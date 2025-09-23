LIVE : XRP, LINK, AVAX, Analyse de prix, Correction du marché … toute l’actu du jour

Auteur Julien Leroy Auteur Julien Leroy À propos de l'auteur Passionné par l’univers des crypto-monnaies et des technologies blockchain, Julien est un journaliste indépendant qui explore les tendances émergentes de la finance décentralisée (DeFi), des... Voir le profil de l'auteur Partagez Copié Dernière Mise à Jour: Septembre 23, 2025

Aujourd’hui, le marché hésite encore, mais remonte un peu. Bitcoin reste solide, mais hésitant autour des 113 000 $ (-0,02 % sur 24h), tandis qu’Ethereum se maintient à 4 211 $ (+0,13 %). De son côté, XRP surprend avec un petit rebond à 2,87 $ (+2,11 %), même si la tendance reste fragile après l’euphorie de son ETF, près de 11 milliards $ se sont envolés en quelques jours.

Dans le reste du marché, BNB recule à 1 003 $ (-2,03 %), Solana glisse vers les 219 $ (-1,58 %) et les memecoins comme Dogecoin profitent d’un léger rebond à 0,24 $ (+1,36 %). Bref, la correction se poursuit, mais on sent que certains actifs essaient de résister.

Derrière ces mouvements, on retrouve toujours les mêmes forces. Un dollar plus fort, des taux US en hausse et l’attente des décisions de la SEC sur les ETF. Ripple, de son côté, continue de pousser son discours sur l’adoption bancaire de XRP, ce qui entretient le débat.

Plus globalement, le marché encaisse une correction avec plus de 1,5 milliard $ de positions liquidées, un dollar plus fort et des taux US en hausse qui pèsent sur les actifs risqués. En toile de fond, la SEC est attendue sur les ETF “spot” XRP. Pendant que Ripple continue d’affirmer que son jeton jouera un rôle clé dans la finance bancaire de demain.