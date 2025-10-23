ETH agora: uso de stablecoins explode 400% e atrai baleias
O ETH agora chama a atenção do mercado com uma combinação de indicadores on-chain extremamente positivos e um crescente interesse institucional.
Nas últimas horas, dados revelaram um aumento impressionante de 400% no uso de stablecoins na rede, além de uma compra massiva de US$ 32,47 milhões em ETH por uma única baleia.
Consequentemente, esses eventos estão fortalecendo a narrativa de que a segunda maior criptomoeda do mundo se prepara para um novo ciclo de alta, com analistas de olho na marca de US$ 5.000.
No momento da redação deste artigo, o ETH está cotado a US$ 3.888,41, com uma alta de 1,3% nas últimas 24 horas.
Atividade em stablecoins no ETH atinge recorde histórico
Um dos principais catalisadores para o otimismo em torno do ETH agora é o crescimento exponencial da atividade de stablecoins em sua rede.
De acordo com dados da plataforma Token Terminal, o volume de transações de stablecoins no ETH aumentou 400% nos últimos 30 dias.
Desta forma, o recorde histórico atingiu US$ 580,9 bilhões. Além disso, o número de transferências ultrapassou a marca de 12,5 milhões.
A capitalização de mercado total das stablecoins na rede já supera US$ 163 bilhões.
Esse aumento na utilização de stablecoins é um sinal claro de que a rede ETH continua a ser a principal escolha para operações financeiras de grande volume e para a economia DeFi.
Matt Sheffield, CIO da Sharplink Gaming, destacou que o sistema de pagamentos global SWIFT processa aproximadamente US$ 150 trilhões por ano.
Atualmente, o volume de USDT no ETH é 20 vezes menor. Isso demonstra o imenso potencial de crescimento que ainda existe.
Baleias e institucionais mostram preferência pelo ETH
Recentemente, uma carteira recém-criada adquiriu 8.491 ETH na exchange OKX. A compra totalizou US$ 32,47 milhões a um preço médio de US$ 3.824.
Conforme apurado pela Arkham Intelligence, essa movimentação se soma a outras grandes acumulações recentes.
Inclusive, na semana passada, a SharpLink acumulou 19.271 ETH e a Bitmine Immersion Technologies adquiriu 203.826 ETH.
Segundo Jamie Elkaleh, CMO da Bitget Wallet, essas compras são provavelmente alimentadas por influxos de tesouraria de ativos digitais. Isso ‘aumentou o interesse institucional e a liquidez’ no ETH.
Em contraste, outros ativos digitais, como o Solana, veem uma distribuição por parte das baleias. Uma baleia que acumulou SOL há quatro anos transferiu 515.000 SOL para a Binance nos últimos meses.
O valor aproximado foi de US$ 93 milhões. Elkaleh explica que essa divergência sugere uma:
‘preferência de mercado pelos ecossistemas do ETH em detrimento do Solana’.
Adicionalmente, dados da CryptoQuant confirmam que o interesse institucional no ETH está crescendo rapidamente, evidenciado pelo aumento no open interest dos futuros da CME.
Assim, indicando que o ‘smart money’ está se posicionando para um grande movimento de alta.
Análises apontam para ETH a US$ 5.000 e além
Com a confluência de dados on-chain positivos e o forte interesse institucional, os analistas estão cada vez mais otimistas com o futuro do ETH.
Assim, muitos acreditam que o ativo está se preparando para testar novamente a marca de US$ 5.000, um nível que quase alcançou em agosto, quando foi rejeitado em torno de US$ 4.953.
Tom Lee, CIO da Fundstrat Capital, afirmou que o ETH poderia disparar para US$ 5.000 se o par ETH/BTC romper a resistência de 0,087, o que marcaria uma ‘mudança estrutural’ para a criptomoeda.
Do ponto de vista técnico, o cenário também é promissor. Analistas apontam que o ETH confirmou um padrão de ‘triple bottom’ na região de US$ 3.600, um forte sinal de alta.
Como se posicionar para a alta do ETH agora
Com a crescente atividade na rede e o aumento do interesse institucional, ter uma carteira segura e versátil para gerenciar criptoativos se torna fundamental.
A Best Wallet, por exemplo, surge como uma solução multicadeia que suporta não apenas o ETH, mas também Bitcoin, Solana e diversas outras redes.
A carteira se destaca por funcionalidades como a descoberta de tokens em alta, acesso a pré-vendas e um feed de notícias integrado.
Além disso, a plataforma oferece ferramentas de análise de mercado, alertas de preços e recursos de segurança robustos, como autenticação de dois fatores (2FA) e frases de recuperação.
Desta forma, para armazenar ETH, basta baixar o aplicativo da Best Wallet. Ele está disponível para iOS e Android.