Rahan tulevaisuus ei perustu näyttäviin teknologioihin tai sovelluksiin, vaan Money2-järjestelmään eli DeFi:hin, läpinäkyvyyteen ja lohkoketjuun sisäänrakennettuun luottamukseen, kirjoittaa DeFi-yhtiö Finance Curven perustaja Michael Egorov Cryptonewsin mielipidekirjoituksessaan. Julkaisemme alla Egorovin kirjoituksen suomennettuna kokonaisuudessaan:

Vaikka kryptomaailma kuhisee edelleen näyttävistä Web3-brändeistä, kunnianhimoisista tekoälyintegraatioista ja meemikolikoiden spekulatiivisesta viehätyksestä, taustalla tapahtuu perustavanlaatuinen muutos.

Muutos, joka on vielä osittain piilossa. Tätä vallankumousta – jota kutsun nimellä Money2 – voidaan pitää rahankäytön ja taloudellisen luottamuksen käsitteen uudelleenmäärittelynä.

Toisin kuin perinteiset keskitetyn valvonnan varaan rakennetut valuutat, Money2 toimii hajautetun rahoituksen (DeFi), stablecoinien ja luottamuksettomien älysopimusten yhdistelmällä. Tässä ekosysteemissä välikerrokset poistuvat ja luottamus on kirjoitettu suoraan koodiin, mikä tuo taloudellisiin transaktioihin uuden tehokkuuden ja turvallisuuden tason.

DeFi on Money2-talousvallankumouksen ytimessä

Money2:n keskiössä on hajautettu rahoitus, joka vähitellen korvaa perinteiset infrastruktuurit tarjoten avoimen rahoitusjärjestelmän käytettäväksi kenelle tahansa internetyhteyden omaavalle. DeFin perusperiaatteet ovat selkeät: luottamus ei perustu keskitettyyn auktoriteettiin tai vakuutukseen, vaan lohkoketjupohjaisten älysopimusten läpinäkyvyyteen ja muuttumattomuuteen.

Satojen vuosien ajan luottamus ihmisiin tai instituutioihin on ollut talousjärjestelmien kulmakivi. Olemme aina joutuneet luottamaan pankkeihin, välittäjiin tai hallituksiin varmistaaksemme, että liiketoimet toteutuvat. Mutta nämä instituutiot ovat inhimillisiä – ja petoksia on tapahtunut lukemattomia kertoja. Vaikka laki pyrkii pitämään ne vastuullisina, riskit pysyvät.

Money2 poistaa tarpeen tällaiselle luottamukselle kokonaan. Tässä uudessa järjestelmässä älysopimukset korvaavat välikädet – pankit eivät enää viivästytä siirtoja tai jäädytä tilejäsi. Tapahtumat ovat läpinäkyviä, todennettavia ja suorittuvat automaattisesti pelkän koodin perusteella. Tämä vähentää korruptiota ja byrokratiaa ja luo mahdollisuuden oikeasti saavutettavampaan globaaliin rahoitusjärjestelmään.

DeFin kautta maailma kohtaa nyt mullistavan muutoksen siinä, miten raha ja luottamus ymmärretään.

Stablecoinit uuden Money2 -rahatalouden perustana

Stablecoinit muodostavat Money2 -järjestelmän kivijalan, sillä ne yhdistävät perinteisen rahan vakauden ja lohkoketjuteknologian edut.

Coinbasen datan mukaan yli 160 miljoonaa ihmistä omistaa stablecoineja – enemmän kuin JPMorganin, Bank of American, Wells Fargon ja Citibankin yhdistetty asiakaskunta. Tämä kertoo paljon siitä luottamuksesta ja arvostuksesta, jota nämä digitaaliset omaisuuserät ovat ajan myötä saavuttaneet.

Lähde: Coinbase State of Crypto Q2 2025 -raportti

Toisin kuin monet spekulatiiviset kryptovaluutat, stablecoinit toimivat todellisina ja hyödyllisinä välineinä. Ne tarjoavat luotettavan maksutavan ja arvon säilyttäjän nopeasti muuttuvassa digitaalisessa taloudessa. Tämä sisäänrakennettu vakaus on ratkaisevan tärkeää maailmassa, joka asteittain irtautuu perinteisistä ja usein tehottomiksi osoittautuneista järjestelmistä.

Massiivisen käyttöönoton esteet

Lupaavasta tulevaisuudestaan huolimatta Money2:n laajamittaista käyttöönottoa hidastaa useampi este. Luottamuksettomaan järjestelmään siirtyminen ei tapahdu ilman haasteita. Esimerkiksi turvallisuuteen, käyttökokemukseen ja sääntelyyn liittyy yhä avoimia kysymyksiä.

Koska hallitukset ja sääntelyelimet ympäri maailmaa yrittävät kuroa kehitystä kiinni, vaihtelevat oikeudelliset kehykset aiheuttavat kitkaa. Ilman yhdenmukaisia sääntöjä Money2:n leviäminen hidastuu ja sijoittajat voivat pysyä varautuneina.

Toinen haaste on kuilun kurominen umpeen edistyksellisen teknologian ja käyttäjäystävällisyyden välillä. Vaikka varhaiset omaksujat ja teknologiaorientoituneet sijoittajat ovat ottaneet DeFin omakseen, suuri yleisö suhtautuu vielä epäillen – ja osin syystä, sillä hajautettujen alustojen käyttö voi olla monimutkaista.

Money2:n tuominen valtavirtaan vaatii koulutusta ja käyttöliittymien parantamista. Globaali rahoitussiirtymä on toteutettava ihmisten näkökulmasta – vain silloin tämä vallankumous todella hyödyttää kaikkia.

Nämä esteet ovat merkittäviä, mutta eivät ylitsepääsemättömiä. Näen nykyiset epäkohdat enemmänkin siirtymävaiheen ilmentyminä. Ne ovat osa matkaa kohti kestävämpää ja osallistavampaa taloudellista tulevaisuutta – ja jo nyt on monia toimijoita, jotka työskentelevät aktiivisesti näiden haasteiden ratkaisemiseksi.

Pankit uuden aikakauden kynnyksellä

Myös perinteiset finanssijätit ovat alkaneet tutkia krypton ja lohkoketjuteknologian mahdollisuuksia. Monet otsikot kertovat siitä, kuinka suurimmat pankit harkitsevat omaa rooliaan kryptomaailmassa.

Tämä ei ole pelkkää trendin seuraamista – itse näen sen myöntymyksenä siitä, että finanssimaailman perustukset ovat muutoksessa. Harkitessaan kryptoelementtien sisällyttämistä omaan toimintaansa pankit tunnustavat, että rahan tulevaisuus saattaa todella siirtyä pois totutuista järjestelmistä.

Pankkien kiinnostus ja sopeutumishalu ovat merkittävä osoitus Money2:n taustalla olevien periaatteiden legitimiteetistä – ja voivat nopeuttaa sen integrointia globaaliin rahoitusekosysteemiin.

Tulevaisuus, jonka perustana on koodi ja läpinäkyvyys

Lopulta Money2 ei ole vain tekninen päivitys – vaan paradigman muutos, jolla voi olla voima demokratisoida rahoitus. Se avaa oven järjestelmään, jossa luottamus syntyy teknologiasta eikä instituutioiden lupauksista, jotka voivat joskus pettää.

Luottamuksettomat älysopimukset varmistavat, että jokainen transaktio suoritetaan ennalta määritellyn, läpinäkyvän logiikan mukaisesti – ilman historiallisesti tehottomia ja puolueellisia välikäsiä. Tämän tulevaisuuden toteutuminen edellyttää kuitenkin yhteistä ponnistusta DeFi-kehittäjiltä, sääntelyviranomaisilta ja institutionaalisilta toimijoilta.

