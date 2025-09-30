Valor do DOGE pode disparar após ETF superar US$ 20 milhões em captação

Entre os analistas mais otimistas está um trader no X que destacou um padrão gráfico de ‘xícara com alça’ no valor do DOGE.

O Dogecoin (DOGE) voltou ao centro das atenções do mercado cripto depois que o primeiro ETF da moeda superou a marca de US$ 20 milhões em ativos sob gestão (AUM).

Paralelamente, analistas técnicos destacam que a criptomoeda pode estar prestes a iniciar um novo rali de alta, caso um suporte-chave continue segurando os preços.

Valor do DOGE encontra suporte técnico estratégico

Nas últimas semanas, o Dogecoin vinha sustentando uma tendência de alta no gráfico diário, marcada pela formação de topos e fundos ascendentes dentro de um canal de valorização.

No entanto, a recente correção do mercado levou o preço para a parte inferior desse canal.

O movimento coincidiu exatamente com duas referências técnicas relevantes: a média móvel exponencial de 100 dias (EMA-100) e o limite superior da ferramenta Murrey Math Lines, que historicamente funcionou como suporte.

Os dados reforçam a força dessa região de suporte: em junho, o DOGE saltou mais de 100% após testá-la, enquanto em setembro a recuperação foi de 50%.

Isso aumenta as expectativas de que a criptomoeda volte a subir, mirando agora a resistência em US$ 0,3173 — cerca de 40% acima do preço atual.

O risco de uma reversão

Apesar do viés positivo, analistas técnicos alertam para a formação de um padrão de cunha ascendente, resultado do estreitamento entre as linhas de tendência.

Esse padrão costuma preceder quebras de baixa mais fortes, especialmente após uma ou duas tentativas frustradas de romper a linha superior.

Caso o preço caia abaixo da linha de tendência ascendente, a leitura otimista do valor do DOGE seria invalidada, abrindo espaço para perdas adicionais.

ETF de Dogecoin atrai fluxo constante de investidores

Ademais, um dos fatores que sustentam o otimismo em torno do DOGE é o desempenho de seu ETF recém-lançado, listado pela Rex-Osprey.

O fundo registrou entradas em todos os dias desde sua estreia no início de setembro, acumulando mais de US$ 20 milhões sob gestão em menos de um mês.

Esse marco sinaliza não apenas a confiança crescente de investidores norte-americanos, mas também fortalece a expectativa de que novos ETFs de Dogecoin possam ser aprovados em outubro, ampliando ainda mais a demanda institucional pelo ativo.

Analistas veem espaço para valorização exponencial

Entre os analistas mais otimistas está um trader com mais de 30 mil seguidores no X.

Ele destacou um padrão gráfico de ‘xícara com alça’ no Dogecoin.

Esse formato, considerado de alta, pode projetar o preço em direção a US$ 1 no médio prazo.

Assim, seria um salto de aproximadamente 338% em relação ao valor atual.

O cenário encontra paralelo no que já ocorreu com Bitcoin e Ethereum.

Ambos atingiram novas máximas históricas após a aprovação de seus ETFs à vista nos Estados Unidos.

Se o mesmo acontecer com o Dogecoin, a moeda meme pode deixar de ser apenas um fenômeno de redes sociais.

Como resultado, se consolidaria como um ativo relevante em carteiras institucionais.