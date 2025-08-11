BTC $120,014.19 1.37%
Live : actualité crypto du 11 août – Bullrun, Altcoins Season, Bitcoin, ETH, XRP…

Julien Leroy
Julien Leroy
Passionné par l'univers des crypto-monnaies et des technologies blockchain, Julien est un journaliste indépendant qui explore les tendances émergentes de la finance décentralisée (DeFi), des...

Le marché crypto démarre la semaine en pleine forme. Bitcoin dépasse les 122 000 $, Ethereum approche des 4 300 $ et la capitalisation totale franchit les 4 130 milliards $.

Le sentiment est clairement positif, avec un indice Fear & Greed à 70/100, signe que les investisseurs ont confiance et n’hésitent pas à prendre des risques.

La dominance du Bitcoin recule autour de 60 %, laissant plus de place aux altcoins qui en profitent pour s’envoler. Plusieurs affichent déjà des hausses à deux chiffres, de quoi alimenter l’idée qu’une saison des altcoins est peut-être en train de se mettre en place.

Retrouvez ici les infos clés, les tendances et les mouvements qui marquent la journée.

Julien Leroy
Passionné par l'univers des crypto-monnaies et des technologies blockchain, Julien est un journaliste indépendant qui explore les tendances émergentes de la finance décentralisée (DeFi), des NFT et des innovations Web3. Depuis 2018, il écrit des articles, des analyses et des interviews pour aider les lecteurs à mieux comprendre les transformations du monde numérique.
