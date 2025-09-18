Cryptonews Notícias de DeFi

Bitget Wallet integra stablecoins ao PIX e permite que brasileiros façam pagamentos com USDT e USDC sem precisar de bancos ou saldo em reais.
Pedro Augusto
Pedro Augusto
Anderson Mendes
Anderson Mendes
BC autoriza pagamento de boletos via Pix a partir de fevereiro

Agora, brasileiros podem fazer transferências via PIX usando stablecoins, sem precisar de bancos ou de saldo em real.

A novidade chega por meio da Bitget Wallet, que integrou a tecnologia em parceria com a licenciada local Aeon.

Na prática, qualquer pessoa poderá escanear um QR Code do PIX e pagar com USDT ou USDC, usando blockchains como BNB, Ethereum, Solana, Tron, Ton e Base.

Do outro lado, o comerciante ou recebedor continua recebendo normalmente em reais, sem precisar lidar com criptomoedas.

De acordo com a Bitget Wallet, a funcionalidade busca dar liberdade para que os usuários usem stablecoins como meio de pagamento cotidiano, sem depender de contas bancárias.

‘Nosso objetivo é conectar ativos digitais globais ao PIX, tornando o uso de cripto o mais simples possível.’, disse Jamie Elkaleh, CMO da empresa.

Em agosto, a plataforma já havia lançado um cartão cripto sem taxas, aceito globalmente em 150 milhões de estabelecimentos da Mastercard.

Pix sem banco e novas funções em 2025

📚Entenda o que são as stablecoins, como funcionam, os tipos e as principais vantagens de uso, além das opções principais.

Enquanto a Bitget amplia o alcance do sistema, o Banco Central também trabalha em novas funções do PIX.

Assim, entre as novidades está o PIX Parcelado, previsto para setembro, que permitirá compras parceladas diretamente pelo sistema, garantindo ao vendedor o recebimento imediato do valor.

Outra inovação será o PIX em garantia, que permitirá que empresas usem recebíveis futuros como colateral em operações de crédito, reduzindo custos de financiamento.

De acordo com o BC, essa função deve chegar apenas em 2026.

Além disso, a partir de outubro de 2025, usuários terão acesso ao autoatendimento do Mecanismo Especial de Devolução (MED), que agiliza pedidos de devolução em casos de fraude diretamente pelo aplicativo do banco.

Também já está em vigor a diferenciação visual dos comprovantes de transações agendadas e concluídas, criada para reduzir golpes com comprovantes falsos.

📚Neste guia, apresentamos as melhores oportunidades de pré-lançamento de criptomoedas, segundo nossos especialistas.

