Plus que quatre jours pour investir dans le projet à fort potentiel Snorter Bot Token

Nous sommes entrés dans les quatre derniers jours de la période d’achat finale du projet Snorter Bot Token (SNORT). Quand le compte à rebours atteindra zéro, l’occasion de rejoindre l’aventure s’envolera définitivement.

Même si la prévente s’est officiellement terminée lundi dernier, Snorter a offert une période de grâce de sept jours afin de permettre aux acheteurs d’obtenir des jetons SNORT à exactement 0,1083 $ par unité. Ce prix est celui qu’il aura le jour de son futur listing.

Une fois que le jeton commencera à se trader sur les plateformes d’échange, personne ne peut prédire son évolution. C’est d’autant plus vrai si l’on tient compte de l’envergure du projet. Il s’agit d’un bot de trading Telegram basé sur Solana et conçu pour rivaliser avec les leaders du secteur. La confiance des investisseurs demeure solide, avec un financement qui ne cesse de grimper. Il est actuellement à 5,4 millions de dollars.

Cette dernière ligne droite est donc un moment clé pour ceux qui veulent prendre une longueur d’avance avant que le projet ne gagne en visibilité dans les prochaines semaines. Quand le compte à rebours de quatre jours arrivera à son terme, les jetons SNORT seront disponibles à la réclamation, on parle du 27 octobre à 14 h UTC.

Pourquoi Snorter Bot se démarque des autres bots de trading Telegram

Snorter Bot représente la nouvelle génération des bots de trading tournant sur Telegram. Il propose des frais de transaction les plus bas du marché. Le taux, qui est de seulement 0,85 %, est accessible dès que l’on détient des jetons SNORT.

Snorter, qui est natif à Solana, possède un caractère multichaîne. Cela évite la congestion du réseau et les frais de gaz élevés qui ralentissent souvent les bots tournant sur Ethereum. Cette architecture lui donne un avantage évident en matière de vitesse et de coût, surtout pendant les périodes de fort volume où chaque milliseconde compte.

Au cœur de son système, Snorter intègre une fonction de sniping avancée et un moteur de détection qui analyse en temps réel les files de transactions sur Solana. Il scrute aussi les flux des validateurs et les pools de liquidité. Cela lui permet de repérer les mème coins récemment lancés ou en forte activité avant qu’ils n’attirent l’attention du grand public.

Chaque trouvaille passe ensuite par un système de filtrage à plusieurs niveaux. Cela élimine automatiquement les contrats non sécurisés, les projets avec un manque de liquidités et les risques de rug pull. Il ne reste donc aux utilisateurs que des opportunités à fort potentiel.

Pour les nouveaux venus, sachez que Snorter intègre également des outils de copy trading. Ceux-ci permettent de copier automatiquement les actions des portefeuilles rentables directement depuis Telegram.

En d’autres termes, Snorter Bot construit un écosystème de trading accessible, rapide et performant. Il est rapide, rentable et intelligent. Il offre aux utilisateurs à la fois un avantage stratégique et une participation à sa croissance grâce au jeton SNORT.

Comparer les investisseurs montrent que le SNORT a le potentiel de rivaliser avec Banana Gun

Participer à la croissance de Snorter Bot, c’est exactement ce que recherchent les premiers investisseurs. Beaucoup utilisent le bot de trading basé sur Ethereum Banana Gun comme référence. Ils considèrent sa progression comme un bon indicateur de la trajectoire que le SNORT pourrait suivre.

Rappelons que Banana Gun a transformé un financement de 1,2 million de dollars en une capitalisation de 48 millions de dollars dès le début du trading. Cela représente un facteur multiplicateur de 40.

À son plus haut, le projet a presque atteint 250 millions de dollars, soit une hausse impressionnante de 208 fois par rapport à son financement initial.

On peut appliquer ce modèle à Snorter Bot. Avec une valorisation entièrement diluée d’environ 54 millions de dollars basée sur son offre totale de 500 millions de jetons et son prix de listing, le potentiel de hausse apparaît évident. Soulignons que la prévente de Snorter a déjà levé 4,5 fois plus que la première levée de Banana Gun.

Si le SNORT atteignait la même valorisation de 250 millions de dollars que Banana Gun à son apogée, alors cela représenterait une augmentation d’environ 4,6 fois par rapport à sa valorisation actuelle.

Les nombreux avantages de Snorter Bot Token

Mais si on le compare à Banana Gun, on remarque que Snorter possède un avantage décisif : il repose sur Solana. Cela permet d’avoir des coûts de transaction plus faibles, de les exécuter plus rapidement et d’avoir accès à un écosystème qui est prêt pour l’expansion multichaîne.

Son faible taux de 0,85 % en matière de frais de transaction, comme mentionné plus haut, incite les détenteurs à conserver leurs jetons SNORT sur le long terme plutôt qu’à les vendre. Cela réduit la quantité de jetons en circulation.

Il faut ajouter à cela le protocole de staking natif de Snorter. Celui-ci détient actuellement 24,5 millions de jetons SNORT. Au prix actuel du jeton, cela signifie que près de 49 % des acheteurs de la prévente ont déjà verrouillé leurs jetons. Cela montre une forte conviction dans le potentiel du projet sur le long terme.

Tous ces fondamentaux solides, le fort engagement communautaire et l’avantage technologique bien défini attire l’attention des analystes et des influenceurs. Parmi eux, on trouve Jacob Crypto Bury. Il a récemment souligné que le SNORT avait le potentiel à faire fois 100. Cela le placerait parmi les nouveaux jetons de bot de trading les plus prometteurs de 2025.

Voici la dernière occasion d’acheter du SNORT

Il ne reste plus que quatre jours pour acheter du SNORT à son prix de listing et avant le début de la phase de trading. Les premiers investisseurs disposent encore d’une dernière fenêtre d’ouverture pour acheter directement sur le site de Snorter Bot Token. Ils peuvent utiliser du SOL, de l’ETH, du BNB, de l’USDT, de l’USDC ou même une carte de crédit.

Comme on l’a vu, le SNORT possède aussi un protocole de staking natif que les investisseurs ont rapidement adopté. Le rendement annuel dynamique actuel atteint 102 % et s’applique même aux jetons récemment achetés.

Snorter Bot recommande Best Wallet. Ce portefeuille est reconnu comme étant l’un des meilleurs portefeuilles crypto du marché. Il permet d’afficher automatiquement les soldes des jetons achetés pendant la prévente dans l’application.

Grâce à ce portefeuille, les retraits se font de façon fluide dès que le SNORT devient actif. Les détenteurs du jeton ont aussi un accès anticipé aux derniers listings de projets grâce à sa fonction Upcoming Tokens (Futurs Jetons).

Best Wallet est disponible sur Google Play et sur l’App Store d’Apple.

Rejoignez la communauté Snorter sur X et sur Instagram.

Visitez le site officiel de Snorter Bot Token.

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Nous les fournissons à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Les lecteurs ne doivent investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre. Ils doivent procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.