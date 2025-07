DeepSeek AI kurssiennuste – XRP, Solana ja Cardano 2025

Kirjoittaja Tanja Elo Kirjoittaja Tanja Elo Lisätietoja kirjoittajasta Tanja Elo on asiantunteva CryptoNews Suomen toimittaja, jolla on yli 9 vuoden mittava kokemus digitaalisten julkaisujen luomisesta. Hänen monipuolinen taustansa sisältää laajan osaamisen... Lue kirjoittajaa Jaa Kopioitu Yhteistyökumppanitiedonanto Yhteistyökumppanitiedonanto



Uskomme täyteen läpinäkyvyyteen lukijoillemme. Osa sisällöstämme sisältää yhteistyökumppaneidemme linkkejä, ja saatamme ansaita komissiota näiden yhteistöiden kautta. Tämä mahdollinen kompensaatio ei kuitenkaan koskaan vaikuta analyyseihimme, mielipiteisiimme tai arvosteluihimme. Toimituksellinen sisältömme on luotu erillään markkinointiyhteistöistä, ja arvosanamme pohjautuvat puhtaasti ilmoittamiimme arviointikriteereihin. Uskomme täyteen läpinäkyvyyteen lukijoillemme. Osa sisällöstämme sisältää yhteistyökumppaneidemme linkkejä, ja saatamme ansaita komissiota näiden yhteistöiden kautta. Tämä mahdollinen kompensaatio ei kuitenkaan koskaan vaikuta analyyseihimme, mielipiteisiimme tai arvosteluihimme. Toimituksellinen sisältömme on luotu erillään markkinointiyhteistöistä, ja arvosanamme pohjautuvat puhtaasti ilmoittamiimme arviointikriteereihin. Lue lisää Viimeksi päivitetty: Heinäkuuta 16, 2025

Miksi luottaa Cryptonewsiin Cryptonews on seurannut kryptovaluutta-alaa tarjoten lukijoillemme informatiivisia näkemyksiä. Toimittajillamme ja analyytikoillamme on laaja kokemus markkina-analyysistä ja lohkoketjuteknologioista. Pyrimme ylläpitämään korkeita toimituksellisia standardeja, keskittyen faktojen tarkkuuteen ja tasapainoiseen raportointiin kaikilla osa-alueilla – kryptovaluutoista ja lohkoketjuprojekteista alan tapahtumiin, tuotteisiin ja teknologisiin kehityksiin. Pitkäaikainen läsnäolomme alalla heijastaa sitoutumistamme tarjota olennaisinta tietoa digitaalisten omaisuuserien jatkuvasti kehittyvässä maailmassa. Mainosilmoitus Uskomme täydelliseen läpinäkyvyyteen. Osa sisällöstämme sisältää affiliate-linkkejä, ja voimme ansaita komissiota näiden kumppanuuksien kautta. Jo yli vuosikymmenen ajanon seurannut kryptovaluutta-alaa tarjoten lukijoillemme informatiivisia näkemyksiä. Toimittajillamme ja analyytikoillamme on laaja kokemus markkina-analyysistä ja lohkoketjuteknologioista. Pyrimme ylläpitämään korkeita toimituksellisia standardeja, keskittyen faktojen tarkkuuteen ja tasapainoiseen raportointiin kaikilla osa-alueilla – kryptovaluutoista ja lohkoketjuprojekteista alan tapahtumiin, tuotteisiin ja teknologisiin kehityksiin. Pitkäaikainen läsnäolomme alalla heijastaa sitoutumistamme tarjota olennaisinta tietoa digitaalisten omaisuuserien jatkuvasti kehittyvässä maailmassa. Lue lisää Cryptonewsistä.

Kiinalainen DeepSeek AI ennustaa, että useat johtavat altcoinit voivat nousta uusiin ennätyksiin jo vuoden 2025 loppuun mennessä – seuraten Bitcoinin räjähdysmäistä nousua.

Eilen Bitcoin rikkoi uuden ennätyshintansa, $122 838, mutta on sen jälkeen korjannut hieman alaspäin, noin 4,9 % vuorokaudessa, hakiessaan tukea uusilta tasoilta.

Tämä vahva nousu on lisännyt optimismia koko kryptomarkkinoilla. Asiantuntijat uskovat nyt, että historiallisen mittaluokan härkämarkkinat saattavat olla käynnissä – jopa suuremmat kuin legendaarinen vuoden 2021 sykli. DeepSeek AI on tunnistanut useita altcoineja, joilla voi näissä oloissa olla poikkeuksellisen suuri nousupotentiaali.

Alta löydät suositut kryptovaluutat, joiden DeepSeek tekoäly arvioi tuovan merkittäviä tuottoja lähitulevaisuudessa.

Ripple ($XRP): DeepSeek AI ennustaa tämän rajat ylittävän jättiläisen voivan jopa kaksinkertaistaa arvonsa

DeepSeek AI:n tuorein analyysi näkee Ripplen XRP:n olevan vahvassa nousussa, ennustaen XRP:n hinnan nousevan mahdollisesti jopa 5 dollariin ennen vuoden loppua – lähes kaksinkertaiseksi nykyisestä, noin 2,90 dollarin tasosta.

Tätä ennustetta tukevat useat tekijät: Ripplen selkeä voitto SEC:tä vastaan, kiihtyvä institutionaalinen käyttöönotto sekä spekulaatiot mahdollisesta XRP spot-ETF-hyväksynnästä Yhdysvalloissa.

YK:n Capital Development Fund on antanut tunnustusta XRP:n nopeudelle, matalille siirtokustannuksille ja sääntelynmukaisuudelle, vahvistaen sen asemaa kansainvälisten rahansiirtojen ratkaisuna.

Ripplen pitkään jatkunut oikeustaistelu päättyi maaliskuussa, kun SEC veti kanteensa pois vuoden 2023 päätöksen jälkeen, jossa todettiin, ettei XRP:n jälleenmyynti ollut arvopaperikauppaa. Tämä sääntelyllinen selkeys on vahvistanut sijoittajien luottamusta.

XRP liikkuu tällä hetkellä noin 2,90 dollarin tasolla, ja seuraava vastustaso on 3 dollaria. Jos tämä taso rikotaan, DeepSeek AI ennustaa hinnan voivan nousta 5 dollariin vuoden 2025 loppuun mennessä. Mikäli markkinoilla kuitenkin käynnistyy laajempi nousuralli, DeepSeek saattaa joutua tarkistamaan ennustettaan ylöspäin – XRP-härät voisivat tähdätä jopa 15 dollariin räjähtävässä markkinatilanteessa.

Tekninen analyysi paljastaa XRP:n kurssikaavioista nousujohteisen lippukuviotammikuusta huhtikuuhun, mikä viittaa vahvaan nousumomentumiin. Kuitenkin RSI:n ollessa 79, lyhytaikainen korjausliike on todennäköinen, kun sijoittajat kotiuttavat voittojaan viikonlopun aikana.

Viimeisen vuoden aikana XRP:n arvo on noussut 453 %, eli yli viisinkertaisesti verrattuna Bitcoinin nousuun samalla ajanjaksolla.

Solana ($SOL): DeepSeek AI ennustaa tämän nopean lohkoketjun nelinkertaistavan arvonsa

Solana ($SOL) vahvistaa jatkuvasti asemaansa johtavana älysopimusalustana, heti Ethereumin jälkeen hajautettujen sovellusten käyttöönotossa ja käyttäjien sitouttamisessa. Yli 86,4 miljardin dollarin markkina-arvolla SOL on edelleen kehittäjien ja institutionaalisten sijoittajien suosikki.



Sijoittajien luottamus Solanaan kasvaa, kun toiveet Solana spot-ETF:n hyväksymisestä Yhdysvalloissa vahvistuvat – samaan tapaan kuin Bitcoinin ja Ethereumin ETF-hyväksyntöjen myötä nähtiin pääomavirtojen kasvua.

Lisäksi keskustelut SOL:n lisäämisestä ehdotettuun Yhdysvaltojen digitaalisten varojen reserviin nostavat sen institutionaalista profiilia entisestään.

Teknisesti Solana on kääntänyt laskutrendinsä. Tammikuun yli 250 dollarin huipuista huhtikuun noin 100 dollarin pohjiin laskettuaan SOL on nyt noussut ulos laskevasta kiilakuviosta – vahvasta noususignaalista – ja käy tällä hetkellä kauppaa noin 161 dollarin tasolla.

DeepSeek AI ennustaa SOL:n hinnan voivan nousta 600 dollariin vuoden loppuun mennessä, mikä tarkoittaisi yli kaksinkertaista nousua tammikuun entisestä huipusta 293,31 dollaria.

Vahva kesäralli voisi nostaa SOL:n kohti 300 dollaria jo syksyyn mennessä, ja edelleen kohti 600 dollarin tasoa vuoden 2025 loppuun mennessä.

Optimaalisissa olosuhteissa – erityisesti, jos alalla käynnistyy laajempi härkämarkkina tai Yhdysvalloissa hyväksytään kryptovaluuttoja tukevaa lainsäädäntöä – hinnat 750–1 000 dollarin välillä ovat nekin mahdollisia. Tämä voisi käynnistää seuraavan kasvuvaiheen koko sektorille.

Cardano ($ADA): DeepSeek AI ennustaa tämän ympäristöystävällisen lohkoketjun arvon jopa 10-kertaistuvan

Cardano ($ADA) nousi hiljattain otsikoihin, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump vihjasi Truth Social -alustallaan ADA:n lisäämisestä strategiseen kryptoreserviin.

Vaikka hänen ehdotuksensa koski suoria Bitcoin-ostoksia valtion toimesta, Cardano-hankinnat tehtäisiin vain takavarikoiduilla varoilla. Silti maininta itsessään kertoo paljon Cardanon merkityksestä alalla.

Cardano, jonka on perustanut Ethereumin yksi perustajista Charles Hoskinson, on rakentanut maineensa tutkimuspohjaisen kehityksen, skaalautuvuuden ja kestävyyden varaan.

23,7 miljardin dollarin markkina-arvolla ADA on vahva kilpailija Ethereumille ja kirii nopeasti kiinni nopean kasvun lohkoketjuihin, kuten Solanaan.

DeepSeek AI ennustaa, että ADA:n hinta voi nousta vuoden loppuun mennessä jopa 7 dollariin, mikä tarkoittaisi lähes kymmenkertaista nousua nykyisestä 0,7367 dollarin arvosta.

Teknisesti ADA on ollut laskusuuntaisen kiilamallin sisällä konsolidoitumassa vuoden 2024 lopusta lähtien. Ylitys 1,10 dollarin vastustasosta voisi laukaista lyhyen aikavälin nousun, joka nostaisi hinnan 1,50 dollariin syksyyn mennessä.

Vaikka täysimittaista härkämarkkinaa ei syntyisikään, DeepSeekin maltillisen 3,50 dollarin tavoitteen ylittäminen tarkoittaisi, että ADA rikkoisi edellisen ennätyksensä 3,09 dollaria.

TOKEN6900: Voisiko tämä uusi meemikolikko tuoda 1000-kertaiset tuotot?

Vaikka Kiinan DeepSeek AI ennustaa vahvaa kasvua johtaville altcoineille, niiden tuottojen kasvua rajoittavat suuret markkina-arvot.

Suurista tuotoista haaveileville kauppiaille on nousemassa esiin uudenlainen meemikolikkojen sukupolvi, jolla on eksponentiaalinen potentiaali.

Yksi tällainen projekti on TOKEN6900 (T6900), ERC-20 -pohjainen meemikolikko, jonka ennakkomyynti käynnistyi viime viikolla.

TOKEN6900 on tähän mennessä kerännyt yli 543 350 dollaria, mikä kertoo vahvasta alkuvaiheen sijoittajien kiinnostuksesta ja lupaavista mahdollisuuksista listautumisen jälkeen.

Toisin kuin monet muut meemikolikot, jotka pyrkivät lisäämään käytännön hyötyä, TOKEN6900 omaksuu ylpeästi puhtaasti hypellä ajettavan identiteettinsä, yhdistäen ironian, aggressiivisen markkinoinnin ja FOMO-ilmiön vetovoiman luomiseksi.

Projektin verkkosivuilla todetaan: ”Se ei perustu fundamentteihin. Se perustuu harhaluuloihin, ironiaan ja loputtoman verkossa viihtyvien kauppiaiden kollektiiviseen harhakuvitelmaan.”

TOKEN6900 viittaa myös SPX6900:aan, toiseen meemikolikkoon, joka on tyyliltään samankaltainen kuin mykistävän absurdin 90-luvun lopun teknokuplan teemojen mukaan.

Sen kokonaismäärä on 930 993 091 tokenia – tarkalleen yksi token enemmän kuin SPX6900:n ennakkomyynnissä, mikä vahvistaa sen kilpailullista brändäysstrategiaa.

Tämä lähestymistapa näyttää toimivan, kuten nopea varainkeruu osoittaa. Vaikka tokenilla ei ole varsinaista käyttöarvoa, staking-mekanismit tarjoavat lisätuloja hintaspekulaation rinnalle.

Interested buyers can acquire T6900 via the official website at the current presale price of $0.006575.

With prices set to rise later today, prompt action is recommended for those looking to secure the lowest possible entry point.

Keep up to date with the project by following its official X and Instagram accounts

Kiinnostuneet ostajat voivat hankkia T6900-tokeneita virallisen verkkosivuston kautta nykyiseen ennakkomyyntihintaan 0,006575 dollaria kappaleelta.

Koska hinnat nousevat vielä tänään, nopea toiminta suositellaan niille, jotka haluavat varmistaa mahdollisimman edullisen sisäänpääsyn.

Seuraa projektia pysyäksesi ajan tasalla sen virallisilla X- ja Instagram-tileillä.