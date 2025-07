Bitcoin-ennuste: Ray Dalio tukee Bitcoinia – suoja inflaatiolta?

Kirjoittaja Teresa Maria Kirjoittaja Teresa Maria Lisätietoja kirjoittajasta Teresa Maria on osa Cryptonews Suomen sisällöntuottajien tiimiä. Cryptonewsin lisäksi Teresa toimii Copywriterina asiakkaille monilta eri aloilta, ja on kryptovaluuttojen asiantuntija. Lue kirjoittajaa Jaa Kopioitu Viimeksi päivitetty: Heinäkuuta 31, 2025

Bitcoin kiinnostaa taas Ray Daliota. Bridgewater Associatesin perustaja ja miljardöörisijoittaja suosittelee nyt sijoittajille jopa 15 %:n osuutta salkusta Bitcoiniin tai kultaan suojaksi inflaatiolta ja Yhdysvaltojen kasvavalta velalta. Vuonna 2022 hän piti Bitcoinin enimmäisosuutena vain 2 %.

Mikä sai mielen muuttumaan? Dalion mukaan Yhdysvallat on ajautumassa niin sanottuun “velkakierteeseen”, kun valtion kassat odottavat 12 biljoonan dollarin uutta velkaa seuraavan vuoden aikana.

Yhdysvaltain valtionvelka on jo paisunut 36,7 biljoonaan dollariin, ja hallitus odottaa lainaavansa vielä triljoonan lisää pelkästään vuoden kolmannella neljänneksellä – huomattavasti enemmän kuin aiemmin arvioitiin. Pitkän aikavälin ajattelijoille Dalio näkee Bitcoinin ja kullan pelastusrenkaina uppoavassa fiat-järjestelmässä.

”Jos tavoitteena on riskikorjattu tuotto, haluaisit noin 15 % salkustasi kultaan tai Bitcoiniin,” Dalio sanoi tuoreessa podcastissa.

Bitcoin vs. kulta – Inflaation turvasatamat?

Miljardööri­sijoittaja Ray Dalio on pitkään tunnettu kullan puolestapuhujana, mutta nyt hän alkaa tunnustaa myös Bitcoinin roolia arvonsäilyttäjänä. Maailmassa, jossa luottamus perinteisiin valuuttoihin rapistuu ja valtiot velkaantuvat kiihtyvää tahtia, Bitcoin nousee esiin vaihtoehtona – vaikkakin varauksin.

Dalion mukaan sijoittajan kannattaa harkita jopa 15 prosentin osuutta salkusta Bitcoiniin tai kultaan, suojautuakseen inflaatiolta ja velkaantuvan järjestelmän riskeiltä. Hänen näkemyksensä taustalla on huoli Yhdysvaltojen syvenevästä “velkakierteestä”, jossa liittovaltion odotetaan ottavan 12 biljoonaa dollaria uutta velkaa vain vuoden sisällä.

Vaikka Dalio ei ole valmis julistamaan Bitcoinia täydelliseksi reservivarannoksi, hän ei sulje sen merkitystä pois. Hän kuitenkin huomauttaa, että lohkoketjun läpinäkyvyys voi aiheuttaa yksityisyysongelmia, ja kooditasolla piilevät virheet sekä sääntelyn puutteet voivat horjuttaa pitkäaikaista luottamusta kryptovaluuttaan.

Silti viesti on selvä: kun rahaa luodaan tyhjästä biljoonien edestä, sijoittajien katseet kääntyvät yhä useammin ns. koviin omaisuuseriin – kuten kultaan ja Bitcoiniin.

Dalio ei ole yksin näkemyksensä kanssa. Myös Yhdysvaltain senaattori Cynthia Lummis on toistuvasti puolustanut Bitcoinia inflaatiosuojana erityisesti tavallisille amerikkalaisille, jotka kamppailevat nousevien elinkustannusten kanssa.

Yhteenveto Dalion päivitetystä näkemyksestä:

Institutionaaliset sijoittajat kasvattavat BTC-omistuksiaan

Lohkoketjun avoimuus herättää yksityisyys­kysymyksiä

Mahdolliset koodivirheet voivat horjuttaa luottamusta pitkällä aikavälillä

Sijoitussuhde kullan ja Bitcoinin välillä tulisi perustua riskinsietokykyyn

Vaikka Dalio puhuu varoen, hänen oma sijoituskäyttäytymisensä puhuu puolestaan: hän omistaa itsekin Bitcoinia.

Bitcoin (BTC/USD) 118 000 dollarin paikkeilla – Nousua pian luvassa?

Bitcoinin hinta liikkuu nyt noin 118 386 dollarissa ja muodostaa neljän tunnin kynttiläkaaviossa symmetristä kolmion. Markkinoiden volatiliteetti on laskenut, ja kolmion kärki on jo lähellä. 50 päivän eksponentiaalinen liukuva keskiarvo (EMA) 118 075 on tasainen, mikä kertoo siitä, että ostajat ja myyjät ovat tällä hetkellä tasapainossa. Hinta on tehnyt heinäkuun 25. päivän jälkeen korkeampia pohjia ja samalla matalampia huippuja, mikä on tyypillistä konsolidointia ennen isompaa hinnan liikettä.

Myös momentti-indikaattorit tukevat tätä rauhallista asetelmaa. RSI-arvo on 53, eli hinta ei ole ylikaupan eikä ylimyynnin alueella. Lisäksi on nähtävissä pieni nouseva divergenssi: vaikka hinta teki heinäkuun 25. päivänä matalamman pohjan, RSI muodosti korkeamman pohjan, mikä viittaa myyntipaineen hiipumiseen ja mahdolliseen lähestyvään nousuun.

Bitcoin hintakaavio – Lähde: Tradingview

Bitcoinin kynttiläkaaviossa on nähty doji ja pieni “spinning top” – merkkejä tasapainosta, joka raivaa tietä isommalle liikkeelle. Breakout yli 120 283 dollarin voisi viedä hinnan seuraaville tasoille, 122 845 tai 125 111 dollariin. Pudotus alle 118 000 dollarin voi puolestaan aloittaa matkan tasoille 116 513 tai 114 532.

Kauppasuunnitelma

Jos BTC sulkeutuu yli 120 300 dollarin vahvalla volyymilla, kyse on kolmion murtumisesta. Tällöin kauppiaat voivat:

Avata pitkän position 120 400 dollarissa

Asettaa stop-lossin 118 000 dollariin (tuoreimman tuen alapuolelle)

Tavoitteeksi asettaa 122 800 ja 125 000 dollarin vastustasot

Tämä on selkeä asetelma – odota kuitenkin vahvistusta. Jos breakout ei toteudu, ole kärsivällinen. Kolmiot usein ansaitsevat kärsimättömät sijoittajat.

