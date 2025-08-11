ChatGPT-5 vs Grok-4 : 4 cryptos pour transformer quelques euros en fortune

Le marché crypto vit un été électrique, et pas seulement grâce à Bitcoin et Ethereum. Dans l’ombre, certains tokens explosent, littéralement, offrant à ceux qui ont su les repérer des rendements à trois chiffres en quelques jours. Des paris ultra-spéculatifs, certes, mais qui illustrent parfaitement comment de petites mises peuvent se transformer en gains spectaculaires. Aujourd’hui, on compare les choix de ChatGPT-5 et Grok-4, gros plan sur quatre projets.

LABUBU : la hype débarque aussi dans la crypto

Partout, l’engouement pour Labubu est palpable. Cette petite créature au look espiègle, star des figurines de collection, s’arrache dans les boutiques spécialisées et envahit les réseaux sociaux. Aujourd’hui, cette hype ne se limite plus aux résaux et aux collectionneurs : elle a franchi la porte du marché crypto.

C’est Grok-4 qui recommande ce token, estimant que sa forte communauté et sa viralité dans la culture pop en font un candidat parfait pour un pump rapide.

Le meme-coin LABUBU, coté autour de 0,002786 $, a bondi de plus de +250 % en 24 heures, avec une capitalisation d’environ 2,78 millions de dollars et un volume échangé sur 24 h dépassant les 13,3 millions $. Avec une offre totale d’1 milliard de tokens et un sentiment communautaire majoritairement haussier (67 %), le projet attire les traders en quête de mouvements rapides. Sa volatilité extrême en fait un actif aussi excitant que risqué, parfaitement taillé pour ceux qui veulent surfer sur une tendance pop-culture tout en misant sur un potentiel spéculatif élevé.

FIST : Le jeton confidentiel qui séduit les initiés

Beaucoup moins connu que LABUBU, FIST affiche pourtant des performances remarquables. Actuellement autour de 113,78 $, il a progressé de plus de +43 % en 24 heures et +45 % sur la semaine. Sa capitalisation reste faible, à 459 000 $, ce qui signifie que de petits flux d’argent peuvent provoquer des mouvements de prix spectaculaires… dans les deux sens.

C’est ChatGPT-5 qui met en avant ce token, soulignant que sa faible offre et sa liquidité limitée créent des conditions idéales pour des hausses explosives… mais aussi pour de violentes corrections.

Avec un volume quotidien d’environ 114 500 $ et une offre en circulation minuscule de seulement 4 040 tokens, FIST joue clairement dans la catégorie des actifs rares et spéculatifs. Un terrain de jeu parfait pour les investisseurs aguerris… mais aussi un marché où la prudence est indispensable.

Maxi Doge : Le memecoin qui vit à 1000 à l’heure

Maxi Doge, c’est le memecoin des traders qui n’ont pas peur du risque. Ici, pas de petit levier timide : on parle de 1000x, sans stop loss et avec pour seul objectif… le pump. La mascotte ? Un chien musclé qui serre un graphique vert comme un sabre laser, toujours prêt à foncer sur la prochaine opportunité.

En pleine prévente, $MAXI mélange humour et utilité. On y trouve du staking avec des récompenses tous les jours, des concours pour les rois du ROI et même des intégrations prévues avec des plateformes de trading gamifiées. Côté répartition, 40 % des fonds partent dans le marketing, 25 % dans un “Maxi Fund” pour soutenir la hype, et le reste entre le dev, la liquidité et le staking. Un projet fun, assumé et totalement déjanté, taillé pour ceux qui aiment quand ça bouge vite… très vite.

Snorter : Le memecoin qui renifle les meilleures opportunités

Snorter, c’est un mélange unique entre humour et vraie utilité. Derrière sa mascotte de fourmilier curieux, on trouve un bot de trading ultra-rapide sur Solana, accessible directement via Telegram. Son objectif : dénicher en temps réel les meilleurs nouveaux tokens, exécuter des ordres en quelques secondes, et protéger les utilisateurs des pièges du marché comme les honeypots ou les rugpulls.

Cooking the ultimate Web3 bot while everyone else still arguing about the recipe. pic.twitter.com/EDB1P1M1to — Snorter (@SnorterToken) July 28, 2025

Avec ses frais réduits à 0,85 %, un accès exclusif aux nouvelles paires SOL, du sniping automatisé et même du copy trading, Snorter se positionne comme un outil complet pour les chasseurs d’opportunités sur blockchain. Le token $SNORT, en prévente, est disponible à la fois sur Solana et Ethereum. Entre son côté memecoin et ses vraies fonctionnalités de trading, Snorter attire autant les amateurs de mèmes que les investisseurs à la recherche d’un avantage sur le marché.

Attention : n’investissez que ce que vous pouvez perdre

Les altcoins comme LABUBU, FIST, Maxi Doge ou Snorter peuvent offrir des gains spectaculaires… Mais ils restent aussi extrêmement volatils et risqués. Les altcoins en prévente peuvent aussi bien multiplier votre mise que la réduire à zéro en un rien de temps.

Faites toujours vos propres recherches (DYOR), comprenez le fonctionnement du projet avant d’investir. Et n’investissez jamais une somme que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Dans la crypto, les opportunités vont vite, mais les risques aussi. La clé est de rester prudent, même quand la hype est au maximum.

