Floki agora: token dispara 30% após post de Elon Musk
O bilionário Elon Musk, conhecido por sua influência no mercado de criptomoedas, mais uma vez causou um frenesi no setor de memecoins.
O Floki agora experimenta uma valorização significativa após um post viral do empresário.
Na segunda-feira (20/10), Musk publicou em sua rede social X uma mensagem enigmática afirmando que seu cachorro da raça Shiba Inu, chamado Floki, estava ‘de volta ao trabalho’ como CEO da plataforma.
A publicação foi acompanhada por um vídeo gerado por inteligência artificial, que mostrava o cão em uma cadeira de escritório, de gravata e óculos, falando: ‘Números, números, números. Isso está funcionando. Yay!’.
A postagem rapidamente se tornou viral, gerando milhões de visualizações e reações da comunidade cripto.
O impacto foi quase imediato no preço do Floki, um memecoin que, embora não tenha afiliação direta com Musk, utiliza o nome de seu cachorro como inspiração.
O evento serviu como um lembrete do poder que uma única publicação de uma figura influente pode ter sobre ativos altamente especulativos, criando ondas de volatilidade e oportunidades de lucro para traders atentos.
Floki agora registra alta de quase 30% em poucas horas
Seguindo a publicação de Musk, o preço do Floki (FLOKI) experimentou uma valorização expressiva.
Dados da plataforma CoinGecko mostram que o token saltou de uma mínima de US$ 0,00006572 para uma máxima de US$ 0,00008469, representando uma alta de 28,8% em questão de horas.
No momento da redação deste artigo, o preço havia corrigido ligeiramente, sendo negociado a US$ 0,00007855, ainda assim mantendo um ganho significativo.
O volume de negociação do Floki também disparou, atingindo mais de US$ 307 milhões nas últimas 24 horas, embora tenha registrado uma queda de 15,90% em relação ao dia anterior, sinalizando uma diminuição na atividade do mercado após o pico inicial.
Com uma capitalização de mercado de aproximadamente US$ 736 milhões, o Floki se posiciona como o 132º maior criptoativo no ranking da CoinGecko.
👉 Confira também Floki Previsão de Preço: 2025 a 2030
A influência de Musk no mercado de memecoins
Este não é um episódio isolado na história de Elon Musk com os meme coins.
Sua relação mais notória é com o Dogecoin (DOGE), que ele promoveu ativamente através de tweets, aparições na mídia e até mesmo ao alterar o logotipo do X para o do Dogecoin por um breve período.
Essas ações consistentemente levaram a picos de preço significativos para o DOGE, consolidando a imagem de Musk como um ‘padrinho’ dos memecoins.
Sua influência, no entanto, não veio sem controvérsias. Em 2022, Musk foi alvo de uma ação coletiva que o acusava de manipular o preço do DOGE para seu próprio benefício.
Curiosamente, os autores da ação retiraram o processo em novembro de 2024.
O recente episódio com o Floki demonstra que, apesar das polêmicas, a capacidade de Musk de movimentar os mercados de criptoativos especulativos permanece intacta.
Mercado de memecoins enfrenta volatilidade
A alta do Floki ocorre em um momento de extrema volatilidade para o setor de memecoins.
De fato, o mercado como um todo sofreu perdas significativas em crashes recentes. Em 11 de outubro, por exemplo, o valor de mercado dos memecoins despencou quase 40%.
Consequentemente, caiu de US$ 72 bilhões para US$ 44 bilhões em um único dia. Esse movimento apagou os ganhos dos últimos três meses.
Atualmente, o sentimento de ‘medo’ tem dominado os mercados. Além disso, quedas generalizadas afetaram até mesmo os principais criptoativos.
No entanto, a recuperação de preços de memecoins como o Floki após o post de Musk mostra a resiliência deste nicho. Isso também evidencia sua natureza imprevisível.
Para investidores que navegam neste cenário, a volatilidade pode representar tanto um risco quanto uma oportunidade.
Por isso, torna-se crucial o uso de ferramentas adequadas para gerenciar e proteger seus ativos digitais.
Como armazenar o Floki agora com segurança na Best Wallet
Em um mercado tão volátil, a segurança dos ativos digitais é uma prioridade máxima.
Nesse contexto, detentores de Floki e outros criptoativos precisam utilizar uma carteira segura e versátil. A Best Wallet surge como uma solução robusta.
Ela oferece uma gama de funcionalidades que atendem tanto a investidores novatos quanto aos mais experientes.
Primeiramente, trata-se de uma carteira não custodial. Isso significa que o usuário tem controle total sobre suas chaves privadas e, consequentemente, sobre seus fundos.
Um de seus principais diferenciais é a funcionalidade multi-cadeia. Ela oferece suporte para mais de 60 blockchains, incluindo Ethereum e BNB, onde o token Floki opera.
Dessa forma, os usuários gerenciam uma vasta gama de ativos em um único aplicativo. Portanto, não há necessidade de múltiplas carteiras.
A segurança é reforçada pela tecnologia MPC (Multi-Party Computation) da Fireblocks. Essa tecnologia elimina a necessidade de frases-semente e cria backups seguros na nuvem.
Adicionalmente, o ecossistema da Best Wallet inclui o token $BEST.
Este oferece benefícios como taxas de transação reduzidas, recompensas de staking mais altas e acesso antecipado a novos projetos.
👉 Na dúvida? Confira nossa revisão completa: Best Wallet Token é legítimo ou scam
Para armazenar Floki, basta baixar o aplicativo da Best Wallet. Ele está disponível para iOS e Android.Confira a Best Wallet ($BEST) agora