴스 콘텐츠 중 일부는 제휴 링크를 포함하고 있으며, 이러한 제휴를 통해 커미션을 받을 수 있습니다. 그러나 이는 당사의 분석, 의견, 리뷰에 영향을 미치지 않습니다. 크립토뉴스의 모든 콘텐츠는 당사가 확립한 원칙에 따라 마케팅 파트너십과는 독립적으로 제작됩니다. 더 보기 최종 업데이트: 9월 25, 2025

면책조항: 이 기사를 투자 조언으로 받아들여서는 안됩니다. 암호화폐는 변동성이 큰 투자상품이기 때문에 투자 전 자체적인 조사를 수행하시기 바랍니다.

가상자산 시장의 최대 화두 중 하나인 아스터 코인(Aster, ASTER)이 이번주 하락장도 가뿐히 무시하며 60% 이상 랠리하고 있다.

월요일 전체 암호화폐 시장의 붕괴와 함께 1.29달러까지 하락했던 아스터 코인 가격은 어제 2.16달러까지 오르며 신고가를 경신했고 몇 분 전에 다시 2.26달러까지 오르며 또 한 번 최고가를 기록했다.

출처: 코인마켓캡

아스터 DEX 역시 주요 이정표를 차례차례 달성하고 있다. 최근 아스터는 24시간 매출 및 무기한 선물 거래량에서 경쟁 플랫폼 하이퍼리퀴드를 추월했다.

바이낸스 공동창업자 창펑 자오가 아스터 코인을 공개적으로 지지하면서 많은 투자자가 과연 ASTER 코인이 4분기 불장의 대세 코인으로 자리를 굳힐지에 주목하고 있다.

일부 투자자는 지금 아스터 코인 구매하기에 늦었는지 고민하며 후퇴할 때까지 기다려야 할지 망설이고 있다. 지금 가격에도 고래 투자자의 매수는 이어지고 있지만, 신중할 필요도 있다. 만약 차트에서 이중 천정 패턴이 형성된다면 급격한 조정이 발생할 리스크가 존재한다.

ASTER 신고가 경신, DEX 성과도 하이퍼리퀴드 앞질러

아스터는 첨단 멀티체인 DEX로 현물 거래와 무기한 선물 거래를 지원하며 암호화폐와 주식 파생상품을 다룬다. 최대 레버리지는 1001배에 달한다.

아스터 프로젝트는 BNB 생태계의 두 디파이 프로젝트 아스테루스(Astherus)와 APX 파이낸스의 합병에서 탄생했다. 창펑 자오가 공개적으로 아스터 코인을 지지하고 이지랩스(전 바이낸스랩스)가 후원하는 것으로 알려지며 아스터 코인은 급속도로 인기를 끌었다.

아스터는 하이퍼리퀴드의 제대로 된 첫 경쟁 플랫폼으로 CEX와 DEX의 강점을 결합한 하이브리드 트레이딩 모델을 제안한다. 게다가 아스터는 현물 거래와 선물 거래를 모두 지원하고 멀티체인 지원, 비공개 거래, 이자 수익 담보, 높은 레버리지 등 하이퍼리퀴드를 넘어서는 기능을 제공해 주목받고 있다.

이미 아스터 코인은 TVL이 8억 달러를 넘으며 이용자 수는 200만 명, 거래량은 5,500억 달러에 근접했다.

23일에는 아스터 일일 매출이 400만 달러를 넘어 하이퍼리퀴드를 추월하며 업계의 시선을 집중시켰다. 이는 일주일 전 대비 10배 증가한 수치였다.

NEW: ASTER FLIPS HYPERLIQUID IN 24H REVENUE pic.twitter.com/f1625MvnHZ — DEGEN NEWS (@DegenerateNews) September 23, 2025

24시간 거래량 역시 하이퍼리퀴드를 포함한 모든 무기한 선물 DEX를 제치고 1위를 기록하며 생태계의 성장이 아스터 코인 상승 랠리를 강화해 신고가 기록으로 이어졌다.

아스터 코인 전망: 지금 구매하면 늦을까

코인마켓캡 통계에 따르면 아스터 코인이 2.26달러 신고가를 기록하면서 상장 가격 대비 2500% 이상 오른 것으로 나타났다.

유명 애널리스트는 아스터 코인의 장기 전망을 여전히 긍정적으로 예측하고 있다. 인기 트레이더 크립토 토니는 엘리엇 파동 분석을 통해 ASTER 코인이 이번 코인 불장에서 최고 16달러까지 오를 수 있다고 전망했다.

다만 신규 진입을 고려하고 있다면 조심할 필요가 있다. 2달러는 저항선에서 지지선으로 변한 주요 가격대이다. 이 가격 위에서 일봉 혹은 월봉을 명확히 마감한다면 새로운 상승 추세가 시작할 수 있지만 돌파에 실패한다면 이중 천정 구조가 급격한 조정을 유발할 수 있기 때문이다.

아스터 코인은 상승 쐐기형 패턴 내에서 횡보했으며 최근에 이를 돌파하며 2달러 및 쐐기형 패턴의 윗 추세선을 돌파했다. 현재 이를 다시 시험 중인 아스터 코인이 성공적으로 재심하는지에 따라 상승 추세를 이어갈 수 있을지도 결정될 것이다.

아스터 코인처럼 폭발적 성장 잠재력 가진 프리세일

아스터 코인과 마찬가지로 프리세일 시장에서는 비트코인 하이퍼(Bitcoin Hyper, HYPER)가 독보적인 유틸리티와 높은 성과로 주목받고 있다. 비트코인 네이티브 레이어 2 솔루션을 개발 중인 비트코인 하이퍼는 사전 판매에서 1,790만 달러 이상 모금했다.

출처: 비트코인 하이퍼 공식 X

비트코인 하이퍼는 솔라나 가상머신(SVM)을 활용해 비트코인 메인넷의 느린 거래 속도, 높은 거래 비용, 스마트 컨트랙트 부재 등의 한계를 보완하고자 한다. 이용자는 비트코인 메인넷 위 브릿지 주소에 비트코인을 예치한 후 L2 위에 랩트 비트코인을 발행해 스테이킹, 디파이, NFT 등 다양한 곳에 이용할 수 있다. 다시 메인넷으로 출금하고 싶을 때에도 랩트 비트코인을 소각하면 원 주소로 받을 수 있어 간편하다.

함께 읽어보기: 비트코인 하이퍼 구매 방법 – 5분 안에 HYPER 사는법

비트코인이 15만 달러에 도달할 것이라는 전문가 예측이 나오면서 HYPER는 비트코인의 상승 모멘텀을 활용할 수 있는 초기 투자 기회로 인기를 모으고 있다.

관심 있는 투자자는 비트코인 하이퍼 공식 X, 텔레그램 채널에서 더 자세한 정보를 확인할 수 있다.