Strategy está entre as maiores reservas dos EUA com US$ 80 bilhões em BTC
A Strategy reforça a sua posição como uma das maiores detentoras institucionais de Bitcoin (BTC).
Agora, ela ocupa o quinto lugar entre as maiores gestoras corporativas dos EUA, com cerca de US$ 80 bilhões em criptomoedas, segundo dados da empresa e documentos regulatórios recentes.
Um gráfico publicado pela empresa compara as participações em Bitcoin da Strategy às reservas de caixa de gigantes como Berkshire Hathaway, Amazon, Google e Microsoft.
Apenas essas quatro companhias têm reservas maiores.
Assim, a posição em Bitcoin de US$ 80 bilhões da Strategy supera o caixa e investimentos de curto prazo de empresas como NVIDIA, Apple, Meta e Tesla.
Reserva em BTC da Strategy
Segundo o mais recente formulário 8-K da empresa junto à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), a Strategy detinha 640.031 BTC no dia 5 de outubro.
Eles foram avaliados em US$ 47,35 bilhões.
No entanto, a empresa não comprou Bitcoin entre os dias 29 de setembro e 5 de outubro, mantendo o preço médio de aquisição em US$ 73,983 por BTC.
Já no 30 de setembro, o valor contabilístico dos ativos digitais somava US$ 73,21 bilhões.
Enquanto isso, a valorização ao justo valor no terceiro trimestre atingiu US$ 3,9 bilhões.
Ou seja, um dos maiores ganhos não realizados da empresa até hoje.
Dessa forma, a valorização reflete a alta sustentada do Bitcoin ao longo do terceiro trimestre de 2025.
A Strategy também registou uma despesa fiscal diferida de US$ 1,12 bilhões, destacando os impactos contabilísticos da sua estratégia centrada em Bitcoin.
Programas de ações e dividendos
O relatório também apresentou atualizações sobre os extensos programas de ações at-the-market (ATM) da Strategy.
Juntos, eles representam cerca de US$ 63,9 bilhões em potencial de emissão de capital, o que inclui:
- US$ 2,1 bilhões em ações preferenciais perpétuas Série A Strife, com juro de 10% (STRF)
- US$ 4,2 bilhões em ações preferenciais perpétuas Série A Stretch, de taxa variável (STRC)
- US$ 21 bilhões em ações preferenciais perpétuas Série A Strike, com juro de 8% (STRK)
- US$ 4,2 bilhões em ações preferenciais perpétuas Série A Stride, com juro de 10% (STRD)
- US$ 21 bilhões em ações ordinárias Classe A (MSTR)
Contudo, a empresa não emitiu novas ações no período e afirmou que eventuais receitas de vendas futuras serão apresentadas líquidas de comissões.
Posição financeira com reservas em BTC
No final do terceiro trimestre de 2025, o valor contabilístico das criptomoedas da Strategy manteve-se em US$ 73,21 bilhões.
Assim, com uma obrigação fiscal diferida de US$ 7,43 bilhões.
Os números reforçam o compromisso da empresa em manter o Bitcoin como principal ativo de reserva corporativa.
A equipe interna da Strategy preparou as divulgações financeiras, revisadas pela KPMG LLP, a empresa de auditoria independente registrada.
Com o valor de mercado do BTC em alta, as participações da Strategy consolidam a sua posição entre as cinco maiores corporações dos EUA em tamanho de reservas.
Sendo assim, um feito raro para uma companhia cujas reservas são compostas essencialmente por ativos digitais.
