Ordinateur Quantique vs Cryptomonnaie : 10 ans pour détruire la Blockchain

Et si la plus grande menace pour vos Bitcoins ne venait pas des régulateurs, ni des hackeurs, mais d’une machine ? Et pour cause, l’ordinateur quantique menace de briser la sécurité jugée inviolable de la blockchain. Un scénario de plus en plus crédible selon Capgemini, Deloitte ou encore les développeurs de Bitcoin eux-mêmes. De quoi s’agit-il ?

Une alerte venue d’en haut : la menace de Shor

Le dernier rapport choc du cabinet Capgemini a secoué les milieux financiers et technologiques. En cause, un risque d’obsolescence portée par l’évolution des ordinateurs quantiques.

Les systèmes de cryptographie à clé publique basés sur l’Elliptic Curve Cryptography, piliers de la sécurité blockchain, en sont les principales cibles. Certes, le rapport de Capgemini ne cite pas nommément Bitcoin. Mais l’implication est claire.

Avec la bonne technologie, les clés privées des portefeuilles pourraient être déchiffrées, rendant vulnérables des millions de cryptomonnaies. Or le Bitcoin est la plus précieuse d’entre toutes. Par conséquent, il va sans dire qu’il sera une cible privilégiée.

C’est l’algorithme de Shor, bien connu des cryptographes, qui constitue la menace. Il est capable de résoudre les équations mathématiques sur lesquelles reposent les clés privées. C’est donc lui menace vraiment la pertinence de l’algorithme Rivest-Shamir-Adleman (RSA). Or, il s’agit justement du protocole de chiffrement utilisé par Bitcoin.

Un risque d’effondrement systémique : 4 millions de BTC en danger

Selon un rapport d’analystes, près de 25 % des BTC en circulation ont déjà révélé leur clé publique via des transactions. On retrouve dans ce décompte :

Des portefeuilles inactifs depuis des années.

Des utilisateurs peu vigilants.

Et même le million de BTC supposés appartenir à Satoshi Nakamoto.

En cas d’attaque par un ordinateur quantique, il est quasi certain que la clé privée soit révélée avec précision. Selon une étude de Deloitte, un piratage massif par ordinateur quantique entraînerait une liquidation immédiate des BTC compromis.

Le cas échéant, le BTC verra probablement son cours s’effondrer dans un mouvement de panique généralisée et la plus grande crise de confiance de l’histoire de la cryptosphère. Un scénario eschatologique déjà connu sous le nom “Q‑Day” ou le jour où la blockchain explose.

Capgemini a interrogé 1 000 grandes entreprises dans 13 pays. Résultat, 70 % d’entre elles annoncent une migration vers des protocoles post-quantiques et réponse. Mais dans les faits, seulement 15 % sont prêtes et moins de 2 % des budgets cybersécurité sont alloués à cette transition.

Un manque d’anticipation pourrait coûter cher si la menace devient réalité plus tôt que prévu. En effet, les estimations du temps restant avant impact varient. Certains experts parlent de 10 à 15 ans, d’autres avancent la date de 2030, voire avant. Quoi qu’il en soit, c’est dès maintenant qu’il faut commencer à migrer, alerter et éduquer.

La menace quantique relance, une nouvelle fois, le débat autour des solutions de stockage de crypto-monnaie. Bien que ce soit l’ensemble du secteur qui doit y faire face, certaines zones sont plus exposées que d’autres.

Dans cette perspective, les solutions de stockage en ligne sont les plus risquées. L’éventualité du Q-Day remet donc en évidence, l’intérêt de garder son portefeuille hors ligne. C’est d’ailleurs la solution vers laquelle se tournent les plateformes d’échange et autres sites offrant des solutions de stockage.

Mais pour plus de tranquillité d’esprit, des solutions pour particulier comme Best Wallet ont été mises au point. C’est un portefeuille non-custodial innovant, conçu pour offrir à ses utilisateurs une sécurité de niveau institutionnel (via Fireblocks). En outre, il garantit anonymat et contrôle complet sur les clés privées de l’utilisateur.

Disponible sur plus de 60 blockchains, Best Wallet permet de stocker, envoyer ou swapper des crypto-actifs. Mais il offre également des fonctionnalités avancées comme l’achat par carte bancaire, le staking, et même un launchpad de tokens. Une solution tout-en-un qui offre une passerelle sécurisée et pratique entre l’univers traditionnel et les innovations Web3.

