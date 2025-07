XRP ennuste – Sijoittajat valppaana 14., 21. ja 25. heinäkuuta

Kirjoittaja Tanja Elo Kirjoittaja Tanja Elo Lisätietoja kirjoittajasta Tanja Elo on asiantunteva CryptoNews Suomen toimittaja, jolla on yli 9 vuoden mittava kokemus digitaalisten julkaisujen luomisesta. Hänen monipuolinen taustansa sisältää laajan osaamisen... Lue kirjoittajaa Jaa Kopioitu Yhteistyökumppanitiedonanto Yhteistyökumppanitiedonanto



Uskomme täyteen läpinäkyvyyteen lukijoillemme. Osa sisällöstämme sisältää yhteistyökumppaneidemme linkkejä, ja saatamme ansaita komissiota näiden yhteistöiden kautta. Tämä mahdollinen kompensaatio ei kuitenkaan koskaan vaikuta analyyseihimme, mielipiteisiimme tai arvosteluihimme. Toimituksellinen sisältömme on luotu erillään markkinointiyhteistöistä, ja arvosanamme pohjautuvat puhtaasti ilmoittamiimme arviointikriteereihin. Uskomme täyteen läpinäkyvyyteen lukijoillemme. Osa sisällöstämme sisältää yhteistyökumppaneidemme linkkejä, ja saatamme ansaita komissiota näiden yhteistöiden kautta. Tämä mahdollinen kompensaatio ei kuitenkaan koskaan vaikuta analyyseihimme, mielipiteisiimme tai arvosteluihimme. Toimituksellinen sisältömme on luotu erillään markkinointiyhteistöistä, ja arvosanamme pohjautuvat puhtaasti ilmoittamiimme arviointikriteereihin. Lue lisää Viimeksi päivitetty: Heinäkuuta 14, 2025

Miksi luottaa Cryptonewsiin Cryptonews on seurannut kryptovaluutta-alaa tarjoten lukijoillemme informatiivisia näkemyksiä. Toimittajillamme ja analyytikoillamme on laaja kokemus markkina-analyysistä ja lohkoketjuteknologioista. Pyrimme ylläpitämään korkeita toimituksellisia standardeja, keskittyen faktojen tarkkuuteen ja tasapainoiseen raportointiin kaikilla osa-alueilla – kryptovaluutoista ja lohkoketjuprojekteista alan tapahtumiin, tuotteisiin ja teknologisiin kehityksiin. Pitkäaikainen läsnäolomme alalla heijastaa sitoutumistamme tarjota olennaisinta tietoa digitaalisten omaisuuserien jatkuvasti kehittyvässä maailmassa. Mainosilmoitus Uskomme täydelliseen läpinäkyvyyteen. Osa sisällöstämme sisältää affiliate-linkkejä, ja voimme ansaita komissiota näiden kumppanuuksien kautta. Jo yli vuosikymmenen ajanon seurannut kryptovaluutta-alaa tarjoten lukijoillemme informatiivisia näkemyksiä. Toimittajillamme ja analyytikoillamme on laaja kokemus markkina-analyysistä ja lohkoketjuteknologioista. Pyrimme ylläpitämään korkeita toimituksellisia standardeja, keskittyen faktojen tarkkuuteen ja tasapainoiseen raportointiin kaikilla osa-alueilla – kryptovaluutoista ja lohkoketjuprojekteista alan tapahtumiin, tuotteisiin ja teknologisiin kehityksiin. Pitkäaikainen läsnäolomme alalla heijastaa sitoutumistamme tarjota olennaisinta tietoa digitaalisten omaisuuserien jatkuvasti kehittyvässä maailmassa. Lue lisää Cryptonewsistä.

XRP on ylittänyt 2,80 dollarin rajan, kun optimismi ETF:ien ympärillä kasvaa. Markkinat seuraavat nyt kolmea avainpäivää – 14., 21. ja 25. heinäkuuta – jotka voivat avata institutionaalisen pääsyn XRP:hen. Kolikko on noussut 7 % viimeisen 24 tunnin aikana ETF-spekulaation ja laajemman kryptomarkkinoiden vahvuuden myötä.

Kaikki sai alkunsa, kun ProShares ilmoitti lanseeraavansa kolme XRP-futuuripohjaista ETF:ää – Ultra XRP, UltraShort XRP ja Short XRP – 14. heinäkuuta. Nämä tuotteet tarjoavat sekä nousu- että laskumarkkinoihin sijoittaville mahdollisuuden vivutettuun altistumiseen Ripplen hinnalle.

ProShares oli lykännyt näitä huhtikuussa, mutta SEC:n hakemusten hyväksyminen on palauttanut sijoittajien luottamuksen. Jos rahastot hyväksytään, ne mahdollistavat instituutioille tehokkaamman tavan suojautua tai spekuloida XRP:llä.

ETF:n lanseerauspäivä : 14. heinäkuuta (ProSharesin futuuripohjaiset ETF:t)

: 14. heinäkuuta (ProSharesin futuuripohjaiset ETF:t) Tuotetyypit : Pitkät ja lyhyet vivutukset

: Pitkät ja lyhyet vivutukset Markkinavaikutus: Suurempi likviditeetti, enemmän institutionaalista kaupankäyntiä

Futuuristrategia voi myös toimia ponnahduslautana spot-ETF:ille, samalla tavalla kuin Bitcoinin sääntelypolku eteni Yhdysvalloissa.

Vivutettujen tuotteiden lanseeraus 21. heinäkuuta

Markkinoiden vauhti voi kiihtyä 21. heinäkuuta, kun Volatility Shares ja Tuttle Capital lanseeraavat 2X vivutettuja XRP-ETF:iä. Nämä tuotteet moninkertaistavat päivittäiset tuotot, mikä tekee niistä ihanteellisia aktiivisille kauppiaille, jotka haluavat hyödyntää Ripplen volatiliteettia kaupankäynnissään.

JUST IN:



ProShares XRP ETF set to begin trading July 18, 2025.✅



Documented.📝💨 pic.twitter.com/7sUmG8i2oy — SMQKE (@SMQKEDQG) July 11, 2025

Both have completed regulatory steps, so there is a high probability of launch. If these ETFs go live, it will Molemmat tarjoajat ovat läpäisseet tarvittavat sääntelyvaiheet, joten lanseeraus on erittäin todennäköinen. Jos nämä ETF-tuotteet tulevat markkinoille, XRP saa ensimmäistä kertaa Yhdysvalloissa useita vivutettuja tuotteita – mikä voi lisätä kaupankäyntivolyymia ja vauhdittaa lyhyen aikavälin hinnanvaihtelua.

ETF:n lanseerauspäivä: 21. heinäkuuta

21. heinäkuuta Tarjoajat: Volatility Shares, Tuttle Capital

Volatility Shares, Tuttle Capital Tuote: 2X vivutettu pitkä ETF

2X vivutettu pitkä ETF Vaikutus: Enemmän kaupankäyntivolyymia ja volatiliteettiin perustuvia mahdollisuuksia

Nämä tuotteet houkuttelevat erityisesti momentum-treidaajia ja algoritmisia rahastoja, jotka ovat aiemmin vältelleet XRP:tä sääntelyepävarmuuden vuoksi.

Spot XRP ETF -päätös 25. heinäkuuta

Merkittävin uutinen odotetaan 25. heinäkuuta, jolloin SEC:n arvioidaan tekevän päätöksen REX-Osprey Spot ETF:stä. Toisin kuin futuuripohjaiset ETF:t, tämä tuote omistaa XRP:tä suoraan, tarjoten instituutioille säännellyn tavan saada altistusta ilman, että heidän tarvitsee omistaa kryptovaluuttaa itse.

Ripplelle suotuisat oikeuden päätökset ja kasvava paine SEC:lle päivittää kryptosääntelyään saavat analyytikot uskomaan, että hyväksyntä on entistä todennäköisempää.

Hyväksynnän myötä tämä avaisi tien myös muille toimijoille, kuten Bitwise ja 21Shares, seurata perässä.

Päätöspäivä: 25. heinäkuuta

25. heinäkuuta ETF-tyyppi: Spot ETF

Spot ETF Tarjoaja: REX Shares / Osprey

REX Shares / Osprey Markkinanäkymä: Instituutioiden FOMO, uudet huiput

Spot-ETF:n hyväksyntä voisi toimia katalysaattorina, vapauttaen miljardien pääoman ja vahvistaen XRP:n asemaa top 10 -kryptovaluuttana.

XRP:n kaavion näkymät: Ylikaupattu mutta nousujohteinen

Teknisen analyysin mukaan XRP:n hintakehitys on edelleen vahvasti noususuuntainen. Hinta vakiintuu noin 2,81 dollarin tasolle parabolisen nousun jälkeen, joka tapahtui nousevan kanavan yläpuolella. Aiemmin vastustasona toiminut 2,695 dollarin alue toimii nyt tukitasona.

XPR/USD hintakaavio – Kuva: Tradingview

Kuitenkin neljän tunnin kaaviossa näkyvä Shooting Star -kuvio viittaa mahdolliseen uupumukseen, erityisesti kun RSI on yli 79, mikä on selvästi ylikauppa-alueella.

Kauppasignaali:

Ostoalue : 2,695–2,62 dollaria (korjausliikkeellä)

: 2,695–2,62 dollaria (korjausliikkeellä) Stop loss : 2,48 dollaria

: 2,48 dollaria Tavoittee t: lyhyellä aikavälillä 2,97 dollaria, seuraavat vastustasot 3,14–3,31 dollaria

t: lyhyellä aikavälillä 2,97 dollaria, seuraavat vastustasot 3,14–3,31 dollaria Seuraa merkkejä: nousujohteinen engulfing- tai vasarakynttilä

Volyymi on laskussa, joten kärsivällisyys on tarpeen. Korjausliike olisi parempi ostohetki.

ETFi:t hallitsevat heinäkuun markkinakertomusta, ja XRP saattaa olla siirtymässä merkittävään vaiheeseen. Nyt katseet ovat sääntelijöissä, ja jos hyväksynnät toteutuvat, XRP voi testata uudelleen kaikkien aikojen huippujaan.

