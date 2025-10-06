DefiLlama removerá dados da Aster por suspeita de fraude

DeFiLlama exclui Aster por volumes idênticos aos da Binance, gerando polêmica sobre centralização, integridade dos dados e suposta fraude.

O agregador de dados do ecossistema de Defi, o DeFiLlama, removeu os dados de volume de futuros perpétuos da Aster, uma exchange descentralizada apoiada por figuras ligadas ao ex-CEO da Binance, Changpeng Zhao.

A remoção ocorreu após a plataforma detectar volumes de negociação que espelhavam em quase 1:1 pares de negociação da Binance.

O cofundador 0xngmi anunciou a remoção da listagem em 5 de outubro de 2025, citando preocupações com a integridade dos dados.

De acordo com o anúncio, os volumes da Aster para pares como XRP/USDT corresponderam aos volumes perpétuos da Binance. Com uma taxa de correlação de aproximadamente 1.

Enquanto isso, a concorrente Hyperliquid mostrou decorrelação em pares semelhantes.

A plataforma de análise não pode acessar dados para verificar se houve lavagem nas negociações. Isso levou à remoção temporária até que tal verificação se torne possível.

0xngmi observou que os padrões de correlação pareciam ainda mais extremos para outros ativos, como ETH.

O cofundador da DeFiLlama enfatizou que a decisão se concentrou em manter a integridade dos dados dos usuários que tomam decisões de investimento com base nas análises da plataforma.

We've been investigating aster volumes and recently their volumes have started mirroring binance perp volumes almost exactly



Chart on the left is XRPUSDT on aster, you can see the volume ratio vs binance is ~1



Chart on the right is XRP perp volume on hyperliquid, where there's… pic.twitter.com/MwVD7rRyEn — 0xngmi is hiring (@0xngmi) October 5, 2025

Comunidade cripto divida

A exclusão da lista desencadeou grandes divisões dentro da comunidade de criptomoedas, com críticos questionando a centralização da DeFiLlama.

Enquanto defensores atribuíram a correlação à migração legítima de liquidez da Binance.

O investigador de blockchain ZachXBT criticou Anndy Lian por normalizar as negociações de lavagem.

Isso ocorreu após Lian argumentar que ‘todos os projetos de criptomoedas têm negociações de lavagem’ e questionar por que os observadores estavam ‘agindo de forma tão santa’ sobre a situação.

Such an awful take normalizing wash trading is bad for the industry



“I am commenting on this fairly as an observer”



>Zero posts about HYPE and only two posts mentioning HL which Aster was also referenced



>Meanwhile almost every other post is about Aster



Worst thing Aster… pic.twitter.com/UoE1WX4OHm — ZachXBT (@zachxbt) October 6, 2025

Lian, que detém posições nos dois principais tokens DEX perpétuos, afirmou que a maioria dos projetos não é totalmente descentralizada.

Ele disse que o alinhamento no interesse aberto e na ação do preço é comum entre os principais projetos que desenham gráficos semelhantes ao Bitcoin.

Ele argumentou que se um projeto e seus patrocinadores concordam em gastar dinheiro para adquirir participação de mercado, o nível de gasto é prerrogativa deles.

ZachXBT respondeu que o histórico de postagens de Lian não mostrou nenhuma menção ao HYPE e apenas duas postagens fazendo referência ao Hyperliquid, onde o Aster também foi mencionado, enquanto quase todas as outras postagens se concentraram no Aster.

Os defensores do Aster argumentaram que a liquidez da Binance foi movida para a plataforma, explicando por que os volumes pareciam estar sincronizados.

People calling this “wash trading” have no idea what’s really happening



Binance liquidity literally moved on-chain to Aster, that’s why the volumes look synced



Funny how this FUD drops right when the airdrop news hits, timing too perfect to be random



Through all this noise,… https://t.co/v2ANAopDWp pic.twitter.com/RlGSspFbtL — Sr Peters (@SrPetersETH) October 5, 2025

Aster na Dune

Vários membros da comunidade apontaram dados da Dune Analytics mostrando que o volume total de negociações da Aster excedeu US$ 2,2 trilhões, com um valor total bloqueado de US$ 1,52 bilhão, 3,18 milhões de usuários no total e US$ 328,28 milhões em renda total.

A plataforma adicionou 14.563 novos usuários nas últimas 24 horas e 125.158 em sete dias, de acordo com o painel.

O criador do painel, Odbtc, esclareceu que usou a API pública da DeFiLlama como fonte de dados. Enquanto Dune serviu apenas como uma camada de visualização para comparar Aster, Hyperliquid e Lighter.

Ele defendeu a decisão da DeFiLlama, observando que a plataforma agrega dados relatados pelo protocolo.

Enquanto o Dune permite que os usuários os consultem ou visualizem, com a qualidade do painel dependendo inteiramente da lógica de consulta do construtor.

Lot of noise today around Aster, @DefiLlama & @Dune



Quick context from the guy who actually built the Dune dashboard everyone’s quoting 😅 @dethective



This started off with DeFiLlama shutting down Aster’s API after seeing signs of wash trading



But @ShiLLin_ViLLian decided to… pic.twitter.com/OcUfJmRCjy — odbtc.sol (@Overdose_BTC) October 5, 2025

Aster lança programa de recompensas

A Aster concluiu seu programa de recompensas Genesis Stage 2 em 5 de outubro e imediatamente lançou o Stage 3 Dawn, oferecendo aos participantes o airdrop ASTER ou um reembolso total das taxas de negociação do Stage 2.

A página de reivindicação abre em 10 de outubro por 48 horas, com tokens airdrop disponíveis em 14 de outubro.

A fase 3 dura cinco semanas, terminando em 9 de novembro, e apresenta recompensas de negociação à vista, pontuação multidimensional, multiplicadores de aumento específicos para símbolos e aumentos de equipe que se acumulam ao longo da fase, em vez de serem redefinidos semanalmente.

Ao mesmo tempo, a Binance anunciou que listará o ASTER com uma Seed Tag aplicada, enquanto o Aster implementou atualizações no nível de taxas VIP a partir de 6 de outubro.

A plataforma atualizou seu Programa Market Maker com taxas preferenciais e um pool de recompensas mensal para fortalecer a liquidez.

🚀 Perp DEXs hit $1 trillion monthly volume for the first time as Aster and Hyperliquid lead a surge challenging centralized exchange dominance.#Perps #Dexshttps://t.co/rDhsLASOLf — Cryptonews.com (@cryptonews) October 2, 2025

Listagem na Binance

As mudanças ocorrem depois que a Aster registrou US$ 493,61 bilhões em volume de negociação em 30 dias, de acordo com dados anteriores da DeFiLlama, capturando quase 50% da participação de mercado perpétua de DEX antes da exclusão da lista.

No momento da publicação, a ASTER negociava a US$ 2,08, com uma avaliação totalmente diluída de US$ 16,5 bilhões.

O token saltou mais de 29 vezes em apenas quatro dias após o endosso de CZ, ultrapassando a marca de US$ 2.

A equipe da Aster lançou o token com avaliação inicial de US$ 560 milhões durante o evento de geração de tokens.

Enquanto isso, o HYPE, token da Hyperliquid, mantém o preço em US$ 48,89 e uma avaliação diluída de US$ 48,9 bilhões, preservando cerca de 70% da fatia do mercado de DEX perpétua, mesmo diante da concorrência crescente.