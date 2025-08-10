XRP, Pepe ja Shiba inu nousevat 2025, sanoo DeepSeek

Kiinalainen tekoälysovellus DeepSeek AI ennustaa, että XRP:n, Pepen ja Shiba Inun haltijat saattavat nähdä sijoitustensa räjähtävän ennen vuoden 2025 loppua.

Vain viime kuussa Bitcoin rikkoi aiemmat ennätyksensä, kohoten uuteen kaikkien aikojen huippuun (ATH) lukemaan 122 838 dollaria. Viime vuoden puolittumisen sekä Yhdysvaltain sääntelijöiltä tulleiden myönteisten signaalien myötä maailmanlaajuinen krypton käyttöönotto voi kiihtyä merkittävästi.

Viime viikon keskeisessä ilmoituksessa Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomissio (SEC) julkisti “Project Crypto” -hankkeen, joka on sääntelyuudistus arvopaperilakien modernisoimiseksi. SEC:n puheenjohtaja Paul Atkins kuvasi sitä viraston “suuntavaloksi” tukemaan presidentti Trumpin rohkeaa tavoitetta tehdä Yhdysvalloista maailman johtava kryptokeskus.

Tässä DeepSeek AI:n ennustamat omaisuuserät, joilta voi odottaa vaikuttavinta tuottoa loppuvuoden lähestyessä.

XRP (Ripple): DeepSeek AI ennustaa uusia ATH-lukemia ennen vuodenvaihdetta

DeepSeek AI ennustaa, että XRP:n kurssi (Ripplen natiivi token) voisi nousta yli 5 dollariin vuoden 2025 loppuun mennessä — 63 % korkeammalle kuin sen nykyinen kaupankäyntiarvo noin 3,08 dollaria.

XRP on osoittanut jatkuvaa vahvuutta koko vuoden ajan. Heinäkuun 18. päivänä se saavutti uuden ennätyksensä 3,65 dollarilla, ohittaen aiemman huippunsa vuodelta 2018. Viime kuukauden aikana token on noussut 36 %, jättäen sekä Bitcoinin että lähes kaikki muut kärkialtcoinit ja meemikolikot taakseen.

Yhdistelmä sääntelyyn liittyviä läpimurtoja, institutionaalista hyväksyntää ja spekulaatiota mahdollisesta ETF-julkaisusta antaa XRP:lle erittäin positiivisen näkymän.

XRP on erittäin tehokas kansainvälisissä rahansiirroissa. Sen avulla maksut tapahtuvat salamannopeasti ja alhaisin kustannuksin ilman välikäsiä. Nämä ominaisuudet tekevät siitä ihanteellisen ratkaisun yrityksille ja rajat ylittäviin maksuihin. Vuonna 2024 YK:n pääomakehitysrahasto nimesi XRP:n ensisijaiseksi vaihtoehdoksi rahalähetyksiin.

Merkittävä käännekohta tapahtui vuonna 2023, kun Yhdysvaltain tuomioistuin päätti, etteivät XRP:n vähittäiskaupan transaktiot olleet arvopapereita. Ripplen ja SEC:n välisen oikeustaistelun odotetaan päättyvän jopa elokuun aikana.

Tällä hetkellä XRP käy kauppaa alle hiljattain saavutetun ATH-tason, joten XRP:n ostaminen juuri nyt voi olla kannattavaa. Jos token onnistuu rikkomaan tämän vastuksen, DeepSeekin 5 dollarin tavoitehinta on täysin realistinen. ChatGPT on jopa optimistisempi, arvioiden XRP:n voivan kohota 20 dollariin suotuisissa olosuhteissa.

XRP:n RSI (suhteellinen vahvuusindeksi) on laskenut huippulukemasta 86 nykyiseen 49:ään, mikä viittaa siihen, että ostopaine on hellittänyt hetkeksi. RSI:n uusi nousutrendi voi kuitenkin merkitä seuraavaa nousuaaltoa.

Jos sääntelyilmasto pysyy myötätuulessa, XRP saattaa ylittää jopa kaikkein optimistisimmat ennusteet. Viimeisen 12 kuukauden aikana se on noussut 561 %, mikä on neljä kertaa enemmän kuin Bitcoinin 118 %:n nousu samalla aikavälillä.

Pepe (PEPE): DeepSeek AI ennustaa 6x kasvupotentiaalin vuoden loppuun mennessä

Seuraavana listalla on Pepe ($PEPE). Tämä meemikolikko lanseerattiin huhtikuussa 2023 ja joka sai inspiraationsa Matt Furien ikonista internet-sammakosta. Nykyään PEPE kuuluu kolmen suurimman meemikolikon joukkoon markkina-arvoltaan (4,5 miljardia dollaria) ja on ykkönen kaikista ei-koirateemaisista meemikolikoista.

Vaikka meemikolikkosektori on erittäin kilpailtu, PEPE erottuu edukseen aktiivisen yhteisönsä ja suuren likviditeettinsä ansiosta. Elon Musk on vihjaillut omistavansa PEPEä Dogecoinin ohella ja on julkaissut epämääräisiä viittauksia siitä sosiaalisessa mediassaan — jopa vaihtaen profiilikuvansa hetkeksi Pepeen viime vuonna.

PEPE:n nykyinen hinta on noin 0,00001063 dollaria. Se on noussut 8,4 % viimeisen kuukauden aikana päihittäen jopa Bitcoinin nousullaan. Viime viikon 10 %:n pudotus on linjassa meemikolikoiden yleisen volatiliteetin kanssa — myös suuret kilpailijat kuten SHIB ja DOGE näkivät 7–8 %:n laskuja samana aikana.

DeepSeek AI arvioi, että PEPE:n hinta voisi nousta 0,00006 dollariin joulukuuhun mennessä — kuusinkertainen nousu nykyisestä hinnasta ja merkittävä läpimurto aiemmasta huipusta 0,00002803 dollarissa (joka saavutettiin vuoden 2024 lopulla).

Hintakaavion tarkastelu paljastaa laskevan kiilan muodon marraskuusta maaliskuuhun, mikä on tyypillisesti nouseva tekninen muodostelma ja viittaa mahdolliseen hintaräjähdykseen ylöspäin.

Jos yleinen markkinasentimentti pysyy positiivisena ja sääntelytuki kasvaa, PEPE saattaa jopa ylittää DeepSeekin perusennusteen ennen vuoden loppua.

Shiba Inu (SHIB): Monen miljardin markkina-arvon Dogecoin-haastaja voi viisinkertaistua härkämarkkinoilla

Elokuussa 2020 lanseerattu Shiba Inu (SHIB) on vakiinnuttanut asemansa toiseksi suurimpana meemikolikkona Dogecoinin jälkeen, ja sen markkina-arvo on noin 7,3 miljardia dollaria.

Tällä hetkellä SHIB:in hinta on noin 0,00001232 dollaria, ja se näyttää murtautuvan kahdesta keskeisestä teknisestä muodostelmasta: pitkäaikaisesta laskevasta kiilasta ja härkälipusta, joka muodostui aiemmin tänä vuonna.

Jos SHIB onnistuu rikkomaan vastustason 0,000025 dollarin kohdalla, DeepSeek AI ennustaa sen nousevan 0,00003–0,00006 dollarin välille — mikä merkitsisi jopa 300 %:n nousua nykyisestä tasosta.

Tekniset indikaattorit tukevat tulevaa nousua. RSI on tällä hetkellä tasolla 42 ja nousemassa, mikä viittaa siihen, että ostointo on palaamassa. Jos muun markkinan kasvu jatkuu, tämä voi johtaa nopeaan reboundiin ostajien palatessa mukaan.

SHIB:in polttomekanismi jatkaa tarjonnan vähentämistä. Yhden heinäkuisen viikon aikana yli 1,3 miljardia SHIB-tokeneita poistettiin pysyvästi kierrosta, mikä kasvatti polttovauhtia yli 2000 %.

Lisäksi SHIB kehittyy meemikolikon roolistaan eteenpäin. Se on nyt integroitu Ethereumiin ja sisältää Shibariumin — Layer-2-protokollan, jonka tavoitteena on parantaa skaalautuvuutta, alentaa transaktiokuluja ja tukea dApp-kehitystä.

