Fluxos do Tesouro podem levar o BTC a US$ 125 mil? – Análise

O Bitcoin (BTC) é negociado perto de US$ 110.855 nesta quinta-feira (4/9), mantendo um valor de mercado acima de US$ 2,2 trilhões.

O movimento do Bitcoin ocorreu após a queda do dólar americano, que reagiu a dados de emprego fracos.

Segundo o Departamento do Trabalho, as vagas de julho caíram para 7,18 milhões, abaixo da previsão de 7,38 milhões. Isso mostrou um mercado de trabalho em desaceleração.

The U.S. dollar extended losses on Wednesday against major currencies, including the yen, Swiss franc, and euro, after economic data showed weakening labor demand, strengthening market hopes for an upcoming Federal Reserve interest rate cut. https://t.co/PLUnw9RObk — Reuters Africa (@ReutersAfrica) September 3, 2025

Os rendimentos do Tesouro também caíram, com o título de 10 anos recuando para 4,22%.

Analistas afirmaram que essa combinação reforça as expectativas de cortes de juros pelo Fed ainda este ano.

Nesse sentido, rendimentos menores costumam favorecer o Bitcoin, que se beneficia de um dólar fraco. Isso ocorre porque investidores buscam proteção contra a desvalorização da moeda.

BTC recebe apoio institucional

A adoção institucional fortalece a visão de longo prazo para o Bitcoin. A Treasury, uma nova empresa europeia focada no ativo, levantou €126 milhões (US$ 147 milhões).

O aporte foi liderado pela Winklevoss Capital e pela Nakamoto Holdings. A companhia iniciou operações com 1.000 BTC em reservas e será listada na Euronext Amsterdam via fusão reversa.

JUST IN: Winklevoss brothers backed the new #Bitcoin treasury company Treasury B.V., which bought 1,000 BTC.



Nothing stops this train 🚀 pic.twitter.com/7AVPsPIMuI — Bitcoin Magazine (@BitcoinMagazine) September 3, 2025

O fundador Khing Oei afirmou que a empresa aumentará reservas com dívida conversível e ações. Isso tornará o BTC um ativo de tesouraria na Europa.

A Treasury se une à Sequans Communications, da França, e ao Bitcoin Group, da Alemanha. Assim, mais companhias acumulam o ativo.

Nos EUA, o U.S. Bancorp — quinto maior banco comercial — retomou serviços de custódia de Bitcoin. A mudança ocorreu após uma reversão regulatória.

O presidente Stephen Philipson disse que o banco expandirá serviços conforme a demanda crescer. A instituição pode atuar em pagamentos, gestão de patrimônio e outros serviços cripto.

Esse passo reflete iniciativas do Deutsche Bank e do BNY Mellon. Isso mostra que as grandes finanças estão voltando a apoiar o Bitcoin.

👉Uma oferta inicial, ou ICO de criptomoedas, é uma maneira muito popular para projetos de ganharem maior visibilidade no mercado. Continue lendo e saiba mais!

Análise de curto prazo

Nos gráficos, o Bitcoin rompeu o canal de baixa e recuperou a média de 50 dias em US$ 110.263. O RSI está acima de 50 e um candle de engolfo altista em agosto sinalizou recuperação.

Se o BTC mantiver força acima de US$ 110.500, níveis de US$ 113.576 e US$ 116.000 entram no radar.

Gráfico do Bitcoin (BTC) no TradingView

Além disso, o nível de US$ 118.600 surge como próximo alvo. Traders observam entradas entre US$ 110.200 e US$ 110.500, com stops abaixo de US$ 107.400.

Um rompimento sustentado acima da média de 200 dias em US$ 112.703 confirmaria a tendência. Assim, abriria espaço para o BTC avançar rumo a US$ 125.000 nas próximas semanas.

Análise de longo prazo do BTC

Ademais, a estrutura geral permanece otimista. O preço respeita o canal de alta, enquanto a média de 50 semanas em US$ 95.926 é suporte relevante.

A média de 200 semanas, em US$ 42.869, atua como suporte estrutural mais profundo. O RSI está em 62, sem sinais de sobrecompra.

Gráfico do Bitcoin (BTC) no TradingView

Se o Bitcoin superar US$ 134.487, extensões de Fibonacci projetam alvos em US$ 171.055, US$ 231.241 e até US$ 290.000 neste ciclo.

No lado negativo, US$ 104.379 é suporte-chave, enquanto US$ 89.096 e US$ 74.732 formam pisos de longo prazo que precisam se manter.

Enquanto o Bitcoin permanecer acima de US$ 95.000, analistas acreditam que a trajetória para seis dígitos continua válida.

Com bancos retomando a custódia e empresas europeias adicionando BTC ao balanço, o cenário de longo prazo reforça a expectativa de novos recordes históricos.

Bitcoin Hyper ($HYPER) combina a segurança do BTC com a velocidade da SOL

O Bitcoin Hyper ($HYPER) está se posicionando como a primeira Layer 2 nativa do Bitcoin alimentada pela Solana Virtual Machine (SVM).

Seu objetivo é expandir o ecossistema do Bitcoin, permitindo contratos inteligentes ultrarrápidos e de baixo custo, aplicativos descentralizados (dApps) e até mesmo a criação de memecoins.

Ao combinar a segurança incomparável do Bitcoin com a alta performance da Solana, o projeto abre caminho para novos casos de uso, incluindo pontes de BTC sem fricção e desenvolvimento escalável de dApps.

A equipe deu grande ênfase à confiança e à escalabilidade, tendo o projeto sido auditado pela Consult, o que oferece segurança adicional aos investidores quanto às suas bases.

O momento está crescendo rapidamente. A pré-venda já ultrapassou US$ 13,7 milhões, restando apenas uma alocação limitada disponível.

Na fase atual, os tokens HYPER estão sendo vendidos a apenas US$ 0,012855 — mas esse valor aumentará à medida que a pré-venda avançar.

Por fim, você pode comprar tokens HYPER diretamente no site oficial do Bitcoin Hyper, utilizando criptomoedas ou cartão bancário.