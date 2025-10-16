Robinhood lista ASTER e XPL: tokens disparam em meio à queda do mercado cripto

Para analistas, a listagem aumenta a visibilidade e a liquidez de ambos os projetos.

A corretora norte-americana Robinhood ampliou seu portfólio de ativos digitais ao listar os tokens Aster (ASTER) e Plasma (XPL) para negociação à vista.

O anúncio impulsionou os preços dos dois ativos, mesmo em um momento de forte correção do mercado cripto.

Listagem de ASTER e XPL na Robinhood impulsiona preços

De acordo com dados da própria plataforma, ASTER e XPL já estão disponíveis para negociação nos Estados Unidos, atendendo aos clientes de varejo da corretora.

A Robinhood também adicionou recentemente o VIRTUAL, token nativo do Virtuals Protocol, ampliando seu foco em projetos emergentes de infraestrutura blockchain.

O impacto da listagem foi imediato.

Segundo dados da TradingView, o ASTER subiu rapidamente acima de US$ 1,30, enquanto o XPL ultrapassou temporariamente US$ 0,50 antes de recuar.

Pouco depois, o Bitcoin caiu abaixo de US$ 110.000, provocando uma leve correção em ambos os tokens.

Ainda assim, o movimento foi visto como um marco importante.

Para analistas, a listagem aumenta a visibilidade e a liquidez de ambos os projetos em um momento de baixa generalizada no mercado.

‘Mesmo em meio à volatilidade, a presença na Robinhood dá credibilidade institucional aos tokens’, avaliou um trader de Nova York.

Fonte: TradingView / CoinGape; Gráfico diário do Aster

ASTER se torna o segundo token de DEX listado na plataforma

A inclusão do ASTER é particularmente simbólica.

Ele se torna apenas o segundo token de uma exchange descentralizada (DEX) listado na Robinhood, ao lado do Uniswap (UNI).

O momento também é oportuno.

Na semana passada, a Aster enfrentou problemas internos com a distribuição de seu airdrop, o que gerou incerteza entre investidores.

A questão foi resolvida recentemente, com as reivindicações do airdrop já disponíveis desde o início desta semana.

Enquanto isso, o XPL, lançado oficialmente há apenas um mês, já conquistou listagens nas principais corretoras globais, consolidando-se como um dos projetos emergentes mais ativos do setor.

Volume do DEX da Aster recua, mas mantém relevância

Apesar da listagem, o volume de negociação da Aster DEX caiu nas últimas semanas.

De acordo com o DeFiLlama, a exchange registrou US$ 160 milhões em volume diário, ocupando a 18ª posição global entre as DEXs.

Ainda assim, a performance semanal mostra força relativa.

Nos últimos sete dias, a Aster movimentou US$ 2 bilhões, superando plataformas como Pump.fun e four.meme, embora ainda atrás de Hyperliquid (US$ 3,4 bilhões) e Uniswap (US$ 50 bilhões).

Em termos de taxas geradas, a Aster também perdeu posições.

Depois de ter alcançado o segundo lugar global, atrás apenas da Tether, o DEX agora ocupa a 11ª colocação, com US$ 2,2 milhões em taxas nas últimas 24 horas.

Por comparação, Uniswap registrou US$ 10 milhões, enquanto Hyperliquid arrecadou cerca de US$ 3 milhões no mesmo período.

Analistas veem esse recuo como ‘natural’, considerando a desaceleração geral no setor DeFi após o recente crash do mercado.