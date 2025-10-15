Ganhe criptomoeda de graça no airdrop da Monad — veja como participar agora

A Monad abriu oficialmente seu airdrop, distribuindo tokens MON gratuitos para mais de 230 mil usuários das redes EVM e Solana.

Por que confiar em nós? Por mais de uma década, o Cryptonews cobre a indústria de criptomoedas, com o objetivo de fornecer insights informativos aos nossos leitores. Nossos jornalistas e analistas possuem vasta experiência em análise de mercado e tecnologias de blockchain. Nossa equipe se esforça diariamente para manter altos padrões editoriais, focando na precisão factual e na reportagem equilibrada em todas as áreas - desde criptomoedas e projetos de blockchain, até eventos da indústria, produtos e desenvolvimentos tecnológicos. Nossa presença contínua na indústria reflete nosso compromisso em fornecer informações relevantes no mundo em evolução dos ativos digitais. Leia mais sobre o Cryptonews.

O airdrop da Monad vai permitir aos usuários ganhar criptomoeda de graça neste final de ano.

A iniciativa oferece a oportunidade de ganhar tokens MON gratuitamente, e milhares de usuários já começaram a consultar se têm direito à recompensa.

A plataforma abriu oficialmente o portal de verificação e resgate no dia 14 de outubro, às 21h, e os interessados podem acessar o portal de airdrop até 3 de novembro para conferir a elegibilidade.

A distribuição de tokens contempla mais de 230 mil pessoas, incluindo 5.500 membros da comunidade Monad e cerca de 225 mil usuários ativos de diferentes redes blockchain.

O objetivo é reconhecer a participação genuína no ecossistema e evitar manipulações típicas de campanhas de airdrop.

Criptomoeda de graça: como funciona o airdrop da Monad

O token MON foi distribuído com base em cinco caminhos principais, cada um dividido em subcategorias que avaliam a atividade do usuário tanto on-chain quanto off-chain.

Isso significa que a Monad não premiou apenas quem movimenta criptomoedas, mas também quem contribui de forma significativa para a comunidade.

Para garantir a autenticidade, o sistema de verificação usa a plataforma Privy, que permite confirmar a identidade conectando carteiras EVM ou Solana.

Além de contas do Twitter, Discord, Telegram, Farcaster e até e-mail.

Após a autenticação, o usuário descobre se está entre os contemplados e pode reivindicar o total de tokens acumulados por cada critério em que se qualificou.

Foco em usuários reais e combate a fraudes

A equipe da Monad destacou que o maior desafio era evitar ataques ‘sybil’, quando uma mesma pessoa cria várias contas para multiplicar ganhos.

Para enfrentar isso, o projeto adotou critérios mais complexos, impossíveis de serem replicados por automação.

Entre os fatores analisados estão transações em protocolos DeFi de grande porte, interações com exchanges descentralizadas (DEXs) e posse de NFTs populares.

Além disso, foram avaliadas contribuições em comunidades Web3 e participação em projetos de código aberto.

A empresa ainda contou com o apoio da Trusta AI, especializada em detecção de comportamentos fraudulentos em blockchain.

A parceria foi essencial para filtrar endereços suspeitos e garantir que o airdrop beneficie apenas usuários legítimos.

Quem tem direito ao token MON

O airdrop abrange usuários que tiveram atividade relevante até 30 de setembro de 2025, com base em uma análise de dados históricos.

Assim, as principais categorias de elegibilidade incluem:

Traders de alta frequência em DEXs, como Hyperliquid e Phantom Wallet, ou negociadores de tokens lançados em plataformas como Pump.fun e Virtuals.



Investidores de longo prazo em DeFi, com depósitos expressivos em protocolos como Aave, Pendle, Morpho, Curve, PancakeSwap e Uniswap.



Colecionadores de NFTs de renome, incluindo Azuki, CryptoPunks, Doodles, Pudgy Penguins e Mad Lads.



Participantes ativos em governança DAO, especialmente nos ecossistemas de Ethereum e Solana.

Além disso, a Monad também reconheceu contribuições técnicas e sociais.

Pesquisadores de segurança, desenvolvedores de protocolos e educadores Web3 participam ativamente do projeto.

Além disso, o airdrop contempla figuras conhecidas como ZachXBT e membros do grupo SEAL 911, especializados em segurança cibernética.

Comunidade e engajamento social

Outro destaque é o projeto Monad Cards, criado para identificar perfis influentes no Twitter e em comunidades Web3.

A iniciativa convidou usuários reconhecidos por seu engajamento a indicar outros participantes relevantes, promovendo um efeito em cadeia de reconhecimento dentro da rede.

Mesmo quem esqueceu de resgatar as ‘cartas Monad’ continua elegível ao airdrop. Essa decisão reflete o compromisso do projeto em valorizar contribuições humanas reais, e não apenas métricas automáticas.

Além disso, entre os demais grupos contemplados estão usuários da plataforma Legion, integrantes da comunidade MetaDAO, membros da LobsterDAO no Telegram e jogadores de Fantasy Top.

A lista também inclui participantes de programas educacionais como RareSkills e SheFi, que incentivam a formação de novos profissionais no universo Web3.

Para quem deseja participar, o processo é simples: basta acessar o portal oficial, conectar a carteira compatível e verificar a elegibilidade.

Assim, quem estiver entre os selecionados pode resgatar o token MON até 3 de novembro.