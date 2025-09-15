PayPal integra BTC, ETH e PYUSD em novo sistema de pagamentos P2P

A PayPal anunciou a integração de criptomoedas em seu novo fluxo de pagamentos peer-to-peer (P2P).

A novidade permitirá que usuários nos Estados Unidos enviem Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), PayPal USD (PYUSD) e outros ativos digitais diretamente pelo aplicativo da empresa.

Pagamentos em cripto tão simples quanto enviar uma mensagem

Segundo comunicado oficial, a atualização se estenderá também ao Venmo e a outras carteiras digitais compatíveis em diferentes partes do mundo.

O movimento ocorre após o lançamento do recurso PayPal Links, que permite criar links de pagamento personalizados para solicitações únicas, válidos por até dez dias.

Esses links podem ser compartilhados em mensagens de texto, e-mails ou redes sociais, facilitando transações rápidas e seguras.

A empresa afirma que enviar criptomoedas será ‘tão fácil quanto mandar um SMS’.

Os fundos, ao serem aceitos, cairão instantaneamente na conta do destinatário e poderão ser acessados diretamente no painel do PayPal.

Além disso, a empresa já permite que comerciantes aceitem mais de 100 criptomoedas como forma de liquidação.

Para Diego Scotti, gerente-geral da PayPal Consumer Group, esse é um passo importante na evolução do dinheiro digital:

‘Queremos estar presentes onde as pessoas estão conversando, seja em aplicativos de mensagens, e-mail ou redes sociais.’

PYUSD e criptomoedas devem acelerar crescimento global do PayPal

A PayPal destacou que transferências pessoais entre familiares e amigos não estarão sujeitas às regras de reporte tributário do formulário 1099-K.

Isso significa que pagamentos para presentes, reembolsos ou divisão de contas continuarão sendo tratados como transações pessoais, sem exigência de documentação fiscal extra.

O segmento P2P já vem mostrando força: no segundo trimestre, o volume total de pagamentos cresceu 10%, enquanto o Venmo registrou sua expansão mais rápida em três anos.

A expectativa é que a integração de criptomoedas incentive ainda mais usuários a se engajarem no ecossistema.

No entanto, a empresa enfrenta concorrência crescente de players que exploram soluções semelhantes.

A Ripple, por exemplo, recentemente apresentou demonstrações de pagamentos utilizando stablecoins.

O PayPal USD (PYUSD) terá papel central nessa expansão.

A stablecoin, lastreada em caixa e títulos do Tesouro dos EUA e emitida pela Paxos Trust Company, já estava disponível no PayPal e no Venmo.

Agora, com o reforço de BTC e ETH, a empresa amplia sua aposta na adoção de ativos digitais como meios de pagamento do dia a dia.

