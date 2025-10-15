Mercado cripto pode gerar 1,2 milhão de vagas de emprego na Indonésia

Em 2024, as atividades do setor injetaram US$ 4,4 bi no PIB e geraram mais de 333 oportunidades no país.

O mercado cripto da Indonésia cresce rápido e pode se tornar um motor de expansão econômica, adicionando até US$ 16,5 bilhões à economia nacional e criando até 1,22 milhão de vagas de emprego.

Um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica e Social da Universidade da Indonésia (LPEM FEB UI) mostra que o comércio de cripto pode impulsionar o PIB entre 0,86% e 1,18%.

Isso, se os lucros forem reinvestidos localmente em setores produtivos.

‘O impacto econômico real só aparece quando os lucros do trading de cripto são usados de forma produtiva no país’, afirmou a pesquisadora do LPEM FEB UI Prani Sastiono no evento de lançamento em Jacarta.

Mercado cripto impulsiona vagas de emprego

Em 2024, as atividades ligadas a cripto injetaram US$ 4,4 bilhões na economia da Indonésia.

Ou seja, o equivalente a 0,32% do PIB, gerando mais de 333 mil vagas de emprego, segundo o relatório.

Assim, os pesquisadores projetam um crescimento expressivo desses números com regulamentação clara, supervisão mais forte e maior educação financeira.

Mas, para aproveitar esse potencial, o estudo apresenta cinco recomendações de políticas públicas.

Entre elas, está reforçar a fiscalização de empresas ilegais. Além disso, ampliar a educação digital e a proteção de dados dos usuários.

Isso inclui diversificar produtos cripto, incluindo stablecoins lastreadas em ativos e projetos locais tokenizados.

Por outro lado, o estudo também propõe reformar a tributação cripto para manter a competitividade e garantir a arrecadação do governo.

Outra sugestão é atualizar as diretrizes de publicidade para permitir que plataformas licenciadas promovam seus serviços de forma responsável.

A adoção cripto na Indonésia cresceu fortemente nos últimos anos, mas os reguladores ainda ajustam regras para equilibrar inovação e proteção ao consumidor.

‘Cripto é, por natureza, sem fronteiras’

Dino Milano Siregar, chefe do Departamento de Inovação Financeira Digital e Supervisão de Ativos Cripto da Autoridade de Serviços Financeiros (OJK), destacou que a supervisão deve ultrapassar fronteiras.

‘Cripto é, por natureza, sem fronteiras. A supervisão não pode acontecer isoladamente. Precisa de coordenação entre instituições locais e globais’, afirmou ele em um fórum da LPEM FEB UI em 8 de outubro.

No país, a OJK atua com a Força-Tarefa de Erradicação de Atividades Financeiras Ilegais (Satgas PASTI) e com o Centro Antifraude da Indonésia (IASC) para combater fraudes e trading ilegal.

A entidade também coopera com o Banco da Indonésia, a Agência Nacional de Cibersegurança e Cripto (BSSN) e parceiros internacionais, como o Escritório da ONU sobre Drogas e Crime (UNODC), para reforçar a supervisão transfronteiriça.

MEXC investe na exchange Triv

BIG NEWS: 🇮🇩 Indonesia is exploring Bitcoin as a national reserve.



We were invited to the Vice President’s office to present how Bitcoin could benefit the country.



What we discussed could shape the future of Indonesia’s economic strategy. 🧵👇 pic.twitter.com/QGKgGRRgEU — Bitcoin Indonesia (@bitcoinindo21) August 5, 2025

A MEXC Ventures apostou no mercado cripto da Indonésia e investiu na exchange Triv, avaliada em US$ 200 milhões.

O investimento aconteceu logo após a entrada em vigor das novas regras tributárias para cripto, em 1º de agosto.

Agora, a nova estrutura impõe uma taxa de 0,21% para usuários de exchanges domésticas, o dobro da anterior.

Para quem negocia em plataformas estrangeiras, o imposto sobre o vendedor saltou de 0,2% para 1%.

Sendo assim, o IVA sobre compras foi removido. Contudo, os mineradores agora pagam 2,2% de IVA.

Mas, até 2026, passarão a arcar com alíquotas regulares de imposto de renda, já que a taxa especial de mineração de 0,1% será eliminada.

Segundo o Bitcoin Indonésia, o governo considera usar Bitcoin como ativo de reserva.

Representantes da empresa se reuniram com autoridades do gabinete do vice-presidente para apresentar a proposta como parte de uma estratégia econômica nacional mais ampla.