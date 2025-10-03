Crypto.com lança empréstimos cripto e rendimentos em stablecoins

A integração, que acontece via Morpho no Cronos, vai expandir mercados para o Cronos ainda em 2025.

A exchange Crypto.com amplia sua oferta de finanças descentralizadas ao integrar o Morpho, segundo maior protocolo de empréstimos DeFi, à sua plataforma.

Assim, o movimento permite que usuários emprestem criptomoedas e recebam rendimento em stablecoins diretamente no Cronos, blockchain desenvolvida pela Crypto.com.

Crypto.com permitirá empréstimos cripto com BTC e ETH envelopados

Usuários poderão depositar Ether (CDCETH) e Bitcoin (CDCBTC) tokenizados no Cronos.

E, assim, pegar stablecoins emprestadas contra esses depósitos para gerar rendimento.

Dessa forma, ativos envelopados permitem interagir com protocolos DeFi numa blockchain específica sem transferir tokens nativos.

Ou seja, ao manter fundos no ecossistema Cronos, a Crypto.com busca simplificar o processo de empréstimos e aumentar o engajamento com sua rede nativa.

O cofundador do Morpho, Merlin Egalite, afirmou que a iniciativa busca oferecer uma experiência integrada com infraestrutura descentralizada.

Agora, o protocolo será incorporado diretamente à interface da Crypto.com, sem necessidade de carteiras ou plataformas externas.

Protocolo possui US$ 7,7 bilhões em TVL

O Morpho detém mais de US$ 7,7 bilhões em valor total bloqueado, segundo a DefiLlama. Atualmente, ele é o segundo maior protocolo de empréstimos cripto no setor DeFi.

Sendo assim, ele conecta credores e tomadores em protocolos como Aave e Compound, otimizando taxas por meio de sua camada peer-to-peer.

Os serviços do Morpho estarão disponíveis também para usuários nos EUA, apesar do Genius Act, sancionado em julho de 2025, que proíbe emissores de stablecoins de pagar rendimento direto.

Egalite explicou que emprestar stablecoins é diferente de receber rendimento de reservas, o que mantém a prática legal.

Essa é a segunda grande integração do Morpho com exchanges em poucas semanas.

No dia 18 de setembro, a Coinbase adicionou o protocolo em seu aplicativo. Assim, permitindo empréstimos cripto em USDC por meio de cofres administrados pela Steakhouse Financial.

A plataforma divulga rendimentos de até 10,8%, bem acima dos 4,5% oferecidos pelos programas padrão de recompensas em USDC.

O CEO da Coinbase, Brian Armstrong, afirmou depois que a empresa pretende se tornar um ‘super app’ cripto completo, alternativa aos bancos tradicionais.

Essa ambição incomodou o setor financeiro tradicional.

Em agosto, grandes bancos dos EUA e o Bank Policy Institute pediram ao Congresso regras mais rígidas para stablecoins.

Eles alegaram que o crescimento sem controle pode retirar trilhões do sistema bancário tradicional.

Contudo, a Coinbase rebateu. A exchange classificou as alegações como ‘falsas’ e acusou os bancos de proteger modelos ultrapassados baseados em tarifas, ameaçados pela inovação cripto.

Bancos recorrem a stablecoins em meio ao aumento da concorrência

Em agosto, a CEO do Citigroup, Jane Fraser, confirmou que o banco ‘está avaliando a emissão de uma stablecoin própria’.

Isso acontece enquanto ele desenvolve depósitos tokenizados para clientes corporativos que buscam liquidações 24/7.

Em junho, o JPMorgan também lançou os tokens de depósito JPMD para pagamentos institucionais em blockchain, enquanto o CEO Jamie Dimon questionava sua utilidade.

O banco foi o principal subscritor do IPO da Circle, que já valorizou mais de 500% desde o preço de oferta de US$ 31.

Algumas instituições também apoiam regras para controlar stablecoins. O Banco da Inglaterra propôs limites de posse rígidos.

Algo entre £10 mil e £20 mil para indivíduos e £10 milhões para empresas, o que gerou forte reação negativa.