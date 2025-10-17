Ripple compra GTreasury por US$ 1 bilhão — stablecoin RLUSD entrará nas tesourarias corporativas?

Isso oferece à Ripple um canal direto para o uso corporativo do RLUSD, transformando a stablecoin em infraestrutura financeira empresarial.

Por que confiar em nós? Por mais de uma década, o Cryptonews cobre a indústria de criptomoedas, com o objetivo de fornecer insights informativos aos nossos leitores. Nossos jornalistas e analistas possuem vasta experiência em análise de mercado e tecnologias de blockchain. Nossa equipe se esforça diariamente para manter altos padrões editoriais, focando na precisão factual e na reportagem equilibrada em todas as áreas - desde criptomoedas e projetos de blockchain, até eventos da indústria, produtos e desenvolvimentos tecnológicos. Nossa presença contínua na indústria reflete nosso compromisso em fornecer informações relevantes no mundo em evolução dos ativos digitais. Leia mais sobre o Cryptonews.

A Ripple anunciou a aquisição da GTreasury por US$ 1 bilhão, marcando uma das maiores movimentações corporativas do ano no setor cripto.

O acordo cria uma ponte direta entre a stablecoin Ripple USD (RLUSD) e o ecossistema financeiro de grandes empresas — incluindo milhares de companhias da lista Fortune 500.

Com essa integração, a Ripple busca resolver um dos maiores desafios das stablecoins: a distribuição e adoção institucional.

RLUSD ganha acesso direto às tesourarias corporativas

A GTreasury é uma plataforma tradicional de gestão de tesouraria usada por corporações globais para controlar fluxos de caixa, pagamentos e aplicações de curto prazo.

Agora, com a integração da RLUSD, essas empresas poderão armazenar, transferir e liquidar valores usando tokens lastreados em dólar diretamente dentro de seus sistemas.

Atualmente, a RLUSD possui uma oferta circulante de US$ 839,9 milhões, com crescimento de 987% desde o lançamento em dezembro de 2024.

Mesmo assim, sua participação ainda é pequena — apenas 0,27% dos US$ 301,9 bilhões que compõem o mercado global de stablecoins.

A aquisição da GTreasury pode mudar esse cenário.

A plataforma opera dentro dos fluxos de caixa de milhares de corporações, gerenciando trilhões de dólares em ativos de curto prazo.

Isso oferece à Ripple um canal direto para o uso corporativo do RLUSD, transformando a stablecoin em infraestrutura financeira empresarial, e não apenas um ativo de troca em exchanges.

📚Neste artigo, apresentamos a nossa previsão de preço Ripple (XRP), assim como as estimativas de outros especialistas.

A vantagem do ecossistema corporativo

Com quatro décadas de experiência, a GTreasury coloca a Ripple no coração das decisões financeiras corporativas.

Tesoureiros poderão agora manter saldos tokenizados, realizar varreduras automáticas 24 horas, quitar obrigações instantaneamente e acessar mercados de recompra (repo) — tudo sem reformular seus sistemas internos.

Esse avanço é relevante porque grandes empresas mantêm enormes volumes de capital ocioso, geralmente aplicado em instrumentos de baixo rendimento.

We’re proud to announce @Ripple is acquiring treasury management leader GTreasury: https://t.co/9EF3tWLKaF



The fusion of Ripple’s enterprise crypto solutions with GTreasury’s 40+ years of expertise immediately opens the multi-trillion-dollar corporate treasury market.



Learn how… — Ripple (@Ripple) October 16, 2025

A integração com stablecoins permite melhor rentabilidade e flexibilidade operacional, algo cada vez mais valorizado por CFOs focados em otimização de caixa.

Até agora, o RLUSD movimentou US$ 21 bilhões em transações cumulativas, frente aos US$ 3 trilhões processados mensalmente pelo conjunto das stablecoins.

A entrada nas tesourarias pode multiplicar esse volume, acelerando tanto a oferta em circulação quanto a velocidade transacional.

Ripple monta uma infraestrutura financeira corporativa completa

A compra da GTreasury faz parte de uma estratégia integrada.

Nos últimos meses, a Ripple também adquiriu a Hidden Road (US$ 1,25 bilhão) e a Rail (US$ 200 milhões).

Esses negócios criam um ecossistema empresarial completo, combinando tesouraria, corretagem institucional e processamento automatizado de pagamentos.

A Hidden Road oferece licenças de corretora que permitem o uso da RLUSD como colateral em operações de margem cruzada entre instrumentos tradicionais e cripto.

Já a Rail, responsável por cerca de 10% do mercado global de pagamentos com stablecoins, garante a capacidade operacional para liquidações corporativas em larga escala.

Com essas três aquisições, a Ripple constrói a pilha financeira corporativa mais integrada do setor cripto.

O movimento ocorre em sincronia com a sanção do GENIUS Act, que estabeleceu um marco regulatório federal para stablecoins nos EUA.

Tesourarias corporativas: o motor de crescimento da RLUSD

Apesar do rápido crescimento, o RLUSD ainda é pequeno em comparação com USDC e USDT, que dominam o mercado.

Por isso, o foco em tesourarias corporativas representa o próximo estágio da expansão.

Essas instituições processam altos volumes com previsibilidade, exigindo confiabilidade, conformidade e integração nativa — qualidades que o ecossistema Ripple busca oferecer.

Através da GTreasury, a RLUSD pode ser usada para gestão de caixa operacional, pagamentos internacionais, otimização de rendimento via mercado repo e garantia em negociações institucionais.

Cada uma dessas aplicações amplia a base de uso e a frequência de transações, impulsionando o crescimento orgânico da stablecoin.

Além disso, o XRP, token nativo da Ripple, pode se beneficiar indiretamente dessa expansão.

Com o aumento das transações corporativas e dos corredores de pagamento, há maior demanda por liquidez cross-border, área em que o XRP atua como ativo-ponte.

Contudo, o uso direto do XRP por tesourarias ainda enfrenta barreiras estruturais.

Empresas priorizam estabilidade e previsibilidade, o que torna stablecoins mais atraentes para operações de caixa.

A adoção do XRP dependerá de demonstrações claras de economia de custos e velocidade, especialmente em rotas de câmbio menos acessíveis.

Desafios e próximos passos

A integração entre finanças tradicionais e blockchain traz desafios técnicos e regulatórios significativos.

A GTreasury precisará conectar seus fluxos tradicionais a sistemas de liquidação on-chain, sem comprometer a segurança e a confiabilidade exigidas por empresas globais.

Falhas operacionais poderiam minar a confiança corporativa na Ripple e desacelerar a adoção do RLUSD.

Além disso, mesmo com o GENIUS Act, a implementação transfronteiriça exigirá adequação regulatória em múltiplas jurisdições.

Outro obstáculo é a profundidade de liquidez.

Para lidar com transações corporativas bilionárias, o RLUSD precisa de mercados robustos que evitem distorções de preço.

Embora a liquidez esteja crescendo rapidamente, a escala ainda é limitada frente às exigências de grandes corporações.