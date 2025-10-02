Valor do SOL pode mirar US$ 360 após aporte bilionário

Em junho, o valor do SOL negociou próximo de US$ 160, mas ganhou força em agosto, avançando até superar os US$ 250 em setembro.

O valor do SOL (Solana) voltou a chamar atenção do mercado com uma combinação de fatores técnicos e institucionais.

Enquanto analistas projetam uma extensão de alta que pode levar a criptomoeda a US$ 360, a Nasdaq-listed VisionSys AI anunciou um ambicioso plano de tesouraria de US$ 2 bilhões dentro do ecossistema da Solana, incluindo US$ 500 milhões destinados ao staking.

Reteste de suporte abre caminho para novo rali

Atualmente, o SOL é negociado em torno de US$ 218, após semanas de acumulação constante.

Segundo o analista Ali, o token realizou recentemente um reteste bem-sucedido da região de US$ 205, depois de romper uma estrutura de cunha ascendente.

O gráfico mostra que a criptomoeda vem mantendo suporte em uma linha de tendência que se estende desde abril.

Fonte: TradingView / CoinGape

Essa configuração técnica sugere que o ativo pode buscar níveis mais elevados dentro das projeções de Fibonacci, com alvos em US$ 320 e US$ 360 caso o momentum positivo se sustente.

Esse cenário fortalece a visão de que o Solana pode manter valorização consistente até o fim de 2025 e início de 2026.

VisionSys AI aposta pesado em Solana com US$ 2 bilhões

Ademais, além do aspecto técnico, o fator institucional é outro pilar da atual narrativa de alta.

A VisionSys AI revelou um plano de alocação de US$ 2 bilhões em tesouraria, em parceria com a Marinade Finance, dentro do ecossistema da Solana.

Desse total, US$ 500 milhões vão para o staking nos próximos seis meses, fortalecendo tanto a liquidez quanto a infraestrutura da rede.

A iniciativa representa uma mudança significativa no perfil de engajamento corporativo com blockchains: em vez de simples testes de uso, trata-se de um compromisso direto com capital de longo prazo.

O movimento também deve gerar impactos secundários em plataformas de finanças descentralizadas (DeFi) conectadas ao Solana, ampliando sua relevância como infraestrutura blockchain.

Para analistas, essa entrada sinaliza que o ecossistema amadureceu e já é visto como fundação confiável para grandes instituições.

Perspectivas de longo prazo

A convergência entre um cenário técnico de alta e o ingresso de capital institucional reforça o otimismo em torno do Solana.

Caso consiga consolidar os suportes recentes e romper resistências estratégicas, o ativo pode não apenas alcançar os US$ 360, mas também consolidar-se como um dos protagonistas da próxima temporada altista.

