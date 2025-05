Ripplen ja SEC:n oikeuskiista virallisesti ohi – XRP nousussa

Ripplen kryptovaluutta XRP (XRP) on noussut yli kuusi prosenttia viimeisen 24 tunnin aikana. Kaupankäyntivolyymi on yli kaksinkertaistunut tänä aikana ja Ripplen kryptovaluutan hinta on perjantaina aamupäivällä yli 2,30 dollaria.

Yleisen kryptomarkkinan nousun lisäksi juuri XRP:n nousuun vaikuttaa, se, että pitkäaikainen oikeuskiista Ripplen ja Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomission (SEC) välillä on viimein kokonaan ohi, SEC kertoo verkkosivuillaan.

Viranomainen vahvisti torstaina, että osapuolet ovat päässeet sovintoon, jonka ehtona on 50 miljoonan dollarin sakko, jonka lohkoketjuyhtiö Ripple maksaa.

Uusin sovintosumma on vain osa alun perin määrätyistä 125 miljoonan dollarin sakoista, jotka tuomari Analisa Torres määräsi viime vuonna New Yorkin eteläisen piirioikeuden (SDNY) päätöksellä. Alkujaan SEC vaati Rippleltä 2 miljardin dollarin sakkoa.

SEC syytti Rippleä siitä, että yhtiö oli kerännyt yli 1,3 miljardia dollaria myymällä XRP-tokeneita rekisteröimättömässä arvopaperitarjouksessa, mikä rikkoi liittovaltion arvopaperilakeja. Tuomari kuitenkin katsoi, että Ripplen suorat XRP-myynnit institutionaalisille asiakkaille rikkoivat lakia, mutta ohjelmalliset myynnit vähittäissijoittajille pörssien kautta eivät olleet rikkomuksia.

Aiemman oikeuden päätöksen jälkeen molemmat osapuolet valittivat: Ripple vaati sakon kumoamista, kun taas SEC tavoitteli suurempaa rangaistusta.

Ripplen sakko pieneni 50 miljoonaan dollaria 2 miljardista

Viranomainen ilmoitti myös palauttavansa Ripplelle yli 75 miljoonaa dollaria, jotka ovat olleet talletettuna escrow-tilillä.

”Tämä sovinto – yhdessä SEC:n kryptovalvontaohjelman ohjelmallisen purkamisen kanssa – on merkittävä epäonnistuminen sijoittajansuojan kannalta ja heikentää tuomioistuinten roolia arvopaperilakiemme tulkitsijoina”, totesi SEC:n komissaari Caroline Crenshaw virallisessa tiedotteessa.

Sovinto julkistettiin virallisesti vasta viikkoja sen jälkeen, kun Paul Atkins oli nimitetty SEC:n uudeksi puheenjohtajaksi. Atkinsia pidetään kryptomyönteisenä, toisin kuin edeltäjänsä Gary Gensler.

Ripplen toimitusjohtaja Brad Garlinghouse kuitenkin vahvisti oikeustaistelun päättymisen jo maaliskuun puolivälissä. Tämä viittaa siihen, että sopu oli saavutettu jo silloin, kun Mark Uyeda johti sääntelyvirastoa väliaikaisena puheenjohtajana. Uyeda myös lopetti useita muita näkyviä kryptotapauksia ja tutkintoja.

XRP:n tekninen analyysi näkee nousun alkaneeksi

Kryptoanalyytikko Ali Martinez, jonka X-tiliä seuraa lähes 137 000 käyttäjää, jakoi torstaina illalla kaksi teknisesti ratkaisevaa hintatasoa, joiden kautta XRP voi edetä uusiin huippuihin tässä positiivisessa markkinaympäristössä.

Hän arvioi, että jos hinta nousee yli 2,26 dollarin, tämä voi avata väylän kohti 2,60 dollaria. Nyt näin on jo käynyt, kun XRP:n kurssi on noussut yli 2,30 dollarin.

Yleisesti kryptomarkkinoihin on vaikuttanut Yhdysvaltain ja Ison-Britannian laatima kauppasopimus.

Trump korosti sopimuksen laajuutta ja joustavuutta sanoen: ”Tämä on maksimisopimus, jota aiomme kasvattaa vielä suuremmaksi, ja teemme sen kasvun kautta, mutta mukana on valtavia varallisuuseriä.”

Vastatessaan epäilyksiin sopimuksen syvyydestä – erityisesti Britannian suurlähettiläs Peter Mandelsonin kuvailtua sopimusta “vain lähtökohdaksi” – Trump torjui kritiikin.

”Muutoksia tehdään, säätöjä tehdään, koska olemme joustavia – mutta sopimus on erittäin lopullinen, ja uskomme, että kaikki tulevat olemaan tyytyväisiä”, hän sanoi.

Mandelson puolestaan myönsi sopimuksen symbolisen ja strategisen merkityksen.

”Tämä ei ole loppu, vaan vasta alku – voimme tehdä vielä enemmän alentamalla tulleja ja kaupan esteitä, jotta markkinamme avautuvat toisillemme enemmän kuin mistä tänään sovimme”, hän sanoi.

XRP hintaennuste 9.5.2025

Pitkäaikainen kiista SEC:n ja Ripplen välillä saatiin päätökseen, mikä pompsautti kurssia välittömästi. Toisaalta Fed päätti pitää korot ennallaan toistaiseksi. Keskuspankin puheenjohtaja myös totesi, että Trumpin hallinnon kauppapolitiikka kasvattaa työttömyyden ja korkean inflaation riskiä.

Markkinat reagoivat silti myönteisesti näihin kommentteihin, mahdollisesti siksi, että osallistujat odottavat lisäkoronlaskuja, jos talouskasvu hidastuu.

Tämä on suotuisa kehityskulku, jos aiot ostaa XRP:tä tai muita kryptovaluuttoja, sillä matalammat korot lisäävät markkinoiden likviditeettiä ja tukevat hintojen nousua.

Elliottin aaltoteorian mukaan XRP näyttää olevan nousutrendin neljännessä aallossa, joka voi lopulta nostaa hinnan vähintään 7 dollariin.

Token on konsolidoitunut joulukuun huipun jälkeen mutta pysynyt pääosin 200 päivän EMA:n yläpuolella – tämä viittaa siihen, että pitkän aikavälin trendi on edelleen voimassa.

Kunhan 2 dollarin taso pitää tukena, hintarakenne säilyy nousujohteisena. Mahdollinen läpimurto yli 3,40 dollarin kaikkien aikojen huipun voisi vahvistaa viidennen aallon alkaneen.

Tällainen liike tarjoaisi 2x tuoton kyseiseltä tasolta, mikäli XRP saavuttaa 7 dollarin tavoitteen.

Vaikka 50 dollarin tavoite on toistaiseksi kaukainen, nykyinen markkinadynamiikka tukee edelleen positiivista näkymää.

Samaan aikaan jotkut uudet kryptovaluutat keräävät sijoittajien huomiota mahdollisina korkeatuottoisina vaihtoehtoina tässä paranevassa markkinaympäristössä.

