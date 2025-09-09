Le token $OPEN d’OpenLedger est désormais disponible au trading sur l’exchange Bitunix

Dernière Mise à Jour: Septembre 9, 2025

L’intelligence artificielle (IA) s’impose comme l’une des thématiques phares de la tech et des cryptomonnaies. Des robots de trading propulsés par l’IA, des agents IA, jusqu’aux plateformes décentralisées de données, les projets mêlant IA et blockchain suscitent un engouement considérable. Selon CoinMarketCap, la capitalisation du marché des cryptos liées à l’IA atteint 32,1 milliards de dollars au moment de la rédaction, preuve de la popularité croissante de ce secteur.

Bitunix, l’une des plateformes d’échange crypto à la croissance la plus rapide au monde, a déjà listé plusieurs tokens IA, dont OpenLedger ($OPEN) le 8 septembre, un projet qui ambitionne de révolutionner la manière dont les modèles d’IA et les données sont construits, suivis et monétisés.

Qu’est-ce que le token OpenLedger ($OPEN) ?

OpenLedger est une blockchain spécialement conçue pour l’intelligence artificielle (IA). Le projet se concentre sur la monétisation des données, des modèles d’IA, des applications et des agents IA, tout en garantissant une transparence et une traçabilité complètes sur la blockchain.

Concrètement, OpenLedger permet aux propriétaires de données et aux développeurs de :

monétiser leurs jeux de données et leurs modèles d’IA,

entraîner et déployer des modèles d’IA en toute sécurité,

suivre leur utilisation de manière transparente grâce à la blockchain.

Cette approche vise à résoudre le problème des données non valorisées, évalué à 500 milliards de dollars, où des ensembles d’informations précieux restent cloisonnés et sans contrepartie pour leurs créateurs. Avec OpenLedger, données et modèles d’IA bénéficient d’une attribution native, d’une provenance vérifiable et d’incitations programmables, garantissant une juste rémunération des contributeurs

OpenLedger utilise la blockchain pour résoudre certains des plus grands problèmes liés à l’IA. Chaque interaction entre un jeu de données et un modèle est enregistrée de manière permanente et transparente sur la blockchain, permettant aux utilisateurs de savoir précisément comment leurs données sont utilisées. Plutôt que de dépendre de grandes entreprises centralisées, chacun conserve ainsi le contrôle de ses propres données.

La plateforme travaille également à améliorer la qualité des données grâce à des outils tels que l’annotation, le retour d’expérience et les systèmes d’apprentissage. L’ensemble de ces fonctionnalités contribue à faire passer l’IA d’un environnement fermé et difficile à tracer vers un système ouvert, transparent et décentralisé.

Quelle est la vision d’OpenLedger ?

OpenLedger se positionne comme une entreprise Web3 dédiée à l’IA, développant ce qu’elle décrit comme une blockchain souveraine des données. Sa vision : permettre aux développeurs, aux entreprises et aux particuliers d’entraîner des modèles d’IA avec des données vérifiables et de haute qualité, tout en garantissant une rémunération équitable des contributeurs.

Meet Octo Buddy, a lil AI homie that talks back 🐙

An ecosystem project powered by OpenLedger

Who wants this? pic.twitter.com/Sl2MaiwlNZ — Openledger (@OpenledgerHQ) September 8, 2025

La mission du projet est claire : apporter de la liquidité aux données et à l’IA, tout en rendant le processus transparent, juste et décentralisé.

Pourquoi Bitunix a-t-il listé le token OpenLedger ($OPEN) ?

Bitunix est reconnue pour son soutien rapide aux projets prometteurs qui allient innovation et utilité concrète. En listant OpenLedger, la plateforme offre à ses utilisateurs un accès anticipé à un token placé au cœur de la révolution IA-blockchain.

Ce listing s’inscrit également dans l’objectif de Bitunix de proposer à sa communauté des actifs numériques sécurisés, transparents et de pointe. Alors que l’IA prend une place croissante dans l’industrie des cryptomonnaies, le soutien à OpenLedger permet à Bitunix de se positionner à l’avant-garde de cette tendance émergente.

Le token OpenLedger ($OPEN) est disponible à l’achat sur l’exchange Bitunix depuis son listing le 8 septembre, à la fois sur les marchés Spot et Futures. Voici un guide pas à pas pour débuter :

Créer un compte

Rendez-vous sur le site de Bitunix ou téléchargez l’application. Inscrivez-vous avec votre adresse e-mail et définissez un mot de passe sécurisé. Déposer des fonds

Une fois le compte créé, accédez à la section portefeuille de Bitunix et sélectionnez l’USDT (Tether). Vous pouvez déposer des fonds en transférant des USDT depuis un autre exchange ou depuis un portefeuille crypto personnel. Bitunix fournit une adresse de dépôt unique qu’il faut copier correctement pour éviter toute erreur. Dès que la transaction est confirmée sur la blockchain, le solde apparaît dans votre portefeuille Bitunix. Trouver le token $OPEN

Avec des fonds disponibles, allez dans la section Spot. Tapez « OPEN » dans la barre de recherche et sélectionnez la paire OPEN/USDT. Vous accéderez ainsi à la page de trading, avec le graphique des prix et le carnet d’ordres. Acheter le token $OPEN

Deux types d’ordres principaux sont disponibles :

Ordre Market : Exécuté immédiatement au prix actuel du marché, simple et rapide.



: Exécuté immédiatement au prix actuel du marché, simple et rapide. Ordre Limit : Exécuté seulement lorsque le prix atteint le niveau choisi, offrant plus de contrôle.

Saisissez le montant d’OPEN souhaité, vérifiez attentivement les détails, puis confirmez la transaction. Une fois l’ordre exécuté, vos tokens OPEN apparaîtront dans votre portefeuille Bitunix.