Kryptohuijarit esiintyvät minuna – X ei tee asialle mitään

Kryptohuijarit ovat aktivoituneet aivan uudella tasolla tekoälyn myötä, ja harva alusta pystyy, tai on edes kiinnostunut niiden aiheuttamiin haasteisiin. Tämän ovat huomanneet esimerkiksi monet X (entinen Twitter) -käyttäjät.

Cryptonews tarjoaa nyt yhden hyvän esimerkin siitä, miten nämä huijarit toimivat kyseisellä alustalla: X-käyttäjä Conno Sephton sai kahdelta kryptovaluuttakontaktilta viestit parin viikon välein: “Varasin ajan keskustelullemme. Kokeile, sopiiko se sinulle!”

Connor muistanut sopineensa puhelusta kyseisen tutun kanssa. Sitten tuli kuvakaappaus. Joku, joka esiintyi hänenä X-alustalla. Tämä tili oli varustettu sinisellä vahvistusmerkillä ja se oli ilmeisesti sopinut “haastattelun” Connorin tutu kanssa huijaritilin yksityisviestien kautta.

“Oletko kiinnostunut keskustelemaan projektistasi mahdollista artikkelia varten? Odotan innolla yhteydenottoasi.” Connor pystyi tässä tapauksessa varoittamaan tuttujaan, että kyseessä oli huijaritili ennen videopuhelua. Ilman tätä, seuraukset olisivat voineet olla katastrofaaliset.

Osaisitko tunnistaa huijaritilin?

Tarkkaavaisuus on pakollista

Rinnakkain voi olla vaikea sanoa, kumpi “Connor Sephton” -profiili on aito. Monet luottavat vaistomaisesti siihen, jolla on vahvistettu tili, mutta Connorin aito sivu onkin itse asiassa vasemmalla, jolla on neljä kertaa enemmän seuraajia. Huijarin esittelytekstissä on myös muutamia paljastavia asioita.

Ensinnäkin Connor ei ole työskennellyt CoinMarketCapissa kolmeen vuoteen. Toiseksi hän työskentelee edelleen Sky Newsilla. Kolmanneksi, valetili julkaisee vain CMC-sisältöä. Ja neljänneksi, jos skrollaa tarpeeksi kauan taaksepäin, voit nähdä kuvia koirasta, jota hänellä ei ole koskaan ollut.

Näiden virheiden huomaaminen vaatii tosin sen, että tunnet kyseisen henkilön henkilökohtaisesti. Tässä tapauksessa kryptohuijarit olivat ottaneet haltuunsa vanhan X-tilin voidakseen teeskennellä olevansa Connor. Mutta mikä on motiivi – miksi he haluaisivat tehdä näin?

dTelecomin markkinointijohtaja Roman Wiligut kommentoi asiaa Cryptonewsille: “Aluksi tarjous vaikutti ammattimaiselta ja hyvin jäsennellyltä… Tili näytti vakuuttavalta, ja siinä oli uudelleenjulkaisuja ja asiaankuuluvaa sisältöä. Mutta kun keskustelu kääntyi nopeasti maksuun, hälytyskellot alkoivat soida.”

“Koska olin työskennellyt Connorin kanssa aiemmin, otin häneen suoraan yhteyttä, ja hän vahvisti, ettei ollut ottanut minuun yhteyttä. Kyseessä oli huijaus. Nopeasti kehittyvällä alalla, kuten tekoäly ja Web3, valppaus on kriittistä.”

Moderneissa huijauksissa luovuus kukoistaa

Jotkut kryptohuijarit ovat huomattavasti ilkeämpiä. Esimerkiksi Briteissä suosittu koiranhoitaja kertoi äskettäin BBC:lle, että hänet oli kutsuttu podcastiin. Yhtäkkiä häneltä oli vaadittu pääsyä hänen Meta Business Suite -tililleen.

Tämä tarkoittaa, että huijarit voisivat lopulta ottaa haltuunsa ja poistaa häneltä itseltään pääsyn omille sosiaalisen median tileilleen. Kyseinen uhri oli jo menettänyt 300 000 TikTok-seuraajaa aiemmassa hakkeroinnissa.

Samanlaisia ​​tapauksia on ollut myös kryptoalalla. Eräs PR-ammattilainen – joka haluaa pysyä nimettömänä – kertoi Cryptonewsille, mitä tapahtui, kun huijarit kohdistivat hänen asiakkaaseensa huijauskampanjan:

“Podcastissa neljä ihmistä oli ilman kameraa ja käytti kryptotoimittajien nimiä. Kokous kesti noin 50 minuuttia kamera pois päältä, ja he puhuivat koko ajan. Englanti oli erittäin hyvää, mutta se tuntui amatöörihaastattelulta.”

Hän jatkoi: “Huijarit kysyivät asiakkaaltani, voisivatko he ottaa hänen Teams-näyttönsä hallintaansa. Se vahvisti hänen epäilyksensä, että jokin oli vialla. Hän sulki kaiken pian sen jälkeen. Näyttää siltä, että hän huomasi sen ennen kuin varoja hakkeroitiin, mutta emme ole vieläkään 100% varmoja, mihin kaikkeen heillä ehti olla pääsy.”

PR-työntekijä lisäsi, että sosiaalisen manipuloinnin huijaukset ovat yhä hienostuneempia, eikä koskaan voi olla liian varovainen.

Aiemmassa Connor-esimerkissä huijauksen kohteeksi joutunut tuttu kertoi olevansa nolostunut siitä, ettei ollut huomannut varoitusmerkkejä tarpeeksi ajoissa. Hänellä kävi tuuri. Mutta on sanottava, että useimmat meistä eivät aluksi pitäisi haastattelua epäilyttävänä.

Koira, jota Connorilla ei koskaan ollut.

eXtra laiska

Molemmissa tapauksissa Connor on kehottanut kryptoprojekteja, joihin “vale-Connor” on ollut yhteydessä, raportoimaan profiilin X:lle. Kuusi viikkoa myöhemmin tili on edelleen julkinen. X ei tee läheskään tarpeeksi, jos yhtään mitään puuttuakseen huijauksiin.

Ja Elon Muskin päätös avata siniset vahvistusmerkit kaikille, jotka maksavat niistä pienen maksun, on ollut tällä saralla katastrofaalinen. Tapaus ei ollut Connorin kohdalla ensimmäinen. Muutama vuosi sitten toinen tapaus matki häntä Instagramissa, jossa hänellä on vähän käytetty tili.

Valetilillä oli kolme kertaa enemmän seuraajia kuin Connorilla, mikä tarkoittaa, että monet hänelle tutut henkilöt olivat vahingossa seuranneet huijaustiliä. Biossa häntä kuvailtiin “krypto-freelance-valmentajaksi”.

Huijausmainosten, rehottavan disinformaation ja tekoälyn mukanaan tuoman hölynpölyn lisäksi henkilöllisyyttä imitoivat kryptohuijarit ovat jälleen yksi syy siihen, miksi Elon Muskin X:stä on tullut kaatopaikka. Kun seuraavan kerran puhut jonkun kanssa verkossa, älä luota, että se on todella hän – varmista asia!