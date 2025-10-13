BTC $114,626.25 0.48%
Live : le marché repart fort, ETH et BNB mènent la danse, Bitcoin à 115 000 $

Julien Leroy
Julien Leroy
Le marché crypto se réveille en beauté ce lundi 13 octobre. Après plusieurs jours de tension et de liquidations massives, la tendance repart à la hausse, portée par un regain d’optimisme des investisseurs. La capitalisation totale du marché grimpe de plus de 5 %, franchissant à nouveau les 3,9 billions de dollars, tandis que l’indice de peur et cupidité reste neutre à 40 — un signe que la confiance revient peu à peu, sans excès d’euphorie.

Bitcoin, lui, joue la carte de la stabilité autour des 115 000 $, confirmant son rôle de pilier dans un marché encore fragile. Mais ce sont clairement les altcoins qui mènent la danse aujourd’hui : Ethereum s’envole de plus de 9 % en 24 h, soutenu par un fort volume d’échange, tandis que BNB flambe de près de 15 %, porté par une activité record sur la BNB Chain. Solana, XRP et Dogecoin suivent le mouvement, avec des hausses entre 8 et 10 %.

Après la panique de la semaine dernière, ce rebond donne enfin un peu d’air aux investisseurs. Certains y voient le signe d’un “mini-retour” du bullrun, d’autres préfèrent rester prudents. Quoi qu’il en soit, le marché prouve une fois de plus sa capacité à rebondir vite, et la journée s’annonce encore animée côté altcoins.

