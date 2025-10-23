Tesla ganha US$ 80 milhões com reservas de BTC e mantém todas as posições

Mudança da empresa para a contabilidade de valor justo permitiu registrar um ganho com cripto, o maior ajuste positivo desde 2021.

A montadora Tesla registrou lucro de US$ 80 milhões com suas reservas de BTC no terceiro trimestre de 2025.

Isso aconteceu após a empresa decidir não vender nem ampliar suas posições em criptomoedas.

O relatório trimestral, divulgado no dia 22 de outubro, mostra que a Tesla mantém 11.509 Bitcoins, avaliados agora em US$ 1,31 bilhão.

O valor subiu em relação aos US$ 1,23 bilhão do trimestre anterior, impulsionado apenas pela valorização do Bitcoin.

Assim, a Tesla não alterou suas reservas desde o início de 2022, mas a valorização acompanhou fortemente o rali cripto ao longo de 2025.

Tesla registra lucro com BTC

A Tesla adotou neste ano novas regras de contabilidade de valor justo. A mudança exige que as criptomoedas sejam reportadas pelos preços atuais de mercado, e não pelo custo histórico.

Dessa forma, com o ajuste, a empresa reconheceu o ganho de US$ 80 milhões em ‘outras receitas’. Portanto, o trimestre foi o mais forte para reavaliação do Bitcoin desde 2021.

As atuais reservas colocam a Tesla como a 11ª maior detentora corporativa de Bitcoin no mundo. Ela está atrás de MicroStrategy, Galaxy Digital e Block, mas à frente da Hut 8 Mining e de outras instituições.

Assim, o trimestre marcou também o segundo período consecutivo de ganhos com Bitcoin, refletindo a recuperação do mercado de ativos digitais em 2025.

P&D e IA elevou custos operacionais em 50% na Tesla

Os ganhos e perdas com Bitcoin não entram no lucro ajustado por ação da Tesla.

A receita total subiu para US$ 25,18 bilhões, em alta anual. A receita automotiva cresceu 6%, para US$ 21,2 bilhões.

Já o lucro líquido caiu 37%, para US$ 1,37 bilhão, ou seja, 39 centavos por ação, em comparação com US$ 2,17 bilhões, ou 62 centavos por ação, no mesmo período do ano anterior.

A empresa Tesla atribuiu a queda de lucratividade à redução dos preços dos veículos elétricos e ao aumento dos custos operacionais, que cresceram mais de 50%.

A montadora explicou que parte da alta vem dos investimentos em inteligência artificial e em projetos de pesquisa e desenvolvimento.

O relatório reforça a visão de longo prazo da Tesla sobre o Bitcoin, que a empresa já descreveu como ‘uma alternativa líquida ao caixa’.

A companhia não faz novas compras desde o início de 2022. Naquele período, ela vendeu uma pequena parte das reservas para testar a liquidez antes de reclassificar o Bitcoin como ativo estratégico de tesouraria.

Tesla mantém reservas de BTC

A Tesla comprou US$ 1,5 bilhão em Bitcoin em fevereiro de 2021, em um dos primeiros grandes endossos corporativos à criptomoeda por uma empresa pública dos EUA.

Desde então, a montadora mantém sua posição digital estável, mesmo durante períodos de forte volatilidade.

Enquanto isso, uma carteira ligada à SpaceX, outra empresa liderada por Elon Musk, movimentou cerca de US$ 268 milhões em Bitcoin.

A transação aconteceu para dois endereços na terça-feira (21/10), segundo dados da Arkham Intelligence.

O analista on-chain Ai Yi afirmou que as transações ocorreram após uma pausa de três meses e provavelmente fazem parte de uma gestão interna de fundos, não de uma venda de ativos.