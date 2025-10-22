Polygon lança atualização em homenagem ao Brasil

Inspirada na cidade maravilhosa e desenvolvida por um engenheiro brasileiro, a atualização traz avanços técnicos para atingir até cinco mil transações por segundo

Por mais de uma década, o Cryptonews cobre a indústria de criptomoedas, com o objetivo de fornecer insights informativos aos nossos leitores.

A Polygon Labs anunciou nesta quarta-feira, 22, a atualização ‘Rio’ na mainnet, em homenagem ao Brasil.

Desse modo, a nova versão é um reconhecimento à contribuição de um desenvolvedor brasileiro no projeto.

A atualização faz parte do roadmap GigaGas, que define o futuro da Polygon em direção a uma infraestrutura mais rápida, acessível e descentralizada.

O nome ‘Rio’ simboliza a cidade do Rio de Janeiro e reflete a dedicação do engenheiro Lucca Martins, integrante da equipe de desenvolvimento da Polygon, que participou ativamente de todo o processo.

De acordo com a empresa, a atualização Rio redesenha completamente a estrutura de validadores da rede.

O novo modelo permite que mais participantes se tornem validadores, o que amplia a descentralização e reduz riscos de concentração de poder.

Além disso, o sistema introduz um mecanismo de verificação sem estado, que elimina reorganizações de blocos e diminui significativamente os custos operacionais.

Atualização na Polygon homenageia o Brasil

Com essas mudanças, a Polygon PoS passa a operar com uma capacidade impressionante de até cinco mil transações por segundo (TPS).

Esse avanço técnico consolida a rede como uma das mais eficientes do mundo para pagamentos digitais e tokenização de ativos do mundo real (RWAs), área que cresce rapidamente no mercado cripto global.

A atualização ‘Rio’ também implementa três propostas de melhoria do protocolo, conhecidas como PIPs (Polygon Improvement Proposals).

Dessa forma, a PIP-64, chamada Validator-Elected Block Producer (VEBloP), introduz um novo modelo em que os validadores elegem o produtor de blocos.

Assim, aumenta a velocidade e reduz o tempo de confirmação.

Já a PIP-65 cria um modelo econômico equilibrado, redistribuindo as taxas de forma justa entre produtores e validadores.

Por fim, a PIP-72 traz a verificação sem estado baseada em testemunhas, que reduz o uso de armazenamento e o custo de operação de nós.

Para Lucca Martins, engenheiro de software brasileiro e um dos principais responsáveis pela atualização, o nome ‘Rio’ representa mais do que um código técnico.

‘Ver o projeto ganhar o nome da minha cidade é um reconhecimento emocionante.

Cada hardfork da Polygon leva o nome de uma cidade importante para quem participou intensamente do desenvolvimento.

Desta vez, o Rio reflete tanto o lugar onde moro quanto o esforço que dediquei ao projeto’, afirmou.

A nova versão já está ativa e deve servir como base para as próximas fases de expansão da Polygon.