Floki agora: token dispara 30% após post de Elon Musk

Post viral de Elon Musk mostrando seu cachorro Floki como 'CEO do X' provoca valorização expressiva no memecoin.

O bilionário Elon Musk, conhecido por sua influência no mercado de criptomoedas, mais uma vez causou um frenesi no setor de memecoins.

O Floki agora experimenta uma valorização significativa após um post viral do empresário.

Na segunda-feira (20/10), Musk publicou em sua rede social X uma mensagem enigmática afirmando que seu cachorro da raça Shiba Inu, chamado Floki, estava ‘de volta ao trabalho’ como CEO da plataforma.

A publicação foi acompanhada por um vídeo gerado por inteligência artificial, que mostrava o cão em uma cadeira de escritório, de gravata e óculos, falando: ‘Números, números, números. Isso está funcionando. Yay!’.

A postagem rapidamente se tornou viral, gerando milhões de visualizações e reações da comunidade cripto.

O impacto foi quase imediato no preço do Floki, um memecoin que, embora não tenha afiliação direta com Musk, utiliza o nome de seu cachorro como inspiração.

O evento serviu como um lembrete do poder que uma única publicação de uma figura influente pode ter sobre ativos altamente especulativos, criando ondas de volatilidade e oportunidades de lucro para traders atentos.

Flōki is back on the job as 𝕏 CEO! pic.twitter.com/Zu29Dos24r — Elon Musk (@elonmusk) October 20, 2025

Floki agora registra alta de quase 30% em poucas horas

Seguindo a publicação de Musk, o preço do Floki (FLOKI) experimentou uma valorização expressiva.

Dados da plataforma CoinGecko mostram que o token saltou de uma mínima de US$ 0,00006572 para uma máxima de US$ 0,00008469, representando uma alta de 28,8% em questão de horas.

No momento da redação deste artigo, o preço havia corrigido ligeiramente, sendo negociado a US$ 0,00007855, ainda assim mantendo um ganho significativo.

O volume de negociação do Floki também disparou, atingindo mais de US$ 307 milhões nas últimas 24 horas, embora tenha registrado uma queda de 15,90% em relação ao dia anterior, sinalizando uma diminuição na atividade do mercado após o pico inicial.

Com uma capitalização de mercado de aproximadamente US$ 736 milhões, o Floki se posiciona como o 132º maior criptoativo no ranking da CoinGecko.

👉 Confira também Floki Previsão de Preço: 2025 a 2030

A influência de Musk no mercado de memecoins

Este não é um episódio isolado na história de Elon Musk com os meme coins.

Sua relação mais notória é com o Dogecoin (DOGE), que ele promoveu ativamente através de tweets, aparições na mídia e até mesmo ao alterar o logotipo do X para o do Dogecoin por um breve período.

Essas ações consistentemente levaram a picos de preço significativos para o DOGE, consolidando a imagem de Musk como um ‘padrinho’ dos memecoins.

Sua influência, no entanto, não veio sem controvérsias. Em 2022, Musk foi alvo de uma ação coletiva que o acusava de manipular o preço do DOGE para seu próprio benefício.

Curiosamente, os autores da ação retiraram o processo em novembro de 2024.

O recente episódio com o Floki demonstra que, apesar das polêmicas, a capacidade de Musk de movimentar os mercados de criptoativos especulativos permanece intacta.

$FLOKI is the #1 trending coin on @coingecko right after Elon Musk posted "Floki is back on the job as X CEO." 🐕🔥



✅ The people's crypto.

✅ Elon's dog.

✅ The #1 memecoin.



⚔️ pic.twitter.com/jZ6I3gcrsM — FLOKI (@FLOKI) October 20, 2025

Mercado de memecoins enfrenta volatilidade

A alta do Floki ocorre em um momento de extrema volatilidade para o setor de memecoins.

De fato, o mercado como um todo sofreu perdas significativas em crashes recentes. Em 11 de outubro, por exemplo, o valor de mercado dos memecoins despencou quase 40%.

Consequentemente, caiu de US$ 72 bilhões para US$ 44 bilhões em um único dia. Esse movimento apagou os ganhos dos últimos três meses.

Atualmente, o sentimento de ‘medo’ tem dominado os mercados. Além disso, quedas generalizadas afetaram até mesmo os principais criptoativos.

No entanto, a recuperação de preços de memecoins como o Floki após o post de Musk mostra a resiliência deste nicho. Isso também evidencia sua natureza imprevisível.

Para investidores que navegam neste cenário, a volatilidade pode representar tanto um risco quanto uma oportunidade.

Por isso, torna-se crucial o uso de ferramentas adequadas para gerenciar e proteger seus ativos digitais.

Como armazenar o Floki agora com segurança na Best Wallet

Em um mercado tão volátil, a segurança dos ativos digitais é uma prioridade máxima.

Nesse contexto, detentores de Floki e outros criptoativos precisam utilizar uma carteira segura e versátil. A Best Wallet surge como uma solução robusta.

What makes Best Wallet different? 🌐



✅ Access new tokens before they launch

✅ Multi-chain support across top networks

✅ Everything you need in one app



Not all wallets are built the same.



📲 Get Best Wallet today: https://t.co/Ykt3PTrPG0 pic.twitter.com/JrPw29MF4G — Best Wallet (@BestWalletHQ) September 29, 2025

Ela oferece uma gama de funcionalidades que atendem tanto a investidores novatos quanto aos mais experientes.

Primeiramente, trata-se de uma carteira não custodial. Isso significa que o usuário tem controle total sobre suas chaves privadas e, consequentemente, sobre seus fundos.

Um de seus principais diferenciais é a funcionalidade multi-cadeia. Ela oferece suporte para mais de 60 blockchains, incluindo Ethereum e BNB, onde o token Floki opera.

Dessa forma, os usuários gerenciam uma vasta gama de ativos em um único aplicativo. Portanto, não há necessidade de múltiplas carteiras.

A segurança é reforçada pela tecnologia MPC (Multi-Party Computation) da Fireblocks. Essa tecnologia elimina a necessidade de frases-semente e cria backups seguros na nuvem.

Adicionalmente, o ecossistema da Best Wallet inclui o token $BEST.

Este oferece benefícios como taxas de transação reduzidas, recompensas de staking mais altas e acesso antecipado a novos projetos.

👉 Na dúvida? Confira nossa revisão completa: Best Wallet Token é legítimo ou scam

Para armazenar Floki, basta baixar o aplicativo da Best Wallet. Ele está disponível para iOS e Android.