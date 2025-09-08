Cotação do ADA: padrão gráfico indica próximo movimento de +1.000% ou queda de 50%

O gráfico diário mostra que a cotaçãdao do ADA rompeu um canal descendente e parece ter iniciado sua escalada para níveis mais altos.

A altcoin season está ganhando força, e a rotação de capital para tokens de primeira linha como a Cardano (ADA) está se acelerando — o que apoia uma previsão de alta para o preço da ADA neste ponto do ciclo.

Nas últimas 24 horas, o volume de negociação da ADA disparou 77%, ultrapassando US$ 1 bilhão e representando 3% do fornecimento circulante total.

Nesse mesmo período, o token avançou 3%, mostrando força renovada nos gráficos.

Esse movimento recente levou o desempenho anual da ADA para o campo positivo, com uma alta acumulada de 1% desde o início do ano.

Nesta semana, o mercado estará atento aos dados de inflação dos Estados Unidos, que serão divulgados na quinta-feira.

O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, já confirmou que o banco central está pronto para cortar os juros pela primeira vez neste ano — e analistas acreditam que isso ocorrerá na próxima reunião do FOMC.

Esse cenário favorece uma previsão otimista para o ADA, já que melhora as condições de mercado, aumenta o apetite por ativos financeiros de maior risco e impulsiona a liquidez no curto prazo.

Cotação do ADA encara momento de ‘tudo ou nada’

O gráfico diário mostra que o ADA rompeu um canal descendente e parece ter iniciado sua escalada para níveis mais altos.

O mercado parece preparado para o próximo movimento de alta após esse rompimento altista. No entanto, pode haver um reteste da faixa superior desse canal nos próximos dias.

O que acontecer após esse movimento será crucial:

Se o reteste for bem-sucedido, podemos esperar uma forte disparada rumo a US$ 10, o que resultaria em enormes ganhos para investidores no curto prazo.

Se o reteste falhar, pode haver uma queda de até 50%, levando o ADA para a região de US$ 0,48.



Fonte: TradingView

Uma divergência no RSI (Índice de Força Relativa) reforça uma previsão baixista, já que o oscilador marcou uma máxima mais baixa enquanto o preço continuou subindo — sinal de que o momentum positivo pode estar se enfraquecendo.

Ainda assim, enquanto a antiga linha de resistência atuar como suporte, o cenário de US$ 10 seguirá em jogo, especialmente considerando as condições de mercado ainda bastante favoráveis.

