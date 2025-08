🚨 5 dormant miner wallets wake up after 15 years! 🚨



🔸250 #BTC ($29.6M) transferred out just 1 hour ago

🔸Each wallet earned 50 BTC from mining on Apr 26, 2010#Bitcoin #CryptoNews #BTC #Crypto #Investing #CryptoMarket pic.twitter.com/F6fjTCpaPV