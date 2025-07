Tether achète une ferme en Amérique du Sud… pour cultiver des stablecoins ?

Quand on parle de Tether, on pense souvent au très utilisé “USDT” et moins à des terres agricoles… et pourtant ! Le géant des stablecoins a pris la surprenante décision d’investir dans des exploitations agricoles sud-américaines en rachetant 70% du groupe “Adecoagro”. Ce dernier est notamment implanté en Argentine, en Uruguay ou encore au Brésil, et il est présent dans les filières du lait, du riz, du sucre et de l’éthanol. Mais qu’est-ce que vient faire Tether là-dedans ? On vous explique.

Une diversification stratégique : virage vers des actifs physiques

Tether vient donc d’acquérir Adecoagro pour un montant total de 600 millions de dollars : elle en détient désormais 70%. L’entreprise, pionnière des stablecoins, vise au-delà des marchés virtuels. Avec cette immersion dans le monde réel, elle est en train d’opérer un travail important de diversification.

Quelle pourraient-être ses intentions ? Plusieurs réponses sont possibles, mais il semblerait que ce soit avant toute chose un moyen de stabiliser ses revenus. D’autant que le secteur de la crypto est volatil ; les revenus récurrents issus de l’agriculture agiraient comme un bouclier face à l’inflation et aux mouvements violents de la crypto.

Enfin, elle pourrait utiliser l’énergie renouvelable liée à la filière sucrière pour alimenter des opérations de mining Bitcoin. En bref, Tether perçoit une potentielle synergie entre agriculture, écologie et technologie.

Vers une implémentation des stablecoins dans la chaîne logistique agroalimentaire ?

À l’heure actuelle, les transactions transfrontalières en lien avec le secteur agroalimentaire prennent du temps, parfois des jours. Grâce à l’USDT, ce temps pourrait être réduit : une transaction entre le Brésil et la Bolivie ne prendrait plus que quelques secondes.

Tether l’a bien compris et travaille déjà sur un partenariat avec des firmes locales, dont “Parfin”, “Banco Bradesco”, ainsi que plusieurs exportateurs brésiliens, pour intégrer des solutions de paiement en USDT. L’entreprise a déjà expérimenté cela en finançant un deal pétrolier en USDT : concrètement, elle s’ouvre à un usage extensif dans le commerce des matières premières.

Une tokenisation des commodités

Se dirige-t-on vers un “sugar token” ou un “corn token” ? Eh bien pourquoi pas ? Tether explore l’idée de créer des tokens adossés au sucre ou au maïs (c’est-à-dire tokeniser des denrées physiques). Cela permettrait de faciliter les transactions et les financements en lien avec ces filières.

Cette ambition témoigne d’une ambition de changer la finance “physique” et d’apporter des solutions technologiques (tels que les stablecoins) pour la révolutionner. L’industrie agricole tout entière bénéficierait de cette évolution. Du moins, c’est ce que croit Tether.

Toutefois, elle devra faire face à quelques défis vis-à-vis de la régulation, du développement technologique. Une tokenisation nécessitera une confiance dans les réserves de liquidité, tout comme elle nécessitera l’aval des organismes de régulation locaux puis internationaux.

Quel impact sur l’écosystème crypto ?

Les concurrents directs de Tether (Circle par exemple), auront sans doute à cœur de s’ancrer, eux aussi, dans l’économie physique. Le phénomène de tokenisation s’observe de plus en plus, et naturellement, crée une rivalité entre la crypto et les institutions traditionnelles. Ces dernières ne voient pas toujours d’un bon œil l’adoption de stablecoins dans le traitement des commodités.

La manœuvre pourrait redéfinir un nouveau modèle pour les entreprises de la crypto. Un modèle plus ouvert sur le réel, sur les actifs physiques. Mais aussi, plus intégré dans le système économique en général.

En définitive, l’initiative de Tether démontre un changement radical dans l’approche du lien entre la crypto et le monde réel. Bien plus qu’un acte isolé, elle pourrait amorcer une mutation durable des stablecoins et lancer un processus d’adoption généralisé.

Source : Reuters

