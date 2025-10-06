Cryptonews Notícias de Altcoin

Trader transforma US$ 68 mil em US$ 10 milhões com memecoin na BNB Chain

BNB Chain Criptomoedas Memecoin
Trader transforma US$ 68 mil em mais de US$ 10 milhões com memecoin '4' na BNB Chain após hack que deu origem ao token.
Por mais de uma década, o Cryptonews cobre a indústria de criptomoedas, com o objetivo de fornecer insights informativos aos nossos leitores. Nossos jornalistas e analistas possuem vasta experiência em análise de mercado e tecnologias de blockchain. Nossa equipe se esforça diariamente para manter altos padrões editoriais, focando na precisão factual e na reportagem equilibrada em todas as áreas - desde criptomoedas e projetos de blockchain, até eventos da indústria, produtos e desenvolvimentos tecnológicos. Nossa presença contínua na indústria reflete nosso compromisso em fornecer informações relevantes no mundo em evolução dos ativos digitais. Leia mais sobre o Cryptonews.

Fim do hype das meme coins? Não tão rápido, dizem analistas

Um trader anônimo de criptomoedas fez a boa ao transformar uma aposta de US$ 68 mil em mais de US$ 10 milhões com uma memecoin na BNB Chain.

O caso, relatado pela empresa de análise Lookonchain, envolve a memecoin ‘4’, criada na rede BNB Chain a partir de um episódio inusitado, um ataque hacker a uma conta oficial.

No dia 1º de outubro, o investidor comprou 63,07 milhões de tokens ‘4’ por meio de 68 BNB, equivalente a cerca de US$ 68.700.

Apenas dois dias depois, o valor do investimento se multiplicou mais de 135 vezes, elevando a posição para cerca de US$ 9,4 milhões em ganhos não realizados.

A operação escancara os riscos e as oportunidades que os ativos especulativos ainda oferecem dentro do universo cripto.

O token ‘4’ nasceu de forma improvável. Hackers invadiram a conta oficial da BNB Chain no X (antigo Twitter) e usaram o espaço para espalhar links de phishing.

A ação resultou em perdas estimadas em US$ 8.000, com um único usuário registrando prejuízo de US$ 6.500.

O episódio foi associado ao grupo de cibercriminosos Inferno Drainer, conhecido por oferecer kits prontos de golpes digitais.

Memecoin na BNB Chain

Ademais, durante a invasão, os hackers também lançaram a memecoin ‘4’.

No início, eles venderam os ativos por apenas US$ 4.000 e depois manipularam o mercado para sacar US$ 22.000 antes de abandonar o projeto.

Normalmente, esse seria o fim da linha para o token. Porém, desta vez, aconteceu o contrário.

Depois que os invasores deixaram a cena, traders independentes decidiram consolidar a liquidez e transformar o token em um ativo da comunidade.

Assim, essa mudança inesperada deu nova vida ao projeto e, rapidamente, atraiu investidores em busca de ganhos. O mercado, então, reagiu de maneira explosiva.

De acordo com o Dexscreener, o token ‘4’ registrou valorização de quase 200% em apenas 24 horas, sendo negociado a US$ 0,1775.

Com isso, a capitalização de mercado ultrapassou US$ 150 milhões, consolidando o ativo como uma das surpresas recentes no setor de memecoins.

👉Veja também: Criptomoedas com potencial: Top 6 oportunidades em 2025

Hack da BNB Chain

No dia 1º de outubro de 2025, hackers comprometeram a conta oficial da BNB Chain no X (antigo Twitter) e publicaram links de phishing disfarçados de promoções e airdrops.

Os invasores multiplicaram postagens sugerindo que usuários deveriam conectar suas carteiras via WalletConnect para participar de supostos brindes e recompensas.

Durante o ataque, foram publicados 10 links maliciosos, e estima-se que as perdas totais entre usuários alcancem cerca de US$ 8.000.

Um dos maiores prejuízos registrados foi de aproximadamente US$ 6.500 em única transação.

Poucas horas após o início da ação, a equipe de segurança da BNB Chain retomou o controle da conta, por volta das 08h30.

Para conter o dano e mitigar riscos adicionais, foram adotadas as seguintes medidas:

  • Notificação imediata à plataforma X para suspender temporariamente a conta comprometida.
  • Solicitação de remoção (takedown) dos sites usados nos links de phishing.
  • Promessa de reembolso total aos usuários afetados.
  • Inquérito técnico interno para descobrir a causa raiz do incidente, com apoio de parceiros de segurança.
  • Comunicação direta ao público: alertas via CZ (Changpeng Zhao) incentivando que usuários não clicassem em nenhum link recente da conta comprometida.

Essas ações foram essenciais para limitar o estrago e restaurar a confiança da comunidade enquanto as investigações continuam.

📚Neste guia, apresentamos as melhores oportunidades de pré-lançamento de criptomoedas, segundo nossos especialistas.

