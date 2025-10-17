Mineradores de BTC despejam US$ 5,6 bilhões em exchanges e buscam refúgio na IA

Geralmente, esses picos aparecem quando mineradores precisam de liquidez para cobrir custos operacionais

Os mineradores de Bitcoin estão enfrentando uma das maiores pressões financeiras dos últimos anos.

Após o colapso de US$ 19 bilhões no mercado cripto, operadores começaram a enviar grandes volumes de BTC para corretoras, um sinal clássico de pressão vendedora crescente.

Dados da CryptoQuant mostram que, entre 9 e 15 de outubro, carteiras ligadas à mineração transferiram 51.000 BTC — equivalentes a US$ 5,6 bilhões — apenas para a Binance.

O maior movimento diário ocorreu em 11 de outubro, quando 14.000 BTC foram enviados, marcando a maior transferência desde julho de 2024.

Mineradores de BTC vendem reservas e pressionam o mercado

Esses picos de movimentação raramente ocorrem de forma isolada.

Geralmente, aparecem quando mineradores precisam de liquidez para cobrir custos operacionais ou se proteger contra oscilações de preço.

Analistas enxergam esse comportamento como um sinal de baixa nas métricas on-chain.

Ele indica que os mineradores estão saindo da fase de acumulação e se preparando para vender parte de suas reservas.

Segundo o pesquisador ArabChain, as grandes transferências costumam representar liquidação direta ou garantia para empréstimos colateralizados.

Transferências de mineradores de Bitcoin para exchanges (Fonte: CryptoQuant)

Em alguns casos, são apenas realocações técnicas, entre carteiras corporativas e plataformas de negociação, por razões regulatórias ou operacionais.

De qualquer forma, o padrão mostra uma virada de ciclo no setor.

Durante boa parte de 2025, os mineradores acumularam BTC, confiantes de que o pós-halving elevaria os preços.

Agora, a realidade se inverteu: margens encolheram, e a concorrência por blocos se intensificou.

Dificuldade recorde e margens em colapso

A dificuldade da rede Bitcoin — que mede o quão difícil é minerar um novo bloco — atingiu 150 trilhões em setembro, após sete ajustes positivos consecutivos.

Segundo dados da Cloverpool, o último ciclo de mineração, encerrado no bloco 919.296, trouxe uma leve queda de 2,73%, oferecendo apenas alívio temporário.

Esse indicador se ajusta a cada duas semanas, mantendo a média de 10 minutos por bloco.

Quando a dificuldade sobe, significa que mais máquinas competem pelos mesmos prêmios; quando cai, mineradores menores desligam suas operações.

Mesmo assim, a recente queda não trouxe melhora na rentabilidade.

De acordo com o Hashrate Index, o hashprice — receita por terahash de poder computacional — caiu para cerca de US$ 45, o menor nível desde abril.

As taxas de transação, que poderiam compensar essa perda, também despencaram. Em 2025, a média por bloco é de 0,036 BTC, a mais baixa desde 2010.

‘É um paradoxo que tantos mineradores ignorem as taxas’, disse o analista Jaran Mellerund. ‘Em uma década, essas taxas serão praticamente sua única fonte de renda.’

Após o halving de abril, o prêmio por bloco caiu para 3,125 BTC.

Isso transformou a mineração em um jogo de soma zero, onde cada terahash adicional reduz o ganho de todos os outros.

Muitas operações menores já estão no vermelho, especialmente as que usam máquinas antigas e ineficientes.

Taxas médias de bloco do Bitcoin (fonte: Hashlabs)

Inteligência artificial surge como alternativa de sobrevivência

Diante das margens cada vez mais estreitas, mineradores estão migrando parte da infraestrutura para serviços de IA e computação de alto desempenho (HPC).

Sobretudo, essa diversificação virou uma tábua de salvação para várias empresas do setor.

Grandes mineradoras, como a Core Scientific, passaram a reconfigurar seus data centers — que já contam com alta potência elétrica, refrigeração avançada e fibra óptica — para hospedar workloads de IA.

Segundo a Hashlabs, um data center de 1 megawatt (MW), usando equipamentos eficientes de 20 J/TH, gera cerca de US$ 896 mil anuais em receita com Bitcoin a um preço médio de US$ 100 mil por BTC.

Mas o mesmo MW, quando alugado para clientes de IA, pode render até US$ 1,46 milhão por ano em contratos estáveis e recorrentes.

Construções de Data Centers de IA (Fonte: Nico Smid)

‘A ascensão da IA e da computação de alto desempenho está mudando o mapa global de energia e infraestrutura’, disse Nico Smid, fundador da Digital Mining Solutions.

‘O que antes eram indústrias paralelas agora competem pelos mesmos recursos: energia, equipamentos e capital.’

Essa transição não significa o abandono do Bitcoin.

Pelo contrário — as mineradoras buscam diversificar o uso de suas estruturas, mantendo renda constante enquanto esperam um novo ciclo de valorização.

Implicações para a rede Bitcoin

No curto prazo, a movimentação de US$ 5,6 bilhões em BTC amplia a pressão vendedora sobre um mercado já fragilizado.

Historicamente, grandes entradas de mineradores em exchanges precedem fases de consolidação ou capitulação.

Mas o impacto de longo prazo pode ser ainda mais relevante.

Se as mineradoras continuarem se transformando em data centers híbridos de IA e cripto, o modelo de segurança do Bitcoin pode sofrer mudanças estruturais.

Em suma, a rede depende de incentivos consistentes de hashpower.

Caso a rentabilidade da mineração caia muito, parte do poder computacional pode migrar para aplicações fora do ecossistema Bitcoin, reduzindo a distribuição e a resiliência da rede.

Em um cenário extremo, a segurança do protocolo passaria a depender de empresas cujo principal negócio não é mais a mineração, mas sim o aluguel de poder computacional para terceiros.

Por fim, essa mudança poderia redefinir o equilíbrio econômico que sustenta o Bitcoin desde sua criação.