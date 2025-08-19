YBTC débarque sur Solana : Bitlayer s’allie à Kamino et Orca pour booster la Defi

Le projet Bitlayer, spécialisé dans l’infrastructure DeFi adossée au Bitcoin, vient d’annoncer un partenariat majeur. Son jeton YBTC, indexé 1:1 sur le BTC, fait désormais une entrée remarquable dans l’écosystème Solana grâce à des intégrations avec Kamino Finance et Orca. Objectif affiché : combiner la sécurité de Bitlayer avec la vitesse et la scalabilité de Solana. Une manière claire de rapprocher deux mondes encore trop cloisonnés avec de nouvelle perspectives d’investissement.

YBTC : l’actif pivot du BitVM Bridge

A vrai dire, YBTC assume une fonction bien plus profonde que celle d’un simple jeton synthétique. C’est en réalité, le cœur du BitVM Bridge. Un mécanisme qui est pensé et principalement conçu pour permettre des transferts de BTC sans besoin de recourir à des intermédiaires centralisés.

Concrètement, chaque jeton de YBTC représente précisément un jeton de Bitcoin verrouillé dans l’écosystème Bitlayer. Cela permet donc de l’échanger ou de l’utiliser librement sur Solana avec la vitesse et les autres avantages caractéristiques de cet environnement.

Du point de vue de l’utilisateur, l’intérêt du YBTC est double. Dans un premier temps, il offre une exposition native au BTC tout en restant dans un environnement DeFi. Ensuite, il garantit la possibilité de convertir à tout moment le Bitcoin équivalent grâce à un système d’opérations cross-chain fluides et sécurisées.

Kamino et Orca, deux piliers de l’intégration

L’arrivée de YBTC sur Solana repose sur deux partenaires stratégiques. D’un côté, Kamino Finance qui jouit déjà d’une certaine notoriété pour ses solutions de stockage ultra sécurisé.

Son intervention dans le cadre de ce projet permet aux détenteurs de YBTC de placer leurs actifs dans des coffres automatisés à rendement optimisé. De plus, l’ensemble du dispositif est couvert par un système d’intérêts composé automatique qui maximise les gains sans intervention manuelle.

De l’autre côté, Orca est l’une des plateformes d’échange décentralisées phares de Solana. C’est elle qui s’assure d’apporter la liquidité nécessaire via son Concentrated Liquidity Market Maker (CLMM). Les échanges entre YBTC et d’autres tokens s’effectuent ainsi avec un niveau de friction quasi inexistant, ouvrant un accès fluide à l’ensemble de la DeFi Solana.

Cette double intégration fait donc de YBTC, bien plus qu’une simple passerelle vers le Bitcoin. Cela en fait également un outil productif, capable de générer rendement et liquidité.

Un coup de pouce macroéconomique

Alors que les acteurs comme BlackRock, Fidelity ou encore Metaplanet investissent le marché crypto, la demande de solutions trust-minimized autour de Bitcoin ne cesse de croître. Or sur le marché crypto, les cas de trahison ou de déception des attentes et de la confiance des utilisateurs sont bien documentés.

Avec cette annonce, Bitlayer joue une carte très habile. Offrir sécurité et transparence, tout en ouvrant les portes de l’innovation DeFi.

D’ailleurs, Solana rejoint un partenariat d’acteurs comme Sui, Base et Cardano déjà associés à Bitlayer, confirme une stratégie d’expansion agressive. Le projet vise clairement à devenir un hub multi-chaînes pour l’utilisation de BTC.

Un pas de plus vers l’union Bitcoin–DeFi

Avec YBTC sur Solana, Bitlayer pourrait bien permettre au Bitcoin de ne plus se contenter d’un rôle de réserve de valeur passive. A l’image de Bitcoin Hyper qui propose une solution pour faire du BTC, un actif productif, utilisable dans des environnements à haut rendement et à forte liquidité.

Bitcoin Hyper ambitionne de devenir un catalyseur de liquidité pour le Bitcoin dans la DeFi. Autrement dit, de nouvelles opportunités de rendement, tout en préservant la sécurité du réseau d’origine. Mais à l’opposé de YBTC, la faible capitalisation du token $HYPER en fait l’un des altcoins x100 les plus en vue.

Les crypto-actifs représentent un investissement risqué.

Reste à voir si cette stratégie tiendra face à la concurrence des solutions déjà établies. Mais une chose est certaine : l’alliance entre Bitlayer, Kamino et Orca offre aux détenteurs de BTC une nouvelle manière de mettre leur capital au travail.

Source : Bitlayer BitVM

Pour aller plus loin sur le sujet :