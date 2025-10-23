Por que o valor do Pi Network não para de cair?

Acusações de vendas internas e falta de transparência reacendem o debate sobre o futuro do Pi Network, enquanto o preço do token despenca mais de 90%.

Por que confiar em nós? Por mais de uma década, o Cryptonews cobre a indústria de criptomoedas, com o objetivo de fornecer insights informativos aos nossos leitores. Nossos jornalistas e analistas possuem vasta experiência em análise de mercado e tecnologias de blockchain. Nossa equipe se esforça diariamente para manter altos padrões editoriais, focando na precisão factual e na reportagem equilibrada em todas as áreas - desde criptomoedas e projetos de blockchain, até eventos da indústria, produtos e desenvolvimentos tecnológicos. Nossa presença contínua na indústria reflete nosso compromisso em fornecer informações relevantes no mundo em evolução dos ativos digitais. Leia mais sobre o Cryptonews.

O valor do Pi Network voltou ao centro do mercado de altcoins e, mais uma vez, pelos motivos errados.

A comunidade acompanha novas acusações de que o próprio time central do projeto seria o responsável pela queda do preço do token PI, que despencou de US$ 3 para US$ 0,20 em poucas semanas.

As suspeitas surgiram após o analista conhecido como Mr. Spock, figura influente entre os chamados ‘Pioneers’, afirmar que os desenvolvedores estariam vendendo parte dos próprios tokens.

O objetivo seria financiar as operações internas.

‘Já disse várias vezes que é o nosso Core Team vendendo Pi, porque eles não têm outra fonte de renda.’, escreveu Spock em um post recente no X.

Dados on-chain e relatos de usuários indicam que mais de 1,2 milhão de tokens PI foram vendidos em um curto intervalo de tempo.

Assim, isso acendeu o alerta entre investidores.

Para muitos, o volume é grande demais para vir de usuários comuns.

‘Nenhum pioneiro comum conseguiria derrubar o Pi de US$ 3 para US$ 0,20. Só o time central tem esse poder”, comentou um membro da comunidade.

As reações foram imediatas. Parte dos investidores passou a acusar o time da Pi Network de manipulação,

Enquanto outros pedem calma e alegam que as vendas podem estar ligadas a custos operacionais legítimos.

A verdade é que o projeto, com milhões de usuários cadastrados, ainda não possui uma fonte clara de receita nem uma rede principal (mainnet) totalmente funcional.

Histórico de polêmicas no valor da Pi Network

Essa não é a primeira vez que a Pi Network enfrenta acusações de má gestão financeira.

Em 2020, o ex-executivo McPhilip acusou a organização de desvio de US$ 20 milhões.

Processos judiciais daquele período revelaram disputas internas e problemas de governança que minaram a credibilidade do projeto.

👉Vale a pena ler: Pi Network Previsão de Preço: 2025 e 2030

Mesmo com o discurso de descentralização e uma base global de usuários, o Pi ainda não entregou utilidade real ou produtos concretos.

O token continua dependente da especulação, o que o torna vulnerável a movimentos bruscos e à perda de confiança.

Enquanto isso, desenvolvedores tentam mostrar progresso técnico.

O projeto está testando a atualização Protocol 23, voltada a melhorar a escalabilidade e introduzir novos recursos on-chain, como uma exchange descentralizada (DEX) e um automated market maker (AMM).

Essas ferramentas, se concluídas, podem abrir espaço para novos tokens e produtos DeFi dentro do ecossistema Pi.

Tentativas de inovação em meio à crise

Além disso, a equipe trabalha em um experimento com o SPi, uma stablecoin de teste atrelada ao dólar americano e supostamente lastreada em Pi.

A ideia seria criar um ponto de liquidez estável, incentivando o uso dentro da rede. Mas, até o momento, o projeto não passou de um teste preliminar, sem previsão de lançamento.

Apesar desses esforços, o preço do Pi segue em queda livre.

De acordo com dados do TradingView, o token perdeu mais de 30% apenas no último mês e acumula queda superior a 90% desde o pico histórico.

Desse modo, a confiança dos investidores evapora na mesma velocidade que o valor de mercado.

Mr. Spock, que acompanha o projeto desde o início, foi direto e criticou o projeto.

‘O Pi virou um projeto de armadilha. A maioria dos membros não faz ideia do quanto já perdeu.’, disse.