Melhor hora para comprar XRP é agora, antes de alta de 200x

O preço do XRP pode disparar até US$ 9, com uma possível alta de 200x. Descubra se agora é o momento ideal para comprar.

Agora é o melhor momento para comprar XRP, conforme apontam analistas.

No momento da redação deste artigo, o XRP está sendo negociado acima de US$ 2,40, após sofrer dois dias consecutivos de quedas.

No entanto, a recente correção do preço, que tocou brevemente os US$ 2,35, foi acompanhada por uma onda de vendas que afetou todo o mercado de criptomoedas.

Apesar desse movimento, o XRP mostra sinais de estabilidade e pode estar se preparando para uma recuperação significativa.

Desse modo, se o interesse dos investidores de varejo permanecer firme nas próximas sessões, o preço pode seguir para resistência de curto prazo em US$ 2,62.

Assim, com um potencial de atingir a marca psicológica de US$ 3,00.

Pressão de venda e aumento das entradas de XRP

Em outubro, as entradas de XRP na exchange Binance atingiram um pico significativo, chegando a aproximadamente 362 milhões de tokens no último sábado.

Esse aumento foi acompanhado pelo maior evento de desalavancagem da história da indústria cripto, o que provocou uma queda no preço do XRP, atingindo US$ 1,25.

Quando há um aumento no número de tokens transferidos para exchanges, os traders frequentemente se preparam para vender ou negociar os ativos, o que intensifica a pressão de venda.

No entanto, conforme as entradas começaram a diminuir esta semana, a sentimento de mercado parece estar se ajustando, criando condições para uma recuperação sustentável.

O mercado de derivativos de XRP também mostra sinais de estabilização.

Dessa forma, a taxa de financiamento das futures de XRP teve uma virada positiva, com a média da taxa de financiamento em torno de 0,0015% na quinta-feira.

Essa mudança indica que a sentimento dos traders está melhorando e pode indicar uma tendência de alta nos próximos dias.

Assim, se essa recuperação se confirmar, os traders poderão aumentar sua exposição em posições longas de XRP, impulsionando a expectativa de uma movimentação positiva no preço.

Perspectiva técnica: como o XRP pode consolidar recuperação

No aspecto técnico, de acordo com o analista John Isige, o XRP está acima de um suporte de curto prazo em US$ 2,40, o que é um sinal positivo para os compradores.

A leve alta observada recentemente pode refletir maior demanda de varejo e a redução das entradas em exchanges.

Caso o movimento de alta continue, os traders podem esperar uma quebra acima da Média Móvel Exponencial (EMA) de 200 dias, localizada em US$ 2,62, o que abriria caminho para um possível aumento rumo a US$ 3,00.

No entanto, o indicador MACD ainda mantém um sinal de venda no gráfico diário, indicando que o risco de queda ainda não foi totalmente eliminado.

O índice RSI (Índice de Força Relativa), que está em 33, sugere que a pressão de venda pode continuar.

‘Se o suporte de US$ 2,40 não se mantiver, o próximo nível de liquidez testado pode ser o US$ 2,22, um nível que foi retestado em junho deste ano’, argumenta

Egrag Crypto e as chances de XRP rumo a $9

O analista cripto Egrag Crypto compartilhou suas previsões para o XRP.

Assim, revelando que o token tem uma probabilidade de 57% de alcançar US$ 9 neste ciclo de mercado.

Ele baseou sua análise no comportamento histórico de ciclos anteriores e em um padrão gráfico conhecido como descendente alargado.

Assim, Egrag também destacou que, no ciclo de 2021, o XRP subiu cerca de 1.700% desde seu fundo até o topo.

Até agora, o XRP já subiu 1.160% neste ciclo. O que sugere que o token está se preparando para uma valorização semelhante à do ciclo anterior.

Além disso, Egrag acredita que o XRP tem uma chance significativa de continuar seu movimento ascendente, especialmente considerando as narrativas atuais, como os ETFs de XRP que têm atraído fluxos institucionais.

De acordo com ele, o preço do XRP pode atingir US$ 5,20 antes de testar a resistência mais forte em US$ 9.

Embora esteja preparado para vender uma parte do ativo perto de US$ 5, o analista está mirando ganhos maiores.

Além disso, ele acredita que o XRP tem potencial para atingir US$ 9, com um alvo médio de US$ 20 e um topo de US$ 27.