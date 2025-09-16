MEXC integra Apple Pay e Google Pay e lança evento com cashback de 100% nas taxas

Para incentivar a adoção da nova modalidade, a MEXC lançou um evento promocional entre 8 de setembro e 8 de outubro de 2025 (10h UTC).

A exchange global de criptomoedas MEXC anunciou a integração das opções de pagamento Apple Pay e Google Pay em sua plataforma.

A novidade permitirá compras instantâneas de cripto em escala mundial por meio de métodos de pagamento já familiares ao público.

Para marcar o lançamento, a empresa vai promover um evento especial de cashback que garante 100% de retorno das taxas na primeira compra elegível dos usuários.

Integração garante rapidez e segurança em compras de criptomoedas

Com a novidade, será possível adquirir mais de 30 criptomoedas utilizando mais de 50 moedas fiduciárias diretamente pelas carteiras Apple e Google.

O processo, que antes exigia etapas de verificação adicionais ou abertura de contas externas, agora pode ser concluído em segundos.

O fluxo é simples: basta acessar a página Quick Buy da MEXC, selecionar os pares desejados de cripto e moeda fiduciária, escolher Apple Pay ou Google Pay no checkout e finalizar a transação.

Os ativos são creditados de forma imediata e segura na conta do usuário.

Além disso, a integração também reforça a segurança das operações.

Tanto Apple Pay quanto Google Pay utilizam tokenização de dados e autenticação biométrica, assegurando que informações financeiras sensíveis fiquem protegidas em todas as etapas.

A MEXC destacou que o sistema oferece proteção de nível bancário contra fraudes e vazamentos de dados.

Evento de lançamento oferece 100% de cashback em USDT

Durante esse período, os usuários que se registrarem na campanha e realizarem a primeira compra de pelo menos US$ 100 utilizando Apple Pay ou Google Pay receberão cashback integral das taxas, creditado diretamente em USDT.

A ação faz parte da estratégia da exchange de aproximar ainda mais os investidores do mercado cripto, reduzindo custos iniciais e aumentando a atratividade para novos usuários.

MEXC reforça compromisso com acessibilidade e inovação

Ademais, a iniciativa demonstra o esforço contínuo da MEXC em conectar de forma fluida a infraestrutura financeira tradicional com os mercados de ativos digitais.

Atualmente, a plataforma lista mais de 3.000 tokens, promove eventos diários de airdrop, cobra taxas competitivas e mantém alta liquidez, fatores que consolidam sua posição entre as maiores exchanges do setor.

Por fim, segundo a empresa, o objetivo é simplificar o acesso às criptomoedas e oferecer soluções convenientes tanto para iniciantes quanto para traders mais experientes.