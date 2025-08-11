Live : actualité crypto du 11 août – Bullrun, Altcoins Season, Bitcoin, ETH, XRP…

Auteur Julien Leroy

Le marché crypto démarre la semaine en pleine forme. Bitcoin dépasse les 122 000 $, Ethereum approche des 4 300 $ et la capitalisation totale franchit les 4 130 milliards $.

Le sentiment est clairement positif, avec un indice Fear & Greed à 70/100, signe que les investisseurs ont confiance et n’hésitent pas à prendre des risques.

La dominance du Bitcoin recule autour de 60 %, laissant plus de place aux altcoins qui en profitent pour s’envoler. Plusieurs affichent déjà des hausses à deux chiffres, de quoi alimenter l’idée qu’une saison des altcoins est peut-être en train de se mettre en place.



Retrouvez ici les infos clés, les tendances et les mouvements qui marquent la journée.