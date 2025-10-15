Elon Musk chama o BTC de ‘superior’ ao dinheiro emitido por governos
O bilionário Elon Musk reacendeu o debate global sobre o Bitcoin, chamando a criptomoeda de ‘superior’ ao dinheiro emitido por governos.
Em uma postagem na rede X, o CEO da Tesla e da SpaceX descreveu o BTC como ‘o único sistema financeiro baseado em energia’, e não em política.
A declaração surgiu em resposta a uma publicação do portal ZeroHedge, que associava a corrida global pela inteligência artificial (IA) ao aumento da procura por ativos de reserva, como ouro e Bitcoin.
Musk comentou:
‘O Bitcoin é baseado em energia. Você pode emitir moeda fiduciária falsa — e todos os governos já fizeram isso —, mas é impossível falsificar energia.’
A postagem rapidamente viralizou, ultrapassando 4,5 milhões de visualizações, e reacendeu o debate sobre o modelo de escassez do Bitcoin.
Para analistas, a fala de Musk reforça a visão do BTC como um ativo digital verificável e escasso, em contraste com moedas fiduciárias que podem ser expandidas infinitamente por bancos centrais.
BTC ganha força no debate macroeconômico
O comentário de Musk chega em um momento delicado, em que investidores enfrentam inflação persistente e liquidez global restrita.
Segundo especialistas, ao classificar o Bitcoin como um ‘sistema de prova de energia’, Musk vincula diretamente seu valor à quantidade mensurável de energia usada na mineração.
Essa relação é cada vez mais relevante, à medida que a demanda por energia cresce com a expansão da infraestrutura de IA em escala global.
Em outras palavras, Musk está dizendo que o Bitcoin representa valor tangível, sustentado por trabalho computacional e custo real de produção.
Assim como o ouro depende do esforço de extração, o Bitcoin depende de poder computacional e eletricidade, o que confere à moeda escassez mensurável e resistência à manipulação política.
Por esse motivo, cada vez mais instituições enxergam o BTC como um tipo de ‘dinheiro digital forte’, ancorado em energia e não em política monetária.
Em suma, Musk reforça o papel do Bitcoin como o ativo que une escassez, verificabilidade e independência estatal — três fundamentos que moldam sua narrativa de longo prazo.
Análise técnica: padrão de ‘triple bottom’ indica possível reversão
No gráfico diário, o BTC/USD mostra sinais técnicos de recuperação.
A criptomoeda é negociada próxima de US$ 111.800, após formar um padrão de triple bottom entre US$ 109.600 e US$ 110.000, uma zona de demanda sólida que atrai compradores desde setembro.
Esse padrão costuma anteceder movimentos de reversão, especialmente quando os indicadores de momento começam a virar para o positivo.
Atualmente, o Bitcoin opera dentro de um canal descendente, com resistência imediata em US$ 116.400, onde convergem o 100-SMA e o nível de 50% de Fibonacci.
Um rompimento acima dessa faixa pode abrir espaço para US$ 119.800 e US$ 123.000. O RSI, em torno de 40,5, já mostra perda de força vendedora e leve divergência altista.
Se o BTC fechar acima de US$ 114.600, pode haver retomada do interesse comprador, mirando a região de US$ 125.000.
Por outro lado, manter-se acima de US$ 109.600 confirmaria o cenário otimista e reforçaria a hipótese de uma nova fase de acumulação — possivelmente o início do caminho rumo ao US$ 1 milhão projetado por Musk.
