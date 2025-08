Ennusteet jäivät kakkoseksi, kun Palantir Q2-tulos julkistettiin

Miksi luottaa Cryptonewsiin Cryptonews on seurannut kryptovaluutta-alaa tarjoten lukijoillemme informatiivisia näkemyksiä. Toimittajillamme ja analyytikoillamme on laaja kokemus markkina-analyysistä ja lohkoketjuteknologioista. Pyrimme ylläpitämään korkeita toimituksellisia standardeja, keskittyen faktojen tarkkuuteen ja tasapainoiseen raportointiin kaikilla osa-alueilla – kryptovaluutoista ja lohkoketjuprojekteista alan tapahtumiin, tuotteisiin ja teknologisiin kehityksiin. Pitkäaikainen läsnäolomme alalla heijastaa sitoutumistamme tarjota olennaisinta tietoa digitaalisten omaisuuserien jatkuvasti kehittyvässä maailmassa. Mainosilmoitus Uskomme täydelliseen läpinäkyvyyteen. Osa sisällöstämme sisältää affiliate-linkkejä, ja voimme ansaita komissiota näiden kumppanuuksien kautta. Jo yli vuosikymmenen ajanon seurannut kryptovaluutta-alaa tarjoten lukijoillemme informatiivisia näkemyksiä. Toimittajillamme ja analyytikoillamme on laaja kokemus markkina-analyysistä ja lohkoketjuteknologioista. Pyrimme ylläpitämään korkeita toimituksellisia standardeja, keskittyen faktojen tarkkuuteen ja tasapainoiseen raportointiin kaikilla osa-alueilla – kryptovaluutoista ja lohkoketjuprojekteista alan tapahtumiin, tuotteisiin ja teknologisiin kehityksiin. Pitkäaikainen läsnäolomme alalla heijastaa sitoutumistamme tarjota olennaisinta tietoa digitaalisten omaisuuserien jatkuvasti kehittyvässä maailmassa. Lue lisää Cryptonewsistä.

Kuva: Palantir

Teknologiayhtiö Palantir ylitti tuoreessa Q2-tulosjulkistuksessaan jälleen Wall Streetin odotukset. Yhtiö teki ensimmäistä kertaa yli miljardin dollarin neljännesliikevaihdon ja koko vuoden ohjeistusta nostettiin.

Palantirin osake nousi jälkipörssissä lopulta noin 4,5 prosenttia.

Palantir Q2-tulos verrattuna ennusteisiin (Lontoon pörssi):

Palantir ylitti analyytikoiden odotukset maanantaina, kun se raportoi ensimmäistä kertaa yli miljardin dollarin liikevaihdon yhdellä vuosineljänneksellä ja nosti koko vuoden ohjeistustaan.

Osakekohtainen tulos: 16 senttiä (oikaistu) vs. 14 senttiä odotettu

Liikevaihto: 1 miljardi dollaria vs. 940 miljoonaa odotettu

Tekoälyohjelmistoja tarjoavan Palantirin liikevaihto kasvoi vuosineljänneksellä 48 %. Analyytikot eivät olleet odottaneet denveriläisen Palantirin saavuttavan miljardin dollarin liikevaihtorajaa ennen tämän vuoden neljättä neljännestä.

Ohjelmistoanalytiikkayritys nosti samalla koko vuoden liikevaihto-ohjeistustaan. Palantir odottaa nyt koko vuoden liikevaihdon olevan 4,142–4,150 miljardia dollaria, aiemman 3,89–3,90 miljardin dollarin sijaan.

“Tämä on vasta alkua jollekin paljon suuremmalle – ja uskomme, että myös merkittävämmälle. Kokonaisliikevaihtomme ylitti toisen vuosineljänneksen aikana miljardi dollaria, mikä on huikea 48 % kasvu verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon. Olemme näin saavuttaneet yli neljän miljardin dollarin vuotuisen liikevaihtotason”, yhtiön toimitusjohtaja Alex Karp sanoo sijoittajakirjeessään.

Kolmannelle neljännekselle Palantir ennustaa 1,083–1,087 miljardin dollarin liikevaihtoa, mikä ylittää analyytikkojen odottaman 983 miljoonan dollarin arvion. Yhtiö nosti myös käyttökatetta ja vapaata kassavirtaa koskevia ohjeistuksiaan.

Palantirin Yhdysvaltain liikevaihto kasvoi 68 % vuodentakaiseen verrattuna ja oli 733 miljoonaa dollaria. Yhdysvaltain kaupallinen liikevaihto lähes kaksinkertaistui ja nousi 306 miljoonaan dollariin.

”Tavoitteemme on kasvattaa liikevaihtoa … samalla kun vähennämme henkilöstömääräämme,” Karp kertoi CNBC:n Morgan Brennanille haastattelussa.

”Tämä on hullu, tehokas vallankumous. Tavoitteena on saavuttaa kymmenkertainen liikevaihto ja 3 600 työntekijää. Nyt meillä on 4 100.”

Karp ei täsmentänyt, aikooko yhtiö irtisanoa työntekijöitä tavoitellakseen haluttua henkilöstömäärää.

Palantir on hyötynyt Trumpin hallinnon leikkauksista

Yhtiö on hyötynyt presidentti Donald Trumpin hallinnon tehokkuusohjelmasta, joka sisälsi irtisanomisia ja sopimusleikkauksia. Palantirin Yhdysvaltain valtiollinen liikevaihto nousi 53 % vuoden takaiseen verrattuna ja oli 426 miljoonaa dollaria.

”Nousu on ollut jyrkkä ja ylöspäin vievä – kehitystä, joka heijastaa kielenmallien saapumisen, niitä pyörittävien sirujen ja ohjelmistoinfrastruktuurimme ainutlaatuista yhteensattumaa,” Karp kirjoitti kirjeessään osakkeenomistajille.

Neljänneksen aikana Palantir kertoi solmineensa 66 vähintään 5 miljoonan dollarin arvoista sopimusta sekä 42 sopimusta, joiden arvo ylitti 10 miljoonaa dollaria. Sopimusten kokonaisarvo kasvoi 140 % viime vuodesta ja oli nyt 2,27 miljardia dollaria.

Nettotulos nousi 144 %:lla ja oli noin 326,7 miljoonaa dollaria (13 senttiä osakkeelta) verrattuna vuoden takaiseen 134,1 miljoonaan dollariin (6 senttiä osakkeelta).

Palantirin osake on yli kaksinkertaistunut tänä vuonna sijoittajien vedotessa yhtiön tekoälytyökaluihin ja sopimuksiin hallitusten kanssa.

Yhtiön markkina-arvo on ylittänyt 379 miljardia dollaria ja noussut Yhdysvaltain 20 arvokkaimman pörssiyhtiön joukkoon, ohittaen muun muassa Salesforcen, IBM:n ja Ciscon. Palantir nousi myös kymmenen suurimman yhdysvaltalaisen teknologiayrityksen listalle. Osake teki uuden kaikkien aikojen huipun maanantaina.

Yhtiö solmi hiljattain massiivisen 10 vuoden sopimuksen Yhdysvaltain armeijan kanssa, jonka arvo voi olla jopa 10 miljardia dollaria.

Tekoäly- ja puolustusohjelmistoihin keskittynyt yhtiö hyötyy myös voimakkaasta yksityissijoittajien kiinnostuksesta – kesäkuun Vanda Researchin tietojen mukaan Palantir oli yksityissijoittajien ostotoimien määrässä kolmannella sijalla heti Teslan ja Nvidian jälkeen.

Yhtiön nykyisessä kokoluokassa osakkeen ostaminen vaatii sijoittajalta korkeiden kertoimien hyväksymistä.

FactSetin mukaan osake noteerataan 276-kertaisella tulevien vuosien tuloskertoimella. Ainoa muu top 20 -yhtiö, jolla on kolminumeroinen kerroin, on Tesla, kertoimella 177.

Yhtiön johtoon syntyi uusi miljardööri

Palantirin osake on noussut 525 prosenttia viimeisen vuoden aikana. Nousu on tehnyt siitä prosentuaalisesti suurimman nousijan S&P 500 -indeksissä, johon se liitettiin vasta viime vuoden keväällä.

Kurssiralli nosti juuri yhtiön teknologiajohtajan Shyam Sankarista miljardöörin. Hän liittyi perustajien Alex Karpin, Peter Thielin ja Stephen Cohenin seuraan kärkisijoille. Heistä Peter Thiel on myös kunnostautunut kryptovaluuttojen saralla. Thiel on mukana Ethereum-rahoitusyhtiössä yhdeksän prosentin omistuksella ja myös uuden Erebor-pankin perustajana.

Sankarin tarina on klassinen teknologia-alan altavastaajatarina – sankaritarina siis! Hän liittyi Palantiriin työntekijänä numero 13 Xoom Corp. -yhtiön ja Stanfordin yliopiston jälkeen, ja auttoi rakentamaan yhtiön kenttäinsinöörimallia.

Hänestä tuli teknologiajohtaja vuoden 2023 alussa, mikä on nostanut hänen julkista profiiliaan – ja vaikutusvaltaansa kansallisen turvallisuuden kentällä. Kesäkuussa hänet nimitettiin Yhdysvaltain armeijan reservin Executive Innovation Corps -ohjelmaan, jonka tarkoituksena on modernisoida puolustusta yksityisen sektorin osaamisella.

Noin kaksi kolmasosaa Sankarin Palantir-omistuksesta on B-luokan osakkeita, jotka tuottavat kymmenkertaiset äänioikeudet – mutta hänellä on silti huomattavasti vähemmän valtaa kuin Karpilla, Thielillä ja Cohenilla, jotka hallitsevat yhtiön kiistanalaista kolmen osakesarjan rakennetta.

Kaikki ei kuitenkaan ole ruusuilla tanssimista. Sankar myi loppuvuodesta 2024 lähes 370 miljoonan dollarin edestä osakkeita – kyseessä oli hänen historian suurin osakemyyntinsä. Tämä oli osa yli 4 miljardin dollarin sisäpiirimyyntiä Palantirin johdossa viime vuoden aikana. Vaikka Sankarilla on edelleen optioita, joiden arvo voi ylittää 210 miljoonaa dollaria, nämä toimet ovat herättäneet uusia kysymyksiä ajoituksesta ja pitkän aikavälin luottamuksesta.