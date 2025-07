3 altcoins à moins de 1 € qui peuvent faire ×100 en août

La saison des altcoins est lancée, et certains projets explosifs sont encore accessibles pour moins de 1 €. Si vous cherchez une prise de risque avec un gros potentiel de gain, voici trois tokens à surveiller de très près ce mois-ci. Tous misent sur une stratégie différente… mais partagent un objectif : faire ×100.

TOKEN6900 : la blague qui pourrait rapporter gros

Avec un prix d’environ 0,0064 $ en prévente, TOKEN6900 fait parler de lui comme le meme coin 100 % absurde, inspiré d’un autre jeton viral, SPX6900. Il ne promet rien, ne propose rien… sauf une explosion potentielle.

Et pourtant, les chiffres sont là : plus de 1 000 000 $ levés en à peine deux semaines. Certains analystes parlent d’un objectif possible à 0,21 $ d’ici fin 2025, soit plus de ×30 par rapport au prix actuel. Si la hype se maintient, cela pourrait même aller beaucoup plus vite.

TOKEN6900 plaît pour son ton provoc’, son absence d’utilité (revendiquée) et sa capacité à surfer sur la folie des memecoins sans complexe.

Wall Street Pepe : le cri de guerre des petits investisseurs

Lancé en fanfare avec un branding mi-humoristique, mi-politique, Wall Street Pepe (WEPE) veut “renverser les whales”. Et ça fonctionne : plus de 25 millions de dollars levés en quelques jours.

Ce token représente la revanche des petits porteurs. Il mise sur une image forte, inspirée du fameux mème “Pepe the Frog”, et d’une ambiance à la GameStop 2021. Il n’a pas d’utilité technique, mais il a une vraie communauté, et c’est souvent ce qui fait la différence avec ce type de projets.

There's only 1 option. 🐸⚔️ pic.twitter.com/922mWa2OQO — Wall Street Pepe (@WEPEToken) July 25, 2025

S’il entre en bourse décentralisée avec un bon volume, le potentiel ×100 n’est pas impossible, vu sa base actuelle et son storytelling bien rôdé.

Snorter : un bot de sniping déguisé en memecoin

Snorter Token (SNORT) se présente comme un memecoin, mais cache un vrai produit derrière : un bot de trading Telegram dédié aux memecoins Solana et EVM. Prix actuel ? Environ 0,099 $.

Son bot permet :

de snipers les lancements de nouveaux tokens,

de placer des ordres limite,

de suivre les wallets des “smart traders” pour copier leurs moves.

Le tout fonctionne sur Solana, avec des frais ultra bas et une exécution quasi instantanée. En stackant SNORT, vous réduisez encore les frais, ce qui pousse à garder le token.

Ce projet combine le meilleur des deux mondes : narratif de hype + outil réel. En pleine saison memecoin, il peut facilement se retrouver au centre du jeu.

Attention : haut potentiel = haut risque

Ces tokens sont dans une phase précoce, voire ultra spéculative. Ils ne garantissent rien, et le marché peut se retourner rapidement. Mais avec une petite mise, ils peuvent, dans le bon contexte, produire des gains spectaculaires.

Comme toujours en crypto : faites vos propres recherches (DYOR), n’investissez que ce que vous êtes prêt à perdre, et surtout : gardez la tête froide, même si le rêve du ×100 est tentant.

