Receita envia 65 mil cartas sobre evasão cripto para investidores no Reino Unido

Fiscalização no mercado aumentou, com identificação de usuários que não pagaram impostos sobre ganhos com criptomoedas.

Por que confiar em nós? Por mais de uma década, o Cryptonews cobre a indústria de criptomoedas, com o objetivo de fornecer insights informativos aos nossos leitores. Nossos jornalistas e analistas possuem vasta experiência em análise de mercado e tecnologias de blockchain. Nossa equipe se esforça diariamente para manter altos padrões editoriais, focando na precisão factual e na reportagem equilibrada em todas as áreas - desde criptomoedas e projetos de blockchain, até eventos da indústria, produtos e desenvolvimentos tecnológicos. Nossa presença contínua na indústria reflete nosso compromisso em fornecer informações relevantes no mundo em evolução dos ativos digitais. Leia mais sobre o Cryptonews.

A Receita do Reino Unido (HMRC) intensificou a fiscalização para evitar a evasão no setor cripto.

No total, o órgão enviou 65 mil ‘nudge letters’ para investidores suspeitos de sonegar ou subdeclarar impostos sobre ativos digitais.

Sendo assim, o número mais que dobrou em relação a 2024, segundo o Financial Times.

Os dados, obtidos via Lei de Liberdade de Informação pela consultoria UHY Hacker Young, mostram aumento de 134% nos avisos.

Assim, as cartas costumam ser enviadas antes de investigações formais. O objetivo é incentivar os contribuintes a revisar declarações e quitar dívidas fiscais pendentes.

Top 0.1% earners in the UK already pay more income taxes than the bottom 50%. Why should they pay even more?



At some point such unfair treatment simply makes the most successful people emigrate and take countless jobs with them. Why is it so difficult to understand? pic.twitter.com/ss76cXIxHN — Michael A. Arouet (@MichaelAArouet) October 19, 2025

Receita usa exchange para rastrear evasão cripto

A sócia da UHY, Neela Chauhan, afirmou que o HMRC está usando dados fornecidos diretamente por exchanges cripto para identificar possíveis casos de evasão fiscal.

Dessa forma, a operação no Reino Unido acompanha um esforço global.

Na Índia, autoridades fiscais estão perseguindo mais de 400 suspeitos de evasão com base em dados compartilhados pela Binance.

👉Leia também: Stablecoins: Guia completo sobre moedas estáveis em 2025

Portanto, esses casos mostram como governos ampliam a visibilidade sobre atividades em cripto por meio de acordos internacionais de compartilhamento de dados.

A partir de janeiro de 2026, o HMRC terá acesso ainda maior a informações por meio do Crypto-Assets Reporting Framework (CARF).

Ou seja, o projeto reúne cerca de 70 jurisdições, incluindo países membros da OCDE.

Pelo CARF, exchanges deverão informar dados de usuários e transações às autoridades fiscais nacionais. Os primeiros envios devem ocorrer até 31 de maio de 2027.

Tributação e regras fiscais no Reino Unido

As regras tributárias do Reino Unido classificam a maioria das criptomeodas como investimentos.

Qualquer venda, troca ou compra com cripto conta como alienação e está sujeita ao imposto sobre ganho de capital (CGT).

Receitas obtidas por mineração, staking, airdrops ou emprego são tratadas como renda e tributadas separadamente.

Porém, o governo aumentou as alíquotas do CGT para 18% no caso de contribuintes da faixa básica e 24% para a faixa mais alta.

As novas taxas valem para alienações feitas após 30 de outubro de 2024.

Regulador libera ETNs e mercado reage

O regulador financeiro do Reino Unido suspendeu a proibição de quatro anos sobre notas de negociação em bolsa baseadas em cripto (ETNs).

Gestores de ativos agora podem listar esses produtos na Bolsa de Londres.

Analistas da IG Group preveem que a medida pode impulsionar em até 20% a atividade cripto doméstica, sinal de aceitação crescente apesar da fiscalização mais rígida.

O governo britânico pretende nomear um ‘digital markets champion’ para acelerar a transição do sistema financeiro para infraestruturas baseadas em blockchain.

A informação foi dada pela secretária econômica do Tesouro, Lucy Rigby.

Assim, esse novo responsável coordenará esforços do setor privado para tokenizar instrumentos financeiros de atacado e alinhar a inovação ao marco regulatório do país.

Durante a Digital Assets Week em Londres, Rigby também anunciou a criação da Dematerialisation Market Action Taskforce.

O grupo vai substituir certificados de ações em papel por registros digitais, aumentando a eficiência do mercado.

A iniciativa faz parte da estratégia digital para mercados financeiros de atacado do Reino Unido.

Isso inclui planos de emitir dívida soberana em blockchain, os chamados ‘digital gilts’, por meio do programa DIGIT.