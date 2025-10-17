Ripple compra GTreasury por US$ 1 bilhão — stablecoin RLUSD entrará nas tesourarias corporativas?
A Ripple anunciou a aquisição da GTreasury por US$ 1 bilhão, marcando uma das maiores movimentações corporativas do ano no setor cripto.
O acordo cria uma ponte direta entre a stablecoin Ripple USD (RLUSD) e o ecossistema financeiro de grandes empresas — incluindo milhares de companhias da lista Fortune 500.
Com essa integração, a Ripple busca resolver um dos maiores desafios das stablecoins: a distribuição e adoção institucional.
RLUSD ganha acesso direto às tesourarias corporativas
A GTreasury é uma plataforma tradicional de gestão de tesouraria usada por corporações globais para controlar fluxos de caixa, pagamentos e aplicações de curto prazo.
Agora, com a integração da RLUSD, essas empresas poderão armazenar, transferir e liquidar valores usando tokens lastreados em dólar diretamente dentro de seus sistemas.
Atualmente, a RLUSD possui uma oferta circulante de US$ 839,9 milhões, com crescimento de 987% desde o lançamento em dezembro de 2024.
Mesmo assim, sua participação ainda é pequena — apenas 0,27% dos US$ 301,9 bilhões que compõem o mercado global de stablecoins.
A aquisição da GTreasury pode mudar esse cenário.
A plataforma opera dentro dos fluxos de caixa de milhares de corporações, gerenciando trilhões de dólares em ativos de curto prazo.
Isso oferece à Ripple um canal direto para o uso corporativo do RLUSD, transformando a stablecoin em infraestrutura financeira empresarial, e não apenas um ativo de troca em exchanges.
A vantagem do ecossistema corporativo
Com quatro décadas de experiência, a GTreasury coloca a Ripple no coração das decisões financeiras corporativas.
Tesoureiros poderão agora manter saldos tokenizados, realizar varreduras automáticas 24 horas, quitar obrigações instantaneamente e acessar mercados de recompra (repo) — tudo sem reformular seus sistemas internos.
Esse avanço é relevante porque grandes empresas mantêm enormes volumes de capital ocioso, geralmente aplicado em instrumentos de baixo rendimento.
A integração com stablecoins permite melhor rentabilidade e flexibilidade operacional, algo cada vez mais valorizado por CFOs focados em otimização de caixa.
Até agora, o RLUSD movimentou US$ 21 bilhões em transações cumulativas, frente aos US$ 3 trilhões processados mensalmente pelo conjunto das stablecoins.
A entrada nas tesourarias pode multiplicar esse volume, acelerando tanto a oferta em circulação quanto a velocidade transacional.
Ripple monta uma infraestrutura financeira corporativa completa
A compra da GTreasury faz parte de uma estratégia integrada.
Nos últimos meses, a Ripple também adquiriu a Hidden Road (US$ 1,25 bilhão) e a Rail (US$ 200 milhões).
Esses negócios criam um ecossistema empresarial completo, combinando tesouraria, corretagem institucional e processamento automatizado de pagamentos.
A Hidden Road oferece licenças de corretora que permitem o uso da RLUSD como colateral em operações de margem cruzada entre instrumentos tradicionais e cripto.
Já a Rail, responsável por cerca de 10% do mercado global de pagamentos com stablecoins, garante a capacidade operacional para liquidações corporativas em larga escala.
Com essas três aquisições, a Ripple constrói a pilha financeira corporativa mais integrada do setor cripto.
O movimento ocorre em sincronia com a sanção do GENIUS Act, que estabeleceu um marco regulatório federal para stablecoins nos EUA.
Tesourarias corporativas: o motor de crescimento da RLUSD
Apesar do rápido crescimento, o RLUSD ainda é pequeno em comparação com USDC e USDT, que dominam o mercado.
Por isso, o foco em tesourarias corporativas representa o próximo estágio da expansão.
Essas instituições processam altos volumes com previsibilidade, exigindo confiabilidade, conformidade e integração nativa — qualidades que o ecossistema Ripple busca oferecer.
Através da GTreasury, a RLUSD pode ser usada para gestão de caixa operacional, pagamentos internacionais, otimização de rendimento via mercado repo e garantia em negociações institucionais.
Cada uma dessas aplicações amplia a base de uso e a frequência de transações, impulsionando o crescimento orgânico da stablecoin.
Além disso, o XRP, token nativo da Ripple, pode se beneficiar indiretamente dessa expansão.
Com o aumento das transações corporativas e dos corredores de pagamento, há maior demanda por liquidez cross-border, área em que o XRP atua como ativo-ponte.
Contudo, o uso direto do XRP por tesourarias ainda enfrenta barreiras estruturais.
Empresas priorizam estabilidade e previsibilidade, o que torna stablecoins mais atraentes para operações de caixa.
A adoção do XRP dependerá de demonstrações claras de economia de custos e velocidade, especialmente em rotas de câmbio menos acessíveis.
Desafios e próximos passos
A integração entre finanças tradicionais e blockchain traz desafios técnicos e regulatórios significativos.
A GTreasury precisará conectar seus fluxos tradicionais a sistemas de liquidação on-chain, sem comprometer a segurança e a confiabilidade exigidas por empresas globais.
Falhas operacionais poderiam minar a confiança corporativa na Ripple e desacelerar a adoção do RLUSD.
Além disso, mesmo com o GENIUS Act, a implementação transfronteiriça exigirá adequação regulatória em múltiplas jurisdições.
Outro obstáculo é a profundidade de liquidez.
Para lidar com transações corporativas bilionárias, o RLUSD precisa de mercados robustos que evitem distorções de preço.
Embora a liquidez esteja crescendo rapidamente, a escala ainda é limitada frente às exigências de grandes corporações.
