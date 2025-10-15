Elon Musk chama o BTC de ‘superior’ ao dinheiro emitido por governos

Em suma, Elon Musk reforça o papel do Bitcoin como o ativo que une escassez, verificabilidade e independência estatal.

O bilionário Elon Musk reacendeu o debate global sobre o Bitcoin, chamando a criptomoeda de ‘superior’ ao dinheiro emitido por governos.

Em uma postagem na rede X, o CEO da Tesla e da SpaceX descreveu o BTC como ‘o único sistema financeiro baseado em energia’, e não em política.

A declaração surgiu em resposta a uma publicação do portal ZeroHedge, que associava a corrida global pela inteligência artificial (IA) ao aumento da procura por ativos de reserva, como ouro e Bitcoin.

Musk comentou:

‘O Bitcoin é baseado em energia. Você pode emitir moeda fiduciária falsa — e todos os governos já fizeram isso —, mas é impossível falsificar energia.’

A postagem rapidamente viralizou, ultrapassando 4,5 milhões de visualizações, e reacendeu o debate sobre o modelo de escassez do Bitcoin.

Para analistas, a fala de Musk reforça a visão do BTC como um ativo digital verificável e escasso, em contraste com moedas fiduciárias que podem ser expandidas infinitamente por bancos centrais.

The money is not the problem: AI is the new global arms race, and capex will eventually be funded by governments (US and China). If you want to know why gold/silver/bitcoin is soaring, it's the "debasement" to fund the AI arms race.



But you can't print energy https://t.co/qwdD8QbVON — zerohedge (@zerohedge) October 14, 2025

BTC ganha força no debate macroeconômico

O comentário de Musk chega em um momento delicado, em que investidores enfrentam inflação persistente e liquidez global restrita.

Segundo especialistas, ao classificar o Bitcoin como um ‘sistema de prova de energia’, Musk vincula diretamente seu valor à quantidade mensurável de energia usada na mineração.

Essa relação é cada vez mais relevante, à medida que a demanda por energia cresce com a expansão da infraestrutura de IA em escala global.

Em outras palavras, Musk está dizendo que o Bitcoin representa valor tangível, sustentado por trabalho computacional e custo real de produção.

Assim como o ouro depende do esforço de extração, o Bitcoin depende de poder computacional e eletricidade, o que confere à moeda escassez mensurável e resistência à manipulação política.

Por esse motivo, cada vez mais instituições enxergam o BTC como um tipo de ‘dinheiro digital forte’, ancorado em energia e não em política monetária.

Em suma, Musk reforça o papel do Bitcoin como o ativo que une escassez, verificabilidade e independência estatal — três fundamentos que moldam sua narrativa de longo prazo.

📚Em um mercado tão amplo e dinâmico a busca pela próxima criptomoeda 1000x se tornou o grande desafio entre os investidores. Veja quais podem ser!

Análise técnica: padrão de ‘triple bottom’ indica possível reversão

No gráfico diário, o BTC/USD mostra sinais técnicos de recuperação.

A criptomoeda é negociada próxima de US$ 111.800, após formar um padrão de triple bottom entre US$ 109.600 e US$ 110.000, uma zona de demanda sólida que atrai compradores desde setembro.

Esse padrão costuma anteceder movimentos de reversão, especialmente quando os indicadores de momento começam a virar para o positivo.

Atualmente, o Bitcoin opera dentro de um canal descendente, com resistência imediata em US$ 116.400, onde convergem o 100-SMA e o nível de 50% de Fibonacci.

Gráfico de preços do Bitcoin – Fonte: Tradingview

Um rompimento acima dessa faixa pode abrir espaço para US$ 119.800 e US$ 123.000. O RSI, em torno de 40,5, já mostra perda de força vendedora e leve divergência altista.

Se o BTC fechar acima de US$ 114.600, pode haver retomada do interesse comprador, mirando a região de US$ 125.000.

Por outro lado, manter-se acima de US$ 109.600 confirmaria o cenário otimista e reforçaria a hipótese de uma nova fase de acumulação — possivelmente o início do caminho rumo ao US$ 1 milhão projetado por Musk.

Bitcoin holds near $111.8K, forming a potential triple-bottom around $109.6K–$110K. A breakout above $116.4K (100-SMMA & 50% Fib) could confirm reversal toward $119.8K–$123K. RSI flattening signals early bullish divergence. #BTC pic.twitter.com/Lgb1z0Hrf4 — Arslan Ali (@forex_arslan) October 15, 2025

Bitcoin Hyper: a próxima evolução do ecossistema Bitcoin?

Enquanto o Bitcoin consolida sua imagem como ativo de reserva global, um novo projeto tenta expandir seu alcance tecnológico.

O Bitcoin Hyper ($HYPER) surge como a primeira Layer 2 nativa do Bitcoin, construída sobre a Solana Virtual Machine (SVM).

A proposta combina o poder de segurança do Bitcoin com a velocidade e escalabilidade da Solana, oferecendo contratos inteligentes, aplicativos descentralizados e criação de tokens com custos baixos e transações quase instantâneas.

Auditado pela empresa Consult, o projeto busca equilibrar confiança e desempenho, abrindo espaço para novos casos de uso dentro do ecossistema BTC.

O interesse já é expressivo: a pré-venda arrecadou US$ 23,7 milhões, com tokens vendidos a US$ 0,013115 antes do próximo reajuste.

A ascensão do Bitcoin Hyper reflete a busca por soluções que conectem segurança e eficiência.

Se o Bitcoin é o alicerce, o Hyper pode representar sua evolução funcional, transformando o ecossistema em um ambiente mais rápido, flexível e acessível.