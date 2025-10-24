Polymarket busca US$ 15 bi: entenda a alta de 10x em 4 meses

Plataforma de mercados de previsão multiplica valor por 10 em quatro meses e atrai Wall Street após sucesso nas eleições dos EUA

O Polymarket está em conversas iniciais com investidores para captar recursos com uma avaliação entre US$ 12 bilhões e US$ 15 bilhões.

A plataforma de mercados de previsão baseada em blockchain registra um dos crescimentos mais acelerados do setor de criptomoedas em 2025.

A avaliação alvo representa um salto impressionante em relação aos US$ 1 bilhão registrados em junho deste ano, quando o Polymarket levantou US$ 200 milhões em uma rodada liderada pelo Founders Fund, fundo de venture capital de Peter Thiel.

Assim, em apenas quatro meses, a empresa multiplicou seu valor de mercado em mais de 10 vezes.

Esse crescimento coloca o Polymarket entre as startups de cripto com valorização mais rápida da história recente.

No início de outubro, a Intercontinental Exchange (ICE), empresa-mãe da Bolsa de Valores de Nova York (NYSE), concordou em investir até US$ 2 bilhões na plataforma.

O aporte elevou a avaliação do Polymarket para US$ 9 bilhões e transformou o fundador e CEO Shayne Coplan em um dos bilionários self-made mais jovens do mundo.

A entrada da ICE marcou um momento decisivo para o setor de mercados de previsão descentralizados.

O que impulsionou o crescimento da avaliação

Fundado em 2020, o Polymarket opera um venue de previsão onde usuários negociam resultados sim/não sobre política, esportes, mercados financeiros, criptomoedas promissoras e cultura.

O crescimento explosivo da avaliação do Polymarket tem raízes em múltiplos fatores que convergiram em 2024 e 2025.

O principal catalisador foi o desempenho da plataforma durante as eleições presidenciais dos Estados Unidos em 2024.

Mais de US$ 8 bilhões em apostas foram processados na plataforma durante o ciclo eleitoral, volume que superou as expectativas mais otimistas do mercado.

A precisão das previsões do Polymarket chamou atenção de investidores institucionais.

Pesquisa realizada pela Dune no início de 2025 demonstrou que a plataforma acertou mais de 90% dos eventos do mundo real que foram objeto de apostas.

Essa taxa de acerto superior aos métodos tradicionais de pesquisa e previsão validou o modelo de mercados de previsão descentralizados.

O volume de negociação mensal da plataforma atingiu quase US$ 2 bilhões em outubro de 2024, com mais de 191.000 traders ativos.

Os números continuaram crescendo em 2025, com volumes semanais do setor de mercados de previsão ultrapassando US$ 2 bilhões pela primeira vez, segundo dados da Dunedata.

No mês passado, o Polymarket registrou recorde histórico de mercados criados na plataforma.

A entrada de Wall Street através do investimento da ICE legitimou o setor aos olhos de investidores tradicionais.

O acordo criou uma ponte entre o mercado financeiro tradicional e o ecossistema cripto, atraindo capital institucional que antes evitava plataformas descentralizadas.

A validação por parte de uma das maiores operadoras de bolsas do mundo abriu caminho para novos aportes bilionários.

Polymarket retorna aos Estados Unidos

O Polymarket recebeu luz verde para retornar ao mercado americano, segundo confirmação do CEO Shayne Coplan no mês passado.

Vale lembrar que a plataforma havia interrompido operações nos Estados Unidos em 2022 devido a incertezas regulatórias.

Dessa forma, o retorno ao maior mercado de capitais do mundo representa oportunidade significativa de expansão para a empresa.

Além disso, a volta aos EUA coincide com parcerias estratégicas que ampliam o alcance da plataforma.

Por exemplo, nesta semana, o Polymarket e sua rival Kalshi assinaram acordos de licenciamento plurianuais com a National Hockey League (NHL).

Como resultado, a NHL se tornou a primeira liga esportiva profissional a permitir que mercados de previsão usem suas marcas registradas fora da indústria tradicional de apostas esportivas.

Paralelamente, na quarta-feira (23), o Polymarket anunciou que servirá como clearinghouse designada para a DraftKings caso a gigante de apostas esportivas lance um mercado de previsões.

Importante destacar que o acordo segue a aquisição da Railbird pela DraftKings e pode abrir as portas do Polymarket para milhões de usuários já familiarizados com apostas online.

Por outro lado, no campo técnico, a plataforma também expandiu suas funcionalidades.

Recentemente, o Polymarket implementou suporte para depósitos em Bitcoin, somando-se aos tokens já aceitos nos ecossistemas Ethereum, Polygon, Base, Arbitrum e Solana.

Além dessa novidade, a empresa lançou mercados de ações que permitem aos usuários apostar se uma ação ou índice termina em alta ou baixa em determinado período.

Corrida bilionária no setor de previsões

O Polymarket não está sozinho na busca por avaliações bilionárias.

Na verdade, sua principal concorrente, a Kalshi, levantou mais de US$ 300 milhões no início de outubro com avaliação de US$ 5 bilhões.

Surpreendentemente, menos de duas semanas depois, a Bloomberg reportou que a Kalshi já está recebendo ofertas de investimento com avaliação entre US$ 10 bilhões e US$ 12 bilhões.

Apesar das semelhanças, a diferença entre as duas plataformas está na abordagem regulatória.

Enquanto o Polymarket opera como plataforma nativa de cripto baseada na blockchain Polygon, a Kalshi é regulamentada nos Estados Unidos como mercado de derivativos.

No entanto, ambas as empresas demonstram que existe apetite crescente de investidores por mercados de previsão, independentemente do modelo escolhido.

Além dessas duas, o setor atrai interesse de outros players.

Por exemplo, a Robinhood anunciou planos de expansão global de mercados de previsão após estreia nos Estados Unidos.

Com esse movimento, a competição deve acelerar a inovação e atrair mais capital nos próximos meses.

O que vem pela frente

O Polymarket pode lançar um token nativo chamado POLY.

A criação de um token próprio permitiria implementar mecanismos de governança descentralizada e recompensar usuários ativos.

Detalhes sobre tokenomics e data de lançamento não foram divulgados.

A empresa não comentou a rodada de investimento em negociação.

A confirmação oficial deve ocorrer quando o acordo for fechado e anunciado publicamente.