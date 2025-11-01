Ações da OranjeBTC despencam e empresa faz movimento ousado para proteger seu Bitcoin

Após forte desvalorização, a maior tesouraria de Bitcoin da América Latina anuncia recompra de ações para elevar o número de satoshis por ação.

A OranjeBTC, conhecida como a maior ‘Bitcoin Treasury Company’ da América Latina, anunciou nesta quinta-feira (30/10) um programa de recompra de ações próprias no mercado.

Isso ocorre após uma sequência de quedas que levou os papéis da companhia a serem negociados com desconto em relação ao valor patrimonial (mNAV).

De acordo com o comunicado ao mercado, as operações ocorreram entre os dias 27 e 30 de outubro.

Nesse período, a empresa recomprou 99.600 ações ordinárias e vendeu 12.400, resultando em um saldo líquido negativo de R$ 1,12 milhão, valor desembolsado para executar as transações.

A companhia afirmou que o movimento faz parte de uma estratégia de valorização para aumentar o número de satoshis por ação, ampliando a exposição dos investidores ao Bitcoin (BTC).

O documento detalha que, sempre que o papel OBTC3 é negociado com desconto em relação ao seu Market Net Asset Value (mNAV), a recompra se torna uma forma de adquirir Bitcoin indiretamente.

Isso ocorre, pois a redução no número de ações em circulação eleva o valor do BTC/Ação.

Durante o período da recompra, a empresa não realizou novas compras de Bitcoin, mantendo 3.708 BTC em reservas.

Desse modo, o total é equivalente a US$ 408,8 milhões, com custo médio de US$ 105.431 por unidade e lucro acumulado de 4,5%, conforme dados da Bitcoin Treasuries.

A OranjeBTC informou ainda que entrou em período de blackout em 31 de outubro, suspendendo novas operações até a divulgação dos resultados do terceiro trimestre de 2025 (3T25).

Ações OranjeBTC

As ações da OranjeBTC (OBTC3) vinham de uma queda de 5% no dia 29 de outubro, encerrando o pregão cotadas a R$ 12,87.

Desde sua estreia na B3, os papéis acumulam perdas de 46,4%, segundo dados da TradingView.

O mNAV é um indicador essencial para empresas de tesouraria de Bitcoin, pois reflete a relação entre o valor de mercado das ações e o valor líquido das reservas em criptoativos.

Quando o índice fica abaixo de 1, indica desconto e risco de diluição. Quando supera esse nível, há prêmio sobre o valor dos ativos.

A Strategy, maior tesouraria de Bitcoin do mundo, opera com mNAV de 1,11. O Méliuz (CASH3), seu concorrente direto na B3, mantém 1,18.

A OranjeBTC passou a negociar suas ações abaixo de 1,0x, o que mostra a desconfiança momentânea do mercado local em seu modelo de negócio.

Em resposta às críticas sobre o desempenho das ações, o CEO Guilherme Gomes afirmou que a baixa liquidez é ‘natural neste início’.

Lembrando que a companhia possui apenas três semanas de listagem e não realizou um IPO tradicional.

‘Nascemos com poucos investidores e estamos crescendo semana a semana’, destacou o executivo.

Ele ressaltou ainda que o modelo híbrido da empresa, que combina exposição direta a Bitcoin com estrutura de mercado de capitais, exige educação financeira e tempo de maturação.

‘É uma história nova e um modelo diferente. Por isso é tão importante educar os investidores sobre o Bitcoin e sobre empresas que atuam nesse ecossistema’, concluiu.