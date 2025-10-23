ETH agora: uso de stablecoins explode 400% e atrai baleias

Rede Ethereum registra volume recorde de US$ 580,9 bilhões em stablecoins enquanto investidores institucionais acumulam ETH em meio à volatilidade do mercado

O ETH agora chama a atenção do mercado com uma combinação de indicadores on-chain extremamente positivos e um crescente interesse institucional.

Nas últimas horas, dados revelaram um aumento impressionante de 400% no uso de stablecoins na rede, além de uma compra massiva de US$ 32,47 milhões em ETH por uma única baleia.

Consequentemente, esses eventos estão fortalecendo a narrativa de que a segunda maior criptomoeda do mundo se prepara para um novo ciclo de alta, com analistas de olho na marca de US$ 5.000.

No momento da redação deste artigo, o ETH está cotado a US$ 3.888,41, com uma alta de 1,3% nas últimas 24 horas.

Atividade em stablecoins no ETH atinge recorde histórico

Um dos principais catalisadores para o otimismo em torno do ETH agora é o crescimento exponencial da atividade de stablecoins em sua rede.

De acordo com dados da plataforma Token Terminal, o volume de transações de stablecoins no ETH aumentou 400% nos últimos 30 dias.

Desta forma, o recorde histórico atingiu US$ 580,9 bilhões. Além disso, o número de transferências ultrapassou a marca de 12,5 milhões.

A capitalização de mercado total das stablecoins na rede já supera US$ 163 bilhões.

🚨🆙 The stablecoin supply on @ethereum reaches $168 billion, marking an all-time high.



For perspective:



Ethereum added ~$3 billion in new stablecoins over the past week, which is more than the total stablecoin supply on all but the top 5 chains. pic.twitter.com/3SlrbinGnj — Token Terminal 📊 (@tokenterminal) September 14, 2025

Esse aumento na utilização de stablecoins é um sinal claro de que a rede ETH continua a ser a principal escolha para operações financeiras de grande volume e para a economia DeFi.

Matt Sheffield, CIO da Sharplink Gaming, destacou que o sistema de pagamentos global SWIFT processa aproximadamente US$ 150 trilhões por ano.

Atualmente, o volume de USDT no ETH é 20 vezes menor. Isso demonstra o imenso potencial de crescimento que ainda existe.

Baleias e institucionais mostram preferência pelo ETH

Recentemente, uma carteira recém-criada adquiriu 8.491 ETH na exchange OKX. A compra totalizou US$ 32,47 milhões a um preço médio de US$ 3.824.

Conforme apurado pela Arkham Intelligence, essa movimentação se soma a outras grandes acumulações recentes.

Inclusive, na semana passada, a SharpLink acumulou 19.271 ETH e a Bitmine Immersion Technologies adquiriu 203.826 ETH.

Segundo Jamie Elkaleh, CMO da Bitget Wallet, essas compras são provavelmente alimentadas por influxos de tesouraria de ativos digitais. Isso ‘aumentou o interesse institucional e a liquidez’ no ETH.

Em contraste, outros ativos digitais, como o Solana, veem uma distribuição por parte das baleias. Uma baleia que acumulou SOL há quatro anos transferiu 515.000 SOL para a Binance nos últimos meses.

O valor aproximado foi de US$ 93 milhões. Elkaleh explica que essa divergência sugere uma:

‘preferência de mercado pelos ecossistemas do ETH em detrimento do Solana’.

Adicionalmente, dados da CryptoQuant confirmam que o interesse institucional no ETH está crescendo rapidamente, evidenciado pelo aumento no open interest dos futuros da CME.

Assim, indicando que o ‘smart money’ está se posicionando para um grande movimento de alta.

Análises apontam para ETH a US$ 5.000 e além

Com a confluência de dados on-chain positivos e o forte interesse institucional, os analistas estão cada vez mais otimistas com o futuro do ETH.

Assim, muitos acreditam que o ativo está se preparando para testar novamente a marca de US$ 5.000, um nível que quase alcançou em agosto, quando foi rejeitado em torno de US$ 4.953.

Tom Lee, CIO da Fundstrat Capital, afirmou que o ETH poderia disparar para US$ 5.000 se o par ETH/BTC romper a resistência de 0,087, o que marcaria uma ‘mudança estrutural’ para a criptomoeda.

Do ponto de vista técnico, o cenário também é promissor. Analistas apontam que o ETH confirmou um padrão de ‘triple bottom’ na região de US$ 3.600, um forte sinal de alta.

$ETH Wyckoff re-accumulation is happening right now.



$8,000-$10,000 ETH is still possible this cycle. pic.twitter.com/M9GV34lxri — Ash Crypto (@Ashcryptoreal) October 23, 2025

