DefiLlama removerá dados da Aster por suspeita de fraude
O agregador de dados do ecossistema de Defi, o DeFiLlama, removeu os dados de volume de futuros perpétuos da Aster, uma exchange descentralizada apoiada por figuras ligadas ao ex-CEO da Binance, Changpeng Zhao.
A remoção ocorreu após a plataforma detectar volumes de negociação que espelhavam em quase 1:1 pares de negociação da Binance.
O cofundador 0xngmi anunciou a remoção da listagem em 5 de outubro de 2025, citando preocupações com a integridade dos dados.
De acordo com o anúncio, os volumes da Aster para pares como XRP/USDT corresponderam aos volumes perpétuos da Binance. Com uma taxa de correlação de aproximadamente 1.
Enquanto isso, a concorrente Hyperliquid mostrou decorrelação em pares semelhantes.
A plataforma de análise não pode acessar dados para verificar se houve lavagem nas negociações. Isso levou à remoção temporária até que tal verificação se torne possível.
0xngmi observou que os padrões de correlação pareciam ainda mais extremos para outros ativos, como ETH.
O cofundador da DeFiLlama enfatizou que a decisão se concentrou em manter a integridade dos dados dos usuários que tomam decisões de investimento com base nas análises da plataforma.
Comunidade cripto divida
A exclusão da lista desencadeou grandes divisões dentro da comunidade de criptomoedas, com críticos questionando a centralização da DeFiLlama.
Enquanto defensores atribuíram a correlação à migração legítima de liquidez da Binance.
O investigador de blockchain ZachXBT criticou Anndy Lian por normalizar as negociações de lavagem.
Isso ocorreu após Lian argumentar que ‘todos os projetos de criptomoedas têm negociações de lavagem’ e questionar por que os observadores estavam ‘agindo de forma tão santa’ sobre a situação.
Lian, que detém posições nos dois principais tokens DEX perpétuos, afirmou que a maioria dos projetos não é totalmente descentralizada.
Ele disse que o alinhamento no interesse aberto e na ação do preço é comum entre os principais projetos que desenham gráficos semelhantes ao Bitcoin.
Ele argumentou que se um projeto e seus patrocinadores concordam em gastar dinheiro para adquirir participação de mercado, o nível de gasto é prerrogativa deles.
ZachXBT respondeu que o histórico de postagens de Lian não mostrou nenhuma menção ao HYPE e apenas duas postagens fazendo referência ao Hyperliquid, onde o Aster também foi mencionado, enquanto quase todas as outras postagens se concentraram no Aster.
Os defensores do Aster argumentaram que a liquidez da Binance foi movida para a plataforma, explicando por que os volumes pareciam estar sincronizados.
Aster na Dune
Vários membros da comunidade apontaram dados da Dune Analytics mostrando que o volume total de negociações da Aster excedeu US$ 2,2 trilhões, com um valor total bloqueado de US$ 1,52 bilhão, 3,18 milhões de usuários no total e US$ 328,28 milhões em renda total.
A plataforma adicionou 14.563 novos usuários nas últimas 24 horas e 125.158 em sete dias, de acordo com o painel.
O criador do painel, Odbtc, esclareceu que usou a API pública da DeFiLlama como fonte de dados. Enquanto Dune serviu apenas como uma camada de visualização para comparar Aster, Hyperliquid e Lighter.
Ele defendeu a decisão da DeFiLlama, observando que a plataforma agrega dados relatados pelo protocolo.
Enquanto o Dune permite que os usuários os consultem ou visualizem, com a qualidade do painel dependendo inteiramente da lógica de consulta do construtor.
Aster lança programa de recompensas
A Aster concluiu seu programa de recompensas Genesis Stage 2 em 5 de outubro e imediatamente lançou o Stage 3 Dawn, oferecendo aos participantes o airdrop ASTER ou um reembolso total das taxas de negociação do Stage 2.
A página de reivindicação abre em 10 de outubro por 48 horas, com tokens airdrop disponíveis em 14 de outubro.
A fase 3 dura cinco semanas, terminando em 9 de novembro, e apresenta recompensas de negociação à vista, pontuação multidimensional, multiplicadores de aumento específicos para símbolos e aumentos de equipe que se acumulam ao longo da fase, em vez de serem redefinidos semanalmente.
Ao mesmo tempo, a Binance anunciou que listará o ASTER com uma Seed Tag aplicada, enquanto o Aster implementou atualizações no nível de taxas VIP a partir de 6 de outubro.
A plataforma atualizou seu Programa Market Maker com taxas preferenciais e um pool de recompensas mensal para fortalecer a liquidez.
Listagem na Binance
As mudanças ocorrem depois que a Aster registrou US$ 493,61 bilhões em volume de negociação em 30 dias, de acordo com dados anteriores da DeFiLlama, capturando quase 50% da participação de mercado perpétua de DEX antes da exclusão da lista.
No momento da publicação, a ASTER negociava a US$ 2,08, com uma avaliação totalmente diluída de US$ 16,5 bilhões.
O token saltou mais de 29 vezes em apenas quatro dias após o endosso de CZ, ultrapassando a marca de US$ 2.
A equipe da Aster lançou o token com avaliação inicial de US$ 560 milhões durante o evento de geração de tokens.
Enquanto isso, o HYPE, token da Hyperliquid, mantém o preço em US$ 48,89 e uma avaliação diluída de US$ 48,9 bilhões, preservando cerca de 70% da fatia do mercado de DEX perpétua, mesmo diante da concorrência crescente.
